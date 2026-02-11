Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet
MANCHESTER CITY–FULHAM
Ezt gyorsan lerendezte a City. Pep Guardiola a Liverpool otthonában aratott drámai győzelmet követően szerdán a Fulhamet fogadta, s nem izzadt meg igazán. A 24. percben szerezték meg a vezetést a hazaiak, egy fejest követően pattant a labda Antoine Semenyo elé, aki közelről betalált. Hat perccel később a ghánai szélső adott gólpasszt Nico O'Reillynek, majd a 39. percben Erling Haaland is beköszönt, ezzel gyakorlatilag eldőlt a meccs. Ez tökéletesen látszott a második félidőn, nem született gól, 3–0-ra nyert a City.
CRYSTAL PALACE–BURNLEY
Gyorsan változtak a dolgok. Úgy tűnt, a télen szerződtetett norvég Jörgen Strand Larsen hamar eldöntötte a meccset, az újonc kiesőjelölt ellen ugyanis 33 perc alatt duplázott, de a Burnley még a szünet előtt (!) fordított. A 40. percben Hannibal Medzsbri, korábbi MU-nevelés szerezte meg a szépítést, majd négy perccel később Jaidon Anthony egyenlített, az első félidő hosszabbításában pedig öngóllal lett 2–3 a Burnleynek. Hiába az öt gól az első játékrészben, a második nem hozott gól, 3–2-re nyertek a vendégek.
ASTON VILLA–BRIGHTON
A még mindig harmadik, de az elmúlt hetekben botladozó Aston Villa a meccs első félidejében régóta várt rekordbeállításhoz asszisztált. A 22. percben ugyanis Carlos Balebát le kellett hozni, a helyére pedig a 40 éves James Milner állt be, akinek ez volt a 653. Premier League-meccse. Ezzel az angol játékos beállította Gareth Barry vonatkozó rekordját, holtversenyben ő lépett pályára legtöbbször a bajnokságban 1992 óta. Sokáig úgy tűnt, a „felek kiegyeznek döntetlenben”, végül Tyrone Mings elrontotta Milner örömét: a 87. percben megnyerte a meccset 1–0-ra a Villának.
NOTTINGHAM FOREST–WOLVERHAMTPON
A kiesés elől menekülő Forest és a „tök utolsó” Wolves meccsén előbbi dominált az első félidőben, 1.35-os xG-t hozott össze, volt 16 lövése és 59 százalékos labdabirtoklása, mégsem talált be. A folytatásban gyakorlatilag ugyanezt láthattuk, a hazaiak a második játékrészben is 1.30-as várható gólhelyzet fölé jutottak, még 19-szer próbálkoztak (összesen 35 lövés, 10 kaput talált), míg a Wolvesnak nem igazán voltak veszélyes lehetőségei – nem született gól, 0–0.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)
Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)
Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)
Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0
Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)
Csütörtökön játsszák
21.00: Brentford–Arsenal (Tv: Spíler1)
Kedden játszották
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)
West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49–17
|+32
|56
|2. Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54–24
|+30
|53
|3. Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37–27
|+10
|50
|4. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|5. Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47–30
|+17
|44
|6. Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41–35
|+6
|42
|7. Brentford
|25
|12
|3
|10
|39–34
|+5
|39
|8. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|9. Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43–45
|–2
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27–30
|–3
|36
|12. Fulham
|26
|10
|4
|12
|35–40
|–5
|34
|13. Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28–32
|–4
|32
|14. Brighton & Hove Albion
|26
|7
|10
|9
|34–34
|0
|31
|15. Leeds United
|26
|7
|9
|10
|36–45
|–9
|30
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25–38
|–13
|27
|18. West Ham
|26
|6
|6
|14
|32–49
|–17
|24
|19. Burnley
|26
|4
|6
|16
|28–51
|–23
|18
|20. Wolverhampton
|26
|1
|6
|19
|16–48
|–32
|9