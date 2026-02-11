Nemzeti Sportrádió

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.02.11. 22:27
Semenyo továbbra is extrán teljesít a Manchester Cityben (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol labdarúgás Premier League Manchester City
A Manchester City megverte hazai pályán a Fulhamet (3–0), James Milner pedig régóta vadászott csúcsot állított be a Brighton játékosaként a Premier League 26. fordulójának szerdai játéknapján.

 

MANCHESTER CITY–FULHAM

Ezt gyorsan lerendezte a City. Pep Guardiola a Liverpool otthonában aratott drámai győzelmet követően szerdán a Fulhamet fogadta, s nem izzadt meg igazán. A 24. percben szerezték meg a vezetést a hazaiak, egy fejest követően pattant a labda Antoine Semenyo elé, aki közelről betalált. Hat perccel később a ghánai szélső adott gólpasszt Nico O'Reillynek, majd a 39. percben Erling Haaland is beköszönt, ezzel gyakorlatilag eldőlt a meccs. Ez tökéletesen látszott a második félidőn, nem született gól, 3–0-ra nyert a City.

 CRYSTAL PALACE–BURNLEY

Gyorsan változtak a dolgok. Úgy tűnt, a télen szerződtetett norvég Jörgen Strand Larsen hamar eldöntötte a meccset, az újonc kiesőjelölt ellen ugyanis 33 perc alatt duplázott, de a Burnley még a szünet előtt (!) fordított. A 40. percben Hannibal Medzsbri, korábbi MU-nevelés szerezte meg a szépítést, majd négy perccel később Jaidon Anthony egyenlített, az első félidő hosszabbításában pedig öngóllal lett 2–3 a Burnleynek. Hiába az öt gól az első játékrészben, a második nem hozott gól, 3–2-re nyertek a vendégek.

ASTON VILLA–BRIGHTON

A még mindig harmadik, de az elmúlt hetekben botladozó Aston Villa a meccs első félidejében régóta várt rekordbeállításhoz asszisztált. A 22. percben ugyanis Carlos Balebát le kellett hozni, a helyére pedig a 40 éves James Milner állt be, akinek ez volt a 653. Premier League-meccse. Ezzel az angol játékos beállította Gareth Barry vonatkozó rekordját, holtversenyben ő lépett pályára legtöbbször a bajnokságban 1992 óta. Sokáig úgy tűnt, a „felek kiegyeznek döntetlenben”, végül Tyrone Mings elrontotta Milner örömét: a 87. percben megnyerte a meccset 1–0-ra a Villának.

Aston Villa v Brighton & Hove Albion - Premier League
A rekordbeállítás pillanata (Fotó: Getty Images)

NOTTINGHAM FOREST–WOLVERHAMTPON

A kiesés elől menekülő Forest és a „tök utolsó” Wolves meccsén előbbi dominált az első félidőben, 1.35-os xG-t hozott össze, volt 16 lövése és 59 százalékos labdabirtoklása, mégsem talált be. A folytatásban gyakorlatilag ugyanezt láthattuk, a hazaiak a második játékrészben is 1.30-as várható gólhelyzet fölé jutottak, még 19-szer próbálkoztak (összesen 35 lövés, 10 kaput talált), míg a Wolvesnak nem igazán voltak veszélyes lehetőségei – nem született gól, 0–0.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)
Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)
Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)
Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0
Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)

Angol labdarúgás
2 órája

Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

Arne Slot csapata Virgil van Dijk fejesével nyert Sunderlandben.

Csütörtökön játsszák
21.00: Brentford–Arsenal (Tv: Spíler1)
Kedden játszották
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)
Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)
West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal25175349–17+3256
  2. Manchester City26165554–24+3053
  3. Aston Villa26155637–27+1050
  4. Manchester United26129547–37+1045
  5. Chelsea26128647–30+1744
  6. Liverpool26126841–35+642
  7. Brentford251231039–34+539
  8. Everton26107929–30–137
  9. Bournemouth26910743–45–237
10. Newcastle261061037–37036
11. Sunderland2699827–30–336
12. Fulham261041235–40–534
13. Crystal Palace26881028–32–432
14. Brighton & Hove Albion26710934–34031
15. Leeds United26791036–45–930
16. Tottenham26781136–37–129
17. Nottingham Forest26761325–38–1327
18. West Ham26661432–49–1724
19. Burnley26461628–51–2318
20. Wolverhampton26161916–48–329

 

 

angol labdarúgás Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

Angol labdarúgás
2 órája

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
12 órája

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

Angol labdarúgás
12 órája

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Angol labdarúgás
Tegnap, 23:15

Az UEFA ismét Szoboszlai és Haaland barátságáról posztolt – videó

Bajnokok Ligája
Tegnap, 21:44

„Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést” – Slot lapunknak Szoboszlai kiállításáról

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:48

Megműtötték az angolok 100 millió fontos sztárját, nem lesz ott a vb-n

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:00

Szoboszlaié a forduló gólja a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2026.02.09. 14:40
Ezek is érdekelhetik