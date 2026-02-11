Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

MANCHESTER CITY–FULHAM

Ezt gyorsan lerendezte a City. Pep Guardiola a Liverpool otthonában aratott drámai győzelmet követően szerdán a Fulhamet fogadta, s nem izzadt meg igazán. A 24. percben szerezték meg a vezetést a hazaiak, egy fejest követően pattant a labda Antoine Semenyo elé, aki közelről betalált. Hat perccel később a ghánai szélső adott gólpasszt Nico O'Reillynek, majd a 39. percben Erling Haaland is beköszönt, ezzel gyakorlatilag eldőlt a meccs. Ez tökéletesen látszott a második félidőn, nem született gól, 3–0-ra nyert a City.

CRYSTAL PALACE–BURNLEY

Gyorsan változtak a dolgok. Úgy tűnt, a télen szerződtetett norvég Jörgen Strand Larsen hamar eldöntötte a meccset, az újonc kiesőjelölt ellen ugyanis 33 perc alatt duplázott, de a Burnley még a szünet előtt (!) fordított. A 40. percben Hannibal Medzsbri, korábbi MU-nevelés szerezte meg a szépítést, majd négy perccel később Jaidon Anthony egyenlített, az első félidő hosszabbításában pedig öngóllal lett 2–3 a Burnleynek. Hiába az öt gól az első játékrészben, a második nem hozott gól, 3–2-re nyertek a vendégek.

ASTON VILLA–BRIGHTON

A még mindig harmadik, de az elmúlt hetekben botladozó Aston Villa a meccs első félidejében régóta várt rekordbeállításhoz asszisztált. A 22. percben ugyanis Carlos Balebát le kellett hozni, a helyére pedig a 40 éves James Milner állt be, akinek ez volt a 653. Premier League-meccse. Ezzel az angol játékos beállította Gareth Barry vonatkozó rekordját, holtversenyben ő lépett pályára legtöbbször a bajnokságban 1992 óta. Sokáig úgy tűnt, a „felek kiegyeznek döntetlenben”, végül Tyrone Mings elrontotta Milner örömét: a 87. percben megnyerte a meccset 1–0-ra a Villának.

A rekordbeállítás pillanata (Fotó: Getty Images)

NOTTINGHAM FOREST–WOLVERHAMTPON

A kiesés elől menekülő Forest és a „tök utolsó” Wolves meccsén előbbi dominált az első félidőben, 1.35-os xG-t hozott össze, volt 16 lövése és 59 százalékos labdabirtoklása, mégsem talált be. A folytatásban gyakorlatilag ugyanezt láthattuk, a hazaiak a második játékrészben is 1.30-as várható gólhelyzet fölé jutottak, még 19-szer próbálkoztak (összesen 35 lövés, 10 kaput talált), míg a Wolvesnak nem igazán voltak veszélyes lehetőségei – nem született gól, 0–0.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Aston Villa–Brighton & Hove Albion 1–0 (Mings 87.)

Crystal Palace–Burnley 2–3 (Strand Larsen 17., 33., ill. Medzsbri 40., J. Anthony 44., Lerma 45+2. – öngól)

Manchester City–Fulham 3–0 (Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.)

Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 0–0

Sunderland–Liverpool 0–1 (Van Dijk 61.)