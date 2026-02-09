Nemzeti Sportrádió

Edzője is kiemelte a duplázó Varga Barnabást

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.02.09. 07:47
null
Varga Barnabást kiemelte Marko Nikolics (Fotó: Facebook, AEK FC)
Címkék
légiósok Marko Nikolics Varga Barnabás AEK
Ahogy beszámoltunk róla, az AEK Athén 4–0-ra győzött a Panszerraikosz vendégeként a görög labdarúgó-bajnokságban, és Varga Barnabás két góllal járult hozzá a sikerhez.
Légiósok
16 órája

Videó: Varga a második görögországi gólját is fejjel szerezte, aztán jött a harmadik is

Az AEK ezúttal a Panszerraikosz vendégeként szerezte meg vezetést a magyar csatár találatával, majd a meccs utolsó gólját is ő szerezte, azt már bal lábbal.

Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést a Panszerraikosz otthonában, az 55. percben ő szerzett fejjel vezetést, majd a ráadásban beállította a 4–0-s végeredményt.

Marko Nikolics, az athéni csapat vezetőedzője elégedetten nyilatkozott a mérkőzés után.

„Három fontos pontot szereztünk, pedig ez a meccs nem volt olyan könnyű, mint ahogy az eredmény mutatja. A talaj sem segített nekünk, saras és nagyon puha volt. A Panszerraikosz behúzódott, az ilyen védekezést nagyon nehéz feltörni. Nem is hoztunk megfelelő döntéseket az első félidőben, túl sokat próbálkoztunk középről, szünet után szerencsére tudtunk ezen változtatni.”

A szerb szakember Varga játékát is kiemelte.

„Az első gól feloldotta a görcsöt, és utána már az elvárásaink szerint alakultak a dolgok. Nagyon örülök Varga két góljának, valamint hogy Marko Grujics is betalált, megérdemelte már. Tetszett, hogy mindenki odarohant hozzá megölelni, ez a csapaton belüli jó hangulat jele. És persze köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen messzire utaztak azért, hogy támogassanak minket. Számomra ők voltak a meccs legjobbjai.”

Nikolics hozzátette, hogy James Penrice-t és Orbelin Pinedát is a sárga lapja miatt cserélte le elég korán, mivel nem akart egy piros lapot kockáztatni, és a Pineda helyett beálló Petrosz Mantalosz nagyon sokat lendített a csapatjátékon.

VARGA GÓLJAI

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga (I. osztály)
Panszerraikosz–AEK Athén 0–4
AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, végigjátszotta a meccset, az 55. és a 90+5. percben gólt szerzett.

 

 

légiósok Marko Nikolics Varga Barnabás AEK
Legfrissebb hírek

Videó: Varga a második görögországi gólját is fejjel szerezte, aztán jött a harmadik is

Légiósok
16 órája

Szalai Attila megsérült, bízik a nagyon gyors visszatérésben

Légiósok
19 órája

Légiósok: Kovács Mátyás és Bolla Bendegúz is gólt szerzett, Koszta Márk duplázott

Légiósok
2026.02.07. 19:29

Hogyan illik Tóth Alex a Bournemouth középpályájába?

Angol labdarúgás
2026.02.07. 10:52

Az Union Berlin és az Eintracht Frankfurt sem tudta megszakítani rossz sorozatát

Német labdarúgás
2026.02.06. 22:38

Már a Juventus is figyeli az ifi BL-ben triplázó Kovács Bendegúzt – sajtóhír

Légiósok
2026.02.06. 14:18

Csoboth Kevin Újpesten edzett, a jövő héten pedig visszatér Svájcba

Légiósok
2026.02.06. 12:44

A Sigma Olomuc Baráth Pétert is benevezte a Konferencialigára

Európa-konferencialiga
2026.02.06. 08:26
Ezek is érdekelhetik