Edzője is kiemelte a duplázó Varga Barnabást

Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést a Panszerraikosz otthonában, az 55. percben ő szerzett fejjel vezetést, majd a ráadásban beállította a 4–0-s végeredményt.

Marko Nikolics, az athéni csapat vezetőedzője elégedetten nyilatkozott a mérkőzés után.

„Három fontos pontot szereztünk, pedig ez a meccs nem volt olyan könnyű, mint ahogy az eredmény mutatja. A talaj sem segített nekünk, saras és nagyon puha volt. A Panszerraikosz behúzódott, az ilyen védekezést nagyon nehéz feltörni. Nem is hoztunk megfelelő döntéseket az első félidőben, túl sokat próbálkoztunk középről, szünet után szerencsére tudtunk ezen változtatni.”

A szerb szakember Varga játékát is kiemelte.

„Az első gól feloldotta a görcsöt, és utána már az elvárásaink szerint alakultak a dolgok. Nagyon örülök Varga két góljának, valamint hogy Marko Grujics is betalált, megérdemelte már. Tetszett, hogy mindenki odarohant hozzá megölelni, ez a csapaton belüli jó hangulat jele. És persze köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen messzire utaztak azért, hogy támogassanak minket. Számomra ők voltak a meccs legjobbjai.”

Nikolics hozzátette, hogy James Penrice-t és Orbelin Pinedát is a sárga lapja miatt cserélte le elég korán, mivel nem akart egy piros lapot kockáztatni, és a Pineda helyett beálló Petrosz Mantalosz nagyon sokat lendített a csapatjátékon.

VARGA GÓLJAI

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga (I. osztály)

Panszerraikosz–AEK Athén 0–4

