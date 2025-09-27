Óriásit rúgott Adeyemi lábaiba a Mainz kapusa, simán nyert a Dortmund

Julian Brandt élt a váratlan lehetőséggel: miután a bemelegítés során elszenvedett combsérülése miatt Serhou Guirassy nem vállalta a játékot, ő került be a Dortmund Mainz elleni kezdőjébe, és az első félidőben két gólpasszt is kiosztott. A 27. percben az első igazán veszélyes helyzetéből előnyhöz jutott a BVB, gyors kontra végén Brandt került helyzetbe, ám a lövés helyett inkább jobbról középre passzolt az üresen érkező Daniel Svensson elé, aki közelről a kapuba lőtt.
Az idényben eddig veretlen fekete-sárgák a szünet előtt szerezték meg második góljukat – ezt is egy ellentámadásból: a kapuja elé beszorult BVB egy elrontott mainzi bedobás után labdát szerzett a jobb szélen, Karim Adeyemi nagyjából hetven métert rohant a labdával, a tizenhatoshoz érve kényszerítőzött a balról érkező Brandttal, majd higgadtan a hálóba gurított.
A mérkőzést a Mainz emberhátrányban fejezte be: a második félidő közepénél járva Gregor Kobel rúgta hosszan előre a labdát, amelyre rástartolt Adeyemi. Közel is került ahhoz, hogy duplázzon – ám a kapujából kirontó Robin Zentner felszabadítás helyett hatalmasat rúgott mindkét lábába, mire a játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot. A folytatásban a harmadik Bundesliga-meccsén pályára lépő Lasse Riess védett. 0–2
Az elmúlt hetekben formába lendülő, legutóbbi három mérkőzését megnyerő RB Leipzig Wolfsburgba látogatott. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is a kezdőjükbe nevező lipcseiek korán vezetést szereztek: a 7. percben letámadásuk hazai labdavesztéshez vezetett, a labdát Romulo Johan Bakayokóhoz tálalta, aki a tizenhatosról a bal alsóba gurított.
A szünet előtt tíz perccel Orbán segíthette volna a franciát a duplázáshoz, a magyar védő fejjel passzolt neki a tizenhatosnál, Bakayoko tüzelt, az egyik védőn megpattanó lövése azonban kapu fölé ment. Orbán később egy elkésett belépő után egy sárga lapot is összegyűjtött.
A meccs véghajrájában Bakayoko harcolt ki tizenegyest, Cristoph Baumgartner azonban kihagyta, így 0–1-gyel zárult a találkozó, amelyet Dárdai Bence a hazaiak kispadjáról követett végig.
Az idényben először nyert bajnokit a Heidenheim, amelyet az idényt szintén rosszul kezdő Augsburg bánt. A kevés izgalmat hozó mérkőzést a sváb csapat a második félidő elején szerzett két góljával nyerte meg: előbb Sirlorld Conteh beadásából Mikkel Kaufmann pofozta be a labdát, majd a dán adott középre a német-ghánai szélsőnek, aki nem hibázott. A 90+8. percben Philipp Tietz a kapufa segítségével még szépített, de ekkor már túl késő volt ahhoz, hogy a bajorországi együttes az egyenlítésben reménykedhessen. 2–1
A Bayer Leverkusen a St. Pauli otthonában szerezte meg idénybeli második győzelmét. A vendégek először az első játékrész felénél járva kerültek előnybe, Edmond Tapsoba szabadrúgás után, közelről talált be. A válasz gyorsan, egy kapushibát követően érkezett: a hazaiak jobbról beívelt szögletét Mark Flekken sem megfogni, sem kiütni nem tudta, a labda Hauke Wahlhoz repült, aki a kapunak háttal árva a hálóba kotorta. A szünet után bő tíz perccel Ernest Poku állította be a végeredményt ziccerből. 1–2
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
Heidenheim–Augsburg 2–1 (Kaufmann 47., Conteh 54., ill. Tietz 90+8.)
Mainz–Borussia Dortmund 0–2 (Svensson 27., Adeyemi 40.)
Kiállítva: Zentner (67., Dortmund)
St. Pauli–Bayer Leverkusen 1–2 (Wahl 32., ill. Tapsoba 25., Poku 58.)
Wolfsburg–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 7.)
Később
18.30: Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg
Pénteken játszották
Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|5
|5
|–
|–
|22–3
|+19
|15
|2. Borussia Dortmund
|5
|4
|1
|–
|11–3
|+8
|13
|3. RB Leipzig
|5
|4
|–
|1
|7–7
|0
|12
|4. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|10–8
|+2
|8
|5. 1. FC Köln
|4
|2
|1
|1
|9–7
|+2
|7
|6. St. Pauli
|5
|2
|1
|2
|8–8
|0
|7
|7. Eintracht Frankfurt
|4
|2
|–
|2
|11–9
|+2
|6
|8. Freiburg
|4
|2
|–
|2
|8–8
|0
|6
|9. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|10. Hoffenheim
|4
|2
|–
|2
|8–10
|–2
|6
|11. Union Berlin
|4
|2
|–
|2
|8–11
|–3
|6
|12. Wolfsburg
|5
|1
|2
|2
|7–7
|0
|5
|13. Mainz
|5
|1
|1
|3
|5–6
|–1
|4
|14. Werder Bremen
|5
|1
|1
|3
|8–14
|–6
|4
|15. Hamburg
|4
|1
|1
|2
|2–8
|–6
|4
|16. Augsburg
|5
|1
|–
|4
|8–12
|–4
|3
|17. Heidenheim
|5
|1
|–
|4
|4–10
|–6
|3
|18. Mönchengladbach
|4
|–
|2
|2
|1–6
|–5
|2