Óriásit rúgott Adeyemi lábaiba a Mainz kapusa, simán nyert a Dortmund

Julian Brandt élt a váratlan lehetőséggel: miután a bemelegítés során elszenvedett combsérülése miatt Serhou Guirassy nem vállalta a játékot, ő került be a Dortmund Mainz elleni kezdőjébe, és az első félidőben két gólpasszt is kiosztott. A 27. percben az első igazán veszélyes helyzetéből előnyhöz jutott a BVB, gyors kontra végén Brandt került helyzetbe, ám a lövés helyett inkább jobbról középre passzolt az üresen érkező Daniel Svensson elé, aki közelről a kapuba lőtt.

Az idényben eddig veretlen fekete-sárgák a szünet előtt szerezték meg második góljukat – ezt is egy ellentámadásból: a kapuja elé beszorult BVB egy elrontott mainzi bedobás után labdát szerzett a jobb szélen, Karim Adeyemi nagyjából hetven métert rohant a labdával, a tizenhatoshoz érve kényszerítőzött a balról érkező Brandttal, majd higgadtan a hálóba gurított.

Zentner vitatta, hogy szabálytalankodott volna (Fotó: Imago Images)

A mérkőzést a Mainz emberhátrányban fejezte be: a második félidő közepénél járva Gregor Kobel rúgta hosszan előre a labdát, amelyre rástartolt Adeyemi. Közel is került ahhoz, hogy duplázzon – ám a kapujából kirontó Robin Zentner felszabadítás helyett hatalmasat rúgott mindkét lábába, mire a játékvezető azonnal felmutatta a piros lapot. A folytatásban a harmadik Bundesliga-meccsén pályára lépő Lasse Riess védett. 0–2

Az elmúlt hetekben formába lendülő, legutóbbi három mérkőzését megnyerő RB Leipzig Wolfsburgba látogatott. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is a kezdőjükbe nevező lipcseiek korán vezetést szereztek: a 7. percben letámadásuk hazai labdavesztéshez vezetett, a labdát Romulo Johan Bakayokóhoz tálalta, aki a tizenhatosról a bal alsóba gurított.

Willi Orbán végigküzdötte a Wolfsburg elleni bajnokit (Fotó: Getty Images)

A szünet előtt tíz perccel Orbán segíthette volna a franciát a duplázáshoz, a magyar védő fejjel passzolt neki a tizenhatosnál, Bakayoko tüzelt, az egyik védőn megpattanó lövése azonban kapu fölé ment. Orbán később egy elkésett belépő után egy sárga lapot is összegyűjtött.

A meccs véghajrájában Bakayoko harcolt ki tizenegyest, Cristoph Baumgartner azonban kihagyta, így 0–1-gyel zárult a találkozó, amelyet Dárdai Bence a hazaiak kispadjáról követett végig.

Az idényben először nyert bajnokit a Heidenheim, amelyet az idényt szintén rosszul kezdő Augsburg bánt. A kevés izgalmat hozó mérkőzést a sváb csapat a második félidő elején szerzett két góljával nyerte meg: előbb Sirlorld Conteh beadásából Mikkel Kaufmann pofozta be a labdát, majd a dán adott középre a német-ghánai szélsőnek, aki nem hibázott. A 90+8. percben Philipp Tietz a kapufa segítségével még szépített, de ekkor már túl késő volt ahhoz, hogy a bajorországi együttes az egyenlítésben reménykedhessen. 2–1

A Bayer Leverkusen a St. Pauli otthonában szerezte meg idénybeli második győzelmét. A vendégek először az első játékrész felénél járva kerültek előnybe, Edmond Tapsoba szabadrúgás után, közelről talált be. A válasz gyorsan, egy kapushibát követően érkezett: a hazaiak jobbról beívelt szögletét Mark Flekken sem megfogni, sem kiütni nem tudta, a labda Hauke Wahlhoz repült, aki a kapunak háttal árva a hálóba kotorta. A szünet után bő tíz perccel Ernest Poku állította be a végeredményt ziccerből. 1–2

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

Heidenheim–Augsburg 2–1 (Kaufmann 47., Conteh 54., ill. Tietz 90+8.)

Mainz–Borussia Dortmund 0–2 (Svensson 27., Adeyemi 40.)

Kiállítva: Zentner (67., Dortmund)

St. Pauli–Bayer Leverkusen 1–2 (Wahl 32., ill. Tapsoba 25., Poku 58.)

Wolfsburg–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 7.)

Később

18.30: Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap játsszák

15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

19.30: Union Berlin–Hamburg

Pénteken játszották

Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)