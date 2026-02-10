Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Everton–AFC Bournemouth 1–2

Liverpool már hozzászokott ahhoz, hogy magyar játékosok lépnek pályára hétről hétre a város stadionjaiban, kedd este azonban új név csatlakozhatott az eddigi szereplőkhöz, a januári átigazolási időszakban a Ferencváros mezét a Bournemouthéra cserélő Tóth Alex is ott volt ugyanis az Evertonhoz látogató vendégek keretében.

Jóllehet a párosítás korántsem sorolható a Premier League nagy ütközetei közé, továbbá mindkét fél a középmezőnyhöz sorolható, a közel egy éve átadott ultramodern Hill Dickinson Stadionban egy gombostűt sem lehetett leejteni, igaz, a délről érkező vendégszurkolók csak félig töltötték meg a szektorukat. A meccs előtt persze nem egy helyről lehetett hallani, hogy Everton-siker esetén a kék-fehérek a városi rivális Liverpool elé kerülnek a tabellán, ami még akkor is pluszerőt és -motivációt kölcsönzött a hazaiaknak, ha csak ideiglenes előzésről lehetett beszélni (a címvédő szerda este játszik az eltiltott Szoboszlai Dominik nélkül Sunderlandben).

Magyar szempontból viszont ezen az estén leginkább az számított, mi van Tóth Alexszel. Nem sokan várták a kezdőbe, mondván, a csapatkapitány Lewis Cookot, illetve a nyári világbajnokságra az angol válogatott behívójában reménykedő Alex Scottot lehetetlen kirobbantani a középpálya közepéről – erre tessék, előbbi helyett a Bournemouth kvázi tízeseként vonulhatott ki a gyepre, a csapatkapitányi karszalagot pedig Ryan Christie húzta fel.

A vendégek egyáltalán nem illetődtek meg a monumentális helyszíntől, bár az Everton csak fél órányi játék után kezdett éledezni. Előbb a James Garner szabadrúgása után Djordje Petrovicsról kipattanó labdát lőhette volna közelről a kapuba Thierno Barry – a lövés lecsúszott –, majd a hosszú oldalon labdát kapó Iliman Ndiaye próbálkozását védte a kapufa segítségével a Bournemouth kapusa. Válaszként Tóth kis híján gólpasszt adott Evanilsonnak, de a brazil 11 méterről Jordan Pickford kezébe lőtte a labdát. A szünetre aztán Everton-előnnyel vonultak a csapatok, Rayan ugyanis elkerülhető szituációban buktatta Jarrod Branthwaite-et a tizenhatoson belül, a jogos büntetőt pedig Ndiaye gólra váltotta.

A második félidőt sokkal elszántabban kezdte az Everton, mint az elsőt, és csak az első tíz percben több és nagyobb helyzetet teremtett a vendégkapu előtt, mint az első játékrészben összesen. Andoni Iraola, a vendégek menedzsere nem egészen egyórányi játék után nyúlt bele meccsbe, hogy megváltoztassa a dolgok menetét, és egy kettős csere keretében Tóth Alexet is lehozta.

Nem feltétlenül a spanyol szakvezető aranykeze miatt, de szinte egyből egyenlített, sőt, fordított is a Bournemouth: előbb a tizenegyest összehozó Rayan, majd Amine Adli fejelt közelről a kapuba. Sőt, a félidő felénél Jake O’Brient kiállította a játékvezető a kapura törő Adli buktatásáért, így az Evertonnak emberhátrányban kellett rohamoznia a mérkőzés hajrájában azért, hogy legalább pontot szerezzen. A lelkesedéssel nem is volt gond, a támadásokat viszont nem koronázta siker. A Bournemouth megtartotta előnyét, és a legutóbbi négy bajnokiján szerzett tíz ponttal már a tabella első feléhez tartozik.

Chelsea–Leeds United 2–2

A félidő derekán előnybe került a Chelsea, Cole Palmer ugratta ki Joao Pedrót, aki hét méterről átemelte Karl Darlow-t. A szünet után Cole Palmer tizenegyesből növelte a hazai előnyt, ezzel úgy tűnt, zsebben a három pont, főleg, hogy a Leeds teljesen veszélytelen volt. Aztán viszonylag hamar szépítettek a vendégek, Lukas Nmecha is bevágta a labdát büntetőből. Majd jött az egyenlítés is, a kapu előtti óriási kavarodás után Noah Okafor passzolt az üres kapuba – ugyan a VAR vizsgálta, történt-e előtte kezezés, megadták a gólt. A „kékek” nyomtak, de nem tudták megszerezni a győztes gólt – Palmer a hajrában három méterről lőtt az üres kapu fölé –, így nincs meg Liam Roseniorral a kispadon zsinórban az ötödik bajnoki siker.

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2

Az első félidő 50. percében előnybe került a Newcastle United, Joseph Willock beadása után Malick Thiaw első próbálkozását (fejesét) még védte Guglielmo Vicario, ám a német védő a kipattanót már bepöckölte. Sikerült egyenlítenie a Spursnek, a második játékrész derekén Archie Gray lőtt közelről a kapuba, viszont néhány percre rá visszavették a vezetést a „szarkák”, Anthony Gordon bepassza után Jacob Ramsey lőtt 11 méterről a bal alsóba. A Tottenham ismét egalizálni már nem tudott, immár nyolc meccse nyeretlen a bajnokságban.

West Ham United–Manchester United 1–1

A bennmaradásért küzdő West Ham az első félidőben nem jelentett veszélyt ellenfele kapujára, a szünet után viszont vezetést szerzett, Jarrod Bowen centerezéséből Tomás Soucek helyezett közelről a jobb alsóba. Az MU majdnem gyorsan egyenlített, ám Casemiro gólját les miatt nem adták meg. A „vörös ördögök” sokáig hiába próbálkoztak, nem tudták megbontani a hazaiak védelmét, sőt, még a londoni kontrák jelentettek igazán veszélyt. Aztán csak volt esélyük a vendégeknek, azonban Joshua Zirkzee a jobb kapufa mellé csúsztatott. Már-már örömmámorban úsztak a WHU-szurkolók, erre az utolsó előtti percben jött az egyenlítés, Bryan Mbeumo beadása után Benjamin Sesko remek mozdulattal pörgetett a kapu bal oldalába. Visszatérése után Michael Carrickkel a kispadon először veszített pontokat a Manchester United, a veretlenségét viszont megőrizte.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)

Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)

Chelsea–Leeds United 2–2 (Joao Pedro 24., Palmer 58. – 11-esből, ill. L. Nmecha 67. – 11-esből, Okafor 73.)

Tottenham Hotspur–Newcastle United 1–2 (Gray 64., ill. Thiaw 45+5., J. Ramsey 69.)

West Ham United–Manchester United 1–1 (Soucek 50., ill. Sesko 90+6.)

Szerdán játsszák

20.30: Aston Villa–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler2)

20.30: Crystal Palace–Burnley

20.30: Manchester City–Fulham (Tv: Match4)

20.30: Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers

21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Csütörtökön játsszák

21.00: Brentford–Arsenal (Tv: Spíler1)