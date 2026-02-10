Szerdai sportműsor: Mol Magyar Kupa; Sunderland–Liverpool és Bayern München–RB Leipzig
FEBRUÁR 11., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
12.30: Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) – élőben az NSO-n!
16.30: FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) – élőben az NSO-n!
17.30: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
20.30: Aston Villa–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler2)
20.30: Crystal Palace–Burnley
20.30: Manchester City–Fulham (Tv: Match4)
20.30: Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers
21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Sport2)
OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Bologna–Lazio (Tv: Arena4)
ROMÁN KUPA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
19.00: Sporting Liesti (III.)–FK Csíkszereda
19.00: Metalul Buzau (II.)–Sepsi OSK (II.)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ
18.30: Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia
19.00: PTE-PEAC–Kecskemét
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
CURLING
19.05: férfi selejtező
Svédország–Olaszország
Kanada–Németország
Csehország–Egyesült Államok
Kína–Nagy-Britannia
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni normálsáncos verseny, síugrás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.45: 10 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
GYORSKORCSOLYA
18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
HÓDESZKA
10.30: női félcső, selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
19.30: férfi félcső, selejtező
JÉGKORONG
Férfitorna, B-csoport, 1. forduló
16.40: Szlovákia–Finnország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
21.10: Svédország–Olaszország (Tv: Eurosport1, M4 Sport, 22.00)
MŰKORCSOLYA
19.30: jégtánc, kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport+, 20.00)
SÍLÖVÉSZET
14.15: női 15 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.00: női mogul, selejtező (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
14.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
SZÁNKÓ
17.00: női kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)
17.51: férfi kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)
18.53: női kettes, 2. futam (Tv: Eurosport2)
19.44: férfi kettes, 2. futam (Tv: Eurosport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
14.35: Indoor Tour, Gold-sorozat, Belgrád
KÉZILABDA
Férfi NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest
18.00: Mol Tatabánya KC–Csurgói KK
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő
18.30: Debreceni EAC–OTP Bank-Pick Szeged
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, második csoportkör
K-csoport, 6. (utolsó) forduló
18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Trafl Sopot (lengyel)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1023 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Dallas
19.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Rotterdam
11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne 11.00: Fucsovics Márton–Guy Den Ouden (holland)
ATP 250-es torna, Buenos Aires
17.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 1000-es torna, Doha
11.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló
A-csoport
20.00: Mladost Zagreb (horvát)–VasasPlaket
C-csoport
20.00: VPK Primorac Kotor (montenegrói)–FTC-Telekom Waterpolo
Női ob I, középszakasz
Felsőház, 1. forduló
20.00: FTC-Telekom–III. Kerületi TVE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A magyar klubfutball legnagyobb mérkőzései. Vendégünk Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Virányi Zsolt a vonalban
9.00: László Csabát hívjuk. Vasicsek Jánossal beszélünk a házasság hete alkalmával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok. 10 éve hunyt el Killik László. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Majoross Gergely, a férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Közvetítés a Honvéd–ESMTK labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence; beszámoló az olaszországi téli olimpiáról: Virányi Zsolt
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
17.30: Közvetítés a Ferencváros–Csákvár labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés az MTK–Kecskeméti TE labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László
20.00: Közvetítés a Paks–Diósgyőr labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel