Szerdai sportműsor: Mol Magyar Kupa; Sunderland–Liverpool és Bayern München–RB Leipzig

FEBRUÁR 11., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

12.30: Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II) – élőben az NSO-n!

16.30: FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II) – élőben az NSO-n!

17.30: Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

20.30: Aston Villa–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler2)

20.30: Crystal Palace–Burnley

20.30: Manchester City–Fulham (Tv: Match4)

20.30: Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers

21.15: Sunderland–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.45: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Sport2)

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Bologna–Lazio (Tv: Arena4)

ROMÁN KUPA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

19.00: Sporting Liesti (III.)–FK Csíkszereda

19.00: Metalul Buzau (II.)–Sepsi OSK (II.)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ

18.30: Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia

19.00: PTE-PEAC–Kecskemét

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

ALPESI SÍ

11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

CURLING

19.05: férfi selejtező

Svédország–Olaszország

Kanada–Németország

Csehország–Egyesült Államok

Kína–Nagy-Britannia

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: egyéni normálsáncos verseny, síugrás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

13.45: 10 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

GYORSKORCSOLYA

18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

HÓDESZKA

10.30: női félcső, selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

19.30: férfi félcső, selejtező

JÉGKORONG

Férfitorna, B-csoport, 1. forduló

16.40: Szlovákia–Finnország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

21.10: Svédország–Olaszország (Tv: Eurosport1, M4 Sport, 22.00)

MŰKORCSOLYA

19.30: jégtánc, kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport+, 20.00)

SÍLÖVÉSZET

14.15: női 15 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.00: női mogul, selejtező (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

14.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

SZÁNKÓ

17.00: női kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)

17.51: férfi kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)

18.53: női kettes, 2. futam (Tv: Eurosport2)

19.44: férfi kettes, 2. futam (Tv: Eurosport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

14.35: Indoor Tour, Gold-sorozat, Belgrád

KÉZILABDA

Férfi NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–PLER-Budapest

18.00: Mol Tatabánya KC–Csurgói KK

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő

18.30: Debreceni EAC–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-kupa, második csoportkör

K-csoport, 6. (utolsó) forduló

18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Trafl Sopot (lengyel)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1023 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Rotterdam

11.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

Benne 11.00: Fucsovics Márton–Guy Den Ouden (holland)

ATP 250-es torna, Buenos Aires

17.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 1000-es torna, Doha

11.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló

A-csoport

20.00: Mladost Zagreb (horvát)–VasasPlaket

C-csoport

20.00: VPK Primorac Kotor (montenegrói)–FTC-Telekom Waterpolo

Női ob I, középszakasz

Felsőház, 1. forduló

20.00: FTC-Telekom–III. Kerületi TVE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A magyar klubfutball legnagyobb mérkőzései. Vendégünk Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Virányi Zsolt a vonalban

9.00: László Csabát hívjuk. Vasicsek Jánossal beszélünk a házasság hete alkalmával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok. 10 éve hunyt el Killik László. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Majoross Gergely, a férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Közvetítés a Honvéd–ESMTK labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence; beszámoló az olaszországi téli olimpiáról: Virányi Zsolt

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

17.30: Közvetítés a Ferencváros–Csákvár labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés az MTK–Kecskeméti TE labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László

20.00: Közvetítés a Paks–Diósgyőr labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel