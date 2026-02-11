Győzött a lipcseiek ellen, a Bayern Münchennel lett teljes a Német Kupa elődöntőjének mezőnye

GULÁCSI PÉTER A KISPADON – amint az várható volt, az 58-szoros válogatott kapus a bajnokságban kap rendszeresen szerepet, az amúgy a helyére kiszemelt, tízmillió euróért még 2024 nyarán vett Maarten Vandevoordt kezdett. Tegyük hozzá, annak idején, 2024 tavaszán úgy szerződtették a belgát, hogy azonnal a magyar kapus örökébe lép, de azóta is Gulácsi Péter az első számú azon a poszton. Willi Orbán ott volt a vendégegyüttes kezdőjében, míg Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője a Hoffenheimet 5–1-re legázoló csapatot küldte az Allianz Aréna gyepére, és mindenhol szóba került: a bajnoki rajton ugyanitt 6–0-ra nyertek a bajorok a Lipcse ellen. Nos, most a vendégek kezdtek jobban, Cristoph Baumgartner az ötödik percben kilőtte a jobb alsó sarkot, de két perc videózás után les miatt mégsem került előnybe az RB.

A házigazda kissé lassabban, komótosan kezdett, ritkán bukkant fel a lipcsei kapu előtt. Ha mégis, a magyar válogatott belső védője kiváló érzékkel állította meg a Bayern akcióit. Fél óra telt telt el, amikor úgy tűnt, tizenegyeshez juthat a Leipzig, de a felvételek szerint a szabálytalanság centiméterekkel a tizenhatos vonala előtt történt. A VAR szabadrúgás miatt nem avatkozhat közbe, pedig kecsegtető lehetőség lett volna – a még nem tökéletes VAR-előírások miatt a szabálytalanság megtorlatlan maradt –, aztán Aleksandar Pavlovic csúnya talpalása után könnyen létszámhátrányba kerülhetett volna a Bayern.

A szünet előtt David Raum éles szögből nagy erővel lőtt, Manuel Neuer szögletre ütötte a jobb felső sarok felé süvítő labdát, válaszképpen Harry Kane szerezhetett volna gólt, de hiába szorította be kapuja elé ellenfelét a Bayern, az első félidő gól nélkül zárult.

A második játékrészben Romulo Cardoso közelről a lécre fejelte a labdát, az ellentámadás végén Josip Stanisic esett át a lipcsei cserekapuson, a tizenegyest Harry Kane váltotta gólra, az angol válogatott a bal alsó sarokba helyezett, és a Bayern egyértelműsítette, melyik a jobb csapat.

Michael Olise gyönyörű indítása után Luis Díaz lépett ki középen, nem engedte a labdához férni a visszafutó Willi Orbánt, majd okosan a kapu közepébe helyezett, 2–0 – noha hajszálon múlt, hogy nem az RB Leipzig került előnybe.

A vendégek ezután is becsülettel küzdöttek, de a továbbjutás eldőlt, a Bayern München – amely ebben az idényben harmadszor győzte le a lipcseieket (a bajnokságban a 6–0 után idegenben 5–1-re diadalmaskodott) – csatlakozott a Leverkusen, Stuttgart, Freiburg trióhoz, és ott van az elődöntőben.

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, szerdai mérkőzés

Bayern München–RB Leipzig 2–0 (Kane 64. – 11-esből, L. Díaz 67.)

Korábbi eredmények

Február 3.

Bayer Leverkusen–St. Pauli 3–0

Február 4.

Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart 0–3

Február 10.

Hertha BSC (II.)–Freiburg 1–1 – tizenegyesekkel 4–5

A TOVÁBBI PROGRAM

Február 22.: az elődöntő sorsolása

Április 21–22.: elődöntő

Május 23.: döntő