A Lazio tizenegyesekkel búcsúztatta a címvédőt az Olasz Kupa utolsó negyeddöntőjében

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.11. 23:25
Elődöntős a Lazio (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Olasz Kupa (Coppa Italia) utolsó negyeddöntőjében a Lazio 1–1-es rendes játékidő után tizenegyesekkel búcsúztatta a hazai pályán szereplő, a sorozatban címvédő Bolognát.

Az első fél óra végén előnybe kerültek a hazaiak, Nikola Moro szögletéből Santiago Castro fejelt közelről a kapuba. A szünet után gyorsan egalizált a római csapat, Fisayo Dele-Bashiru centerezéséből Tijjani Noslin az üres kapuba lőtt három méterről. Nem bővelkedett helyzetekben a mérkőzés, a csapatok inkább úgy döntöttek, a tizenegyespárbajra hagyják a döntést – a rendes játékidő letelte után rögtön ez következett.

Már az első párban hátrányba került a címvédő Bologna, Lewis Ferguson jobb alsó felé tartó lövését megfogta Ivan Provedel. A Lazio rúgói nem hibáztak az első három körben, miközben Riccardo Orsolini a bal alsó mellé lőtt. A negyedik körben eldőlt a párbaj, mivel vendégrészről Kenneth Taylor sem rontott, így a hétszeres kupagyőztes Lazio jutott be a legjobb négy közé, ahol az Atalanta lesz az ellenfele.

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Bologna–Lazio 1–1 (S. Castro 30., ill. Noslin 48.) – 11-esekkel 1–4

Korábban játszották
Napoli–Como 1–1 (Vergara 46., ill. Baturina 39. – 11-esből) – 11-esekkel 6–7
Atalanta–Juventus 3–0 (Scamacca 27. – 11-esből, Sulemana 77., Pasalic 85.)
Internazionale–Torino 2–1 (Bonny 35., A. Diouf 48., ill. Kulenovic 57.)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Lazio–Atalanta
Internazionale–Como
Az első mérkőzéseket március 3. és 5. között, a visszavágókat április 21. és 23. között rendezik meg.

 

Olasz Kupa Lazio Bologna Coppa Italia
