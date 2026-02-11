A Real Sociedad idegenben szerzett előnyt az Athletic Bilbao ellen a Király-kupa elődöntőjében

A két baszk rivális néhány hete a La Ligában is találkozott egymással: február első napján az Athletic Bilbao hazai környezetben a 88. percben szerzett gólnak köszönhetően mentett pontot a Real Sociedad ellen. A csapatok ezúttal is nagyon küzdelmes meccset játszottak egymással – a játék eme jellege főleg az első félidőben domborodott ki látványosan, amikor kevesebb helyzet alakult ki a kapuk előtt, de minden labdáért hatalmas volt a küzdelem.

Egy vitatott jelenetet hozott az első negyvenöt perc: a 19. percben a Real Sociedad játékosai kezezést reklamáltak Aymeric Laporte-nál, a Sánchez Martínez játékvezető azonban úgy ítélte meg, hogy a tapasztalt védő karja a teste mellett volt, így pedig nem ítélt büntetőt.

A kiegyenlített első félidő után a szünet után gyorsan megváltozott a meccs képe: a Real Sociedad egyértelműen átvette a játék irányítását, s Pablo Marín már a 46. percben gólt szerezhetett volna, azonban két méterről a kapufát találta el.

Nem sokkal később ismét tizenegyest reklamáltak a vendégek, ezúttal a mezőny legjobbja, Gonzalo Guedes esett el a tizenhatoson belül Inigo Lekue szorításában, a játékvezető azonban műesésnek ítélte az esetet, így a büntető helyett – igencsak vitatható módon – sárga lapot mutatott fel a Real Sociedad labdarúgójának.

Guedes a következő percekben is főszereplő volt: előbb a lövése pár centivel kerülte el a bal alsó sarkot, majd a 62. percben nagyszerű gólpasszt adott Benat Turrientesnek, akinek csak annyi volt a feladata, hogy két méterről az üres kapuba passzolja a labdát. 0–1

A második játékrészt teljesen passzívan kezdő Bilbao a kapott gól után elkezdett éledezni, egy esetben közel is állt az egyenlítéshez, de a Real Sociedad ezúttal elkerülte azt, amit pár hete a bajnokságban – akkor gólt kapott a 88. percben a kék-fehér együttes, most viszont különösebb gond nélkül megtartotta előnyét, így kedvező helyzetből várhatja a március 4-i visszavágót.

Új, amerikai edzőjével, Pellegrino Materazzóval továbbra is veretlen a San Sebastián-i gárda. A Király-kupa második elődöntőjének első mérkőzését holnap (csütörtökön) rendezik, a címvédő FC Barcelona az Atlético Madriddal találkozik.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Athletic Bilbao–Real Sociedad 0–1 (Turrientes 62.)