Izgalmas meccsen játszott döntetlent egymással a DAC és a Komárom

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

9. FORDULÓ

Dunaszerdahelyi AC–Komáromi FC 1–1 (0–1)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 5650 néző

DAC 1904: Popovics – Kapanadze (Kacsaraba, a szünetben), Blazek, Nemanic, Méndez (Gauga, 64.) – Ouro (Corr, 73.), Tuboly, Gruber (Herc – a szünetben) – Redzic, Djukanovics, Ramadan

Komárom: Száraz – Smehyl, Spiriak, Rudzan, Palán – Kiss (Gambos, 55.), Ozvolda (Németh T., 90.) – Ganbold, Zák, Tamás (Ivanics, 69.) – Mashike Sukisa (Bayemi, 69.)

Gólszerző: Djukanovics (76. – 11-esből), ill. Zák (7.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy találkozó, amelyet minden felvidéki szurkoló várt. ,,Legyen ez a mérkőzés a felvidéki és csallóközi szurkolók találkozója” – hirdette a két többségi magyar tulajdonú klub összecsapását az UltrasDunaszerdahely szurkolói csoportja. A B-közép előtt pedig ott feszített az „Egy szív, egy nemzet, egy haza” molinó.

A hétvégi forduló a Sloboda zvierat (Szabadságot az állatoknak) nevű szervezet javára zajlik, amely több mint három évtizede nyújt menedéket és új esélyt a bántalmazott, elhagyott és nem kívánt állatoknak, főként kutyáknak és macskáknak. A hétvégi DAC–Komárom mérkőzésen minden egyes szurkoló után, aki kilátogat a MOL Arénába, 50 cent kerül a Sloboda zvierat számlájára a Niké „A sport jövőjéért” alapítványán keresztül. Ez azt jelenti, hogy a lelátón ülő drukkerek jelenléte ezúttal nemcsak a csapatot erősítette, hanem közvetlenül hozzájárult a bajba jutott állatok támogatásához is.

Másként, ünnepélyesebben szólt a Nélküled, a magyar Himnusz, majd gyönyörű volt a piros-fehér-zöld füstfelhő. Majd a meccs alatt a többszöri, mindkét szurkolótábor torkából felhangzott a „Hajrá, Magyarország!” rigmus.

Az első lövés Tuboly Máté nevéhez fűződött, azonban az első gólt meglepetésre a komáromiak szerezték. Épp a szurkolótáboruk előtt, akiknek közelebb volt Dunaszerdahelyre utazniuk, mint ideiglenes otthonukba, Aranyosmarótra. A bal oldalon Tamás Nándor harcossága után Dominik Zákhoz került a labda, és a támadó tíz méterről nem hibázott. 0–1

A komáromiak, akiknél többen hiányoztak eltiltás vagy sérülés miatt, jól megszervezték a játékukat. A dunaszerdahelyiek csak nehezen találtak üres területeket a lila-védők mögött.

Negyedóra játék után kétszer volt esélye a hazaiaknak az egyenlítésre. Mindkétszer Redzic Damir volt a főszereplő. Előbb a beadása után tisztáztak a vendégvédők Viktor Djukanovics elől, majd a magyar játékos ügyesen játszotta magát üresre a jobb oldalon, de csak az oldalhálót találta el.

Húsz perc játék után már kettővel vezethetett volna a Komárom. Filip Blazek hibázott a félpályán, Elvis Mashike maga vezethette a labdát a Alekszandar Popovicsra, de a nyúlánk csatár a kapu mellé küldte a labdát. Nagyon nyomott a DAC. Redzic Damir lövését védte Száraz Benjamin, Samsindin Ouro fejese ment fölé, majd Ammar Ramadan emelése a felső lécen landolt. Közvetlen a szünet előtt a komáromi Ganbajar próbálkozása a kapuba kötött ki, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.

A szünetben kettőt cserélt a hazai edző, Branislav Fodrek, és már a 46. percben Ammar Ramadan lövését kellett hárítania Száraz Benjamin kapusnak. A másik oldalon Mashike fejesét tornázta a kapu fölé Popovics. Ezután Redzic Damir várt sokáig a lövéssel, majd a magyar játékos magasan a kapu fölé lőtt.

További cserékkel próbálta felrázni a hazai csapatot Fodrek mester. Nagy volt a hazai nyomás, a 70. percben George Gagua célzott pontatlanul. Az utolsó negyedóra elején Redzic Damir lefordult, Ganbajar szabálytalankodott ellene a tizenhatoson belül. A megítélt büntetőt Viktor Djukanovics biztosan értékesítette. 1–1

Nyomott a DAC, jöttek a beadások a komáromi tizenhatoson belülre, de a sárga-kéknek nem sikerült begyötörniük a második gólt. Az utolsó másodpercben Redzic Damir lövése után Ganbajar a léc segítségével mentett.