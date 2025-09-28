A Freiburg a VAR-nak köszönhetően vezetést szerzett, de nem sokáig örülhetett

Az eddig hat pontot gyűjtő Freiburg már a 3. percben megszerezte a vezetést otthon a meccs előtt a tabellán szintén hatpontos Hoffenheim ellen. Lukas Kubler sarokkal elért közeli góljánál elsőre lest jelzett a játékvezető, de videózás után kiderült, hogy érvényes a találat. A vendégek azonban tíz perc múlva Fisink Asslani révén egyenlítettek, és ezzel ki is alakult a végeredmény, ugyanis a folytatásban több gólt már nem született.

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

Freiburg–Hoffenheim 1–1 (Kubler 3., ill. Asslani 13.)

