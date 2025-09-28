A Freiburg a VAR-nak köszönhetően vezetést szerzett, de nem sokáig örülhetett

Az eddig hat pontot gyűjtő Freiburg már a 3. percben megszerezte a vezetést otthon a meccs előtt a tabellán szintén hatpontos Hoffenheim ellen. Lukas Kubler sarokkal elért közeli góljánál elsőre lest jelzett a játékvezető, de videózás után kiderült, hogy érvényes a találat. A vendégek azonban tíz perc múlva Fisink Asslani révén egyenlítettek, és ezzel ki is alakult a végeredmény, ugyanis a folytatásban több gólt már nem született.
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
Freiburg–Hoffenheim 1–1 (Kubler 3., ill. Asslani 13.)
KÉSŐBB
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|5
|5
|–
|–
|22–3
|+19
|15
|2. Borussia Dortmund
|5
|4
|1
|–
|11–3
|+8
|13
|3. RB Leipzig
|5
|4
|–
|1
|7–7
|0
|12
|4. Eintracht Frankfurt
|5
|3
|–
|2
|17–13
|+4
|9
|5. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|10–8
|+2
|8
|6. 1. FC Köln
|4
|2
|1
|1
|9–7
|+2
|7
|7. Freiburg
|5
|2
|1
|2
|9–9
|0
|7
|8. St. Pauli
|5
|2
|1
|2
|8–8
|0
|7
|9. Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9–11
|–2
|7
|10. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|11. Union Berlin
|4
|2
|–
|2
|8–11
|–3
|6
|12. Wolfsburg
|5
|1
|2
|2
|7–7
|0
|5
|13. Mainz
|5
|1
|1
|3
|5–6
|–1
|4
|14. Werder Bremen
|5
|1
|1
|3
|8–14
|–6
|4
|15. Hamburg
|4
|1
|1
|2
|2–8
|–6
|4
|16. Augsburg
|5
|1
|–
|4
|8–12
|–4
|3
|17. Heidenheim
|5
|1
|–
|4
|4–10
|–6
|3
|18. Mönchengladbach
|5
|–
|2
|3
|5–12
|–7
|2