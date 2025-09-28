Nemzeti Sportrádió

A Freiburg a VAR-nak köszönhetően vezetést szerzett, de nem sokáig örülhetett

2025.09.28. 17:40
A Freiburg Kubler révén már a 3. percben betalált a Hoffenheim ellen, de nem tudott nyerni (Fotó: facebook.com/SCFreiburg)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság első vasárnapi meccsén a Freiburg 1–1-es döntetlent játszott a Hoffenheimmel.

 

Az eddig hat pontot gyűjtő Freiburg már a 3. percben megszerezte a vezetést otthon a meccs előtt a tabellán szintén hatpontos Hoffenheim ellen. Lukas Kubler sarokkal elért közeli góljánál elsőre lest jelzett a játékvezető, de videózás után kiderült, hogy érvényes a találat. A vendégek azonban tíz perc múlva Fisink Asslani révén egyenlítettek, és ezzel ki is alakult a végeredmény, ugyanis a folytatásban több gólt már nem született.

 

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ

Freiburg–Hoffenheim 1–1 (Kubler 3., ill. Asslani 13.)
KÉSŐBB
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München5522–3+1915
2. Borussia Dortmund54111–3+813
3. RB Leipzig5417–7012
4. Eintracht Frankfurt53217–13+49
5. Bayer Leverkusen522110–8+28
6. 1. FC Köln42119–7+27
7. Freiburg52129–907
8. St. Pauli52128–807
9. Hoffenheim52129–11–27
10. Stuttgart4225–506
11. Union Berlin4228–11–36
12. Wolfsburg51227–705
13. Mainz51135–6–14
14. Werder Bremen51138–14–64
15. Hamburg41122–8–64
16. Augsburg5148–12–43
17. Heidenheim5144–10–63
18. Mönchengladbach5235–12–72

 

 

Ezek is érdekelhetik