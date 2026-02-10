Statisztika: közvetlenül Yamal mögött, 4. helyen áll a magyar tehetség!

A CIES egy olyan statisztikát tett közzé, amely 66 bajnokság U23-as játékosait rangsorolja a passzaikból kialakuló helyzetek minősége, azok várható gólmutatója alapján.

A listát a Serie A meglepetéscsapatának számító Como 22 éves horvát támadója, Martin Baturina vezeti, a 2. helyen a francia másodosztályú Pau FC 21 éves szélsője, Kyliane Dong áll, a harmadik a Barcelona világklasszisa, Lamine Yamal.

A 4. helyen pedig egy magyar játékos következik, a belga másodosztályban jelenleg 2. Kortrijk 21 éves magyar U-válogatott szélsője, Dénes Vilmos, 0.29-es értékkel.

Utóbbi azt jelenti, hogy a Dénes passzaiból kialakuló lövőhelyzetek átlagos xG-je 0.29, vagyis az ő passzaiból leadott lövések 29 százalékából várható gól – átlagosan. Ez meglehetősen magas értéknek számít, hiszen az első három helyezett passzai sem érik el a 0.32-es xG-t, miközben például Arda Gülernél (Real Madrid) 0.277, Rayan Cherkinél (Manchester City) 0.273, a Bayern csodatinijénél, Lennart Karlnál pedig 0.271 ez az érték.

Dénes a nyáron szerződött a ZTE-től a Kortrijkhez, 16 belga másodosztályú bajnokin egy gólt és három gólpasszt ért el valamivel több mint 580 játékperc alatt.