Nemzeti Sportrádió

Statisztika: közvetlenül Yamal mögött, 4. helyen áll a magyar tehetség!

P. K.P. K.
2026.02.10. 15:29
null
Dénes Vilmos fokozatosan egyre nagyobb szerepet játszhat a belga másodosztályú Kortrijkben (Fotó: AFP)
Címkék
Lamine Yamal Dénes Vilmos légiósok
Érdekes statisztikát tett közzé a napokban a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) az Insta-oldalán, amire kimondottan büszke lehet a belga másodosztályú Kortrijk labdarúgócsapatának 21 éves magyar támadója, Dénes Vilmos.

 

A CIES egy olyan statisztikát tett közzé, amely 66 bajnokság U23-as játékosait rangsorolja a passzaikból kialakuló helyzetek minősége, azok várható gólmutatója alapján. 

A listát a Serie A meglepetéscsapatának számító Como 22 éves horvát támadója, Martin Baturina vezeti, a 2. helyen a francia másodosztályú Pau FC 21 éves szélsője, Kyliane Dong áll, a harmadik a Barcelona világklasszisa, Lamine Yamal.

A 4. helyen pedig egy magyar játékos következik, a belga másodosztályban jelenleg 2. Kortrijk 21 éves magyar U-válogatott szélsője, Dénes Vilmos, 0.29-es értékkel.

Utóbbi azt jelenti, hogy a Dénes passzaiból kialakuló lövőhelyzetek átlagos xG-je 0.29, vagyis az ő passzaiból leadott lövések 29 százalékából várható gól – átlagosan. Ez meglehetősen magas értéknek számít, hiszen az első három helyezett passzai sem érik el a 0.32-es xG-t, miközben például Arda Gülernél (Real Madrid) 0.277, Rayan Cherkinél (Manchester City) 0.273, a Bayern csodatinijénél, Lennart Karlnál pedig 0.271 ez az érték.

Dénes a nyáron szerződött a ZTE-től a Kortrijkhez, 16 belga másodosztályú bajnokin egy gólt és három gólpasszt ért el valamivel több mint  580 játékperc alatt.

A CIES U23-as passzstatisztikája 66 bajnokság U23-as játékosaival  –  az első tíz helyezett 

 

 

Lamine Yamal Dénes Vilmos légiósok
Legfrissebb hírek

Vége a találgatásnak: Gulácsi hosszabbított a Lipcsével

Légiósok
23 órája

Hat ország élvonalában szereztek gólt a magyar légiósok a múlt héten

Légiósok
Tegnap, 15:42

Heti légiósprogram: kupameccset játszik a Lipcse és a Liverpool

Légiósok
Tegnap, 14:31

A korábbi Puskás Akadémia-játékos távozott Szatmárnémetiből

Légiósok
Tegnap, 14:21

Edzője is kiemelte a duplázó Varga Barnabást

Légiósok
Tegnap, 7:47

Videó: Varga a második görögországi gólját is fejjel szerezte, aztán jött a harmadik is

Légiósok
2026.02.08. 17:00

Szalai Attila megsérült, bízik a nagyon gyors visszatérésben

Légiósok
2026.02.08. 13:54

Légiósok: Kovács Mátyás és Bolla Bendegúz is gólt szerzett, Koszta Márk duplázott

Légiósok
2026.02.07. 19:29
Ezek is érdekelhetik