Kim Minseok 1000 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – infoközpont
A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI
A NAP ARANYÉRMESEI
ALPESI SÍ
11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni normálsáncos verseny
13.45: 10 km-es sífutás (éremosztás)
MŰKORCSOLYA
19.30: jégtánc, kűr (éremosztás)
SÍLÖVÉSZET
14.15: női 15 km
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
14.15: női mogul, döntő
SZÁNKÓ
18.53: női kettes, 2. futam (éremosztás)
19.44: férfi kettes, 2. futam (éremosztás)
A MAGYAROK PROGRAMJA
GYORSKORCSOLYA
18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
A TELJES NAPI PROGRAM
ALPESI SÍ
11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: M4 Sport)
CURLING
19.05: férfi selejtező
Svédország–Olaszország
Kanada–Németország
Csehország–Egyesült Államok
Kína–Nagy-Britannia
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni normálsáncos verseny, síugrás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.45: 10 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
GYORSKORCSOLYA
18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
HÓDESZKA
10.30: női félcső, selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
19.30: férfi félcső, selejtező
JÉGKORONG
Férfitorna, B-csoport, 1. forduló
16.40: Szlovákia–Finnország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
21.10: Svédország–Olaszország (Tv: Eurosport1, M4 Sport, 22.00)
MŰKORCSOLYA
19.30: jégtánc, kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport+, 20.00)
SÍLÖVÉSZET
14.15: női 15 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.00: női mogul, selejtező (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
14.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
SZÁNKÓ
17.00: női kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)
17.51: férfi kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)
18.53: női kettes, 2. futam (Tv: Eurosport2)
19.44: férfi kettes, 2. futam (Tv: Eurosport1)