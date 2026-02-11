Nemzeti Sportrádió

Kim Minseok 1000 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – infoközpont

R. P.R. P.
2026.02.11. 09:49
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Kim Minseok Milánó-Cortina 2026 infóközpont
Szerdán az ötödik versenynappal folytatódik a milánói-cortinai téli olimpia. A magyar csapatból csak Kim Minseok szerepel, a gyorskorcsolyázó az 1000 méteres számban indul. Összesen nyolc számban avatnak olimpiai bajnokot, alpesi síben, északi összetettben, szabad stílusú síben, sílövészetben, gyorskorcsolyában, műkorcsolya jégtáncban avatnak győztest, és szánkóban is gazdára talál két aranyérem. Kövesse velünk a fejleményeket!

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI

 

A NAP ARANYÉRMESEI

ALPESI SÍ
11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás

ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni normálsáncos verseny
13.45: 10 km-es sífutás (éremosztás)

MŰKORCSOLYA
19.30: jégtánc, kűr (éremosztás)

SÍLÖVÉSZET
14.15: női 15 km

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
14.15: női mogul, döntő

SZÁNKÓ
18.53: női kettes, 2. futam (éremosztás)
19.44: férfi kettes, 2. futam (éremosztás)

A MAGYAROK PROGRAMJA

GYORSKORCSOLYA
18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

A TELJES NAPI PROGRAM


ALPESI SÍ
11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: M4 Sport)

CURLING
19.05: férfi selejtező 
Svédország–Olaszország
Kanada–Németország
Csehország–Egyesült Államok
Kína–Nagy-Britannia

ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni normálsáncos verseny, síugrás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.45: 10 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

GYORSKORCSOLYA
18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

HÓDESZKA
10.30: női félcső, selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
19.30: férfi félcső, selejtező

JÉGKORONG
Férfitorna, B-csoport, 1. forduló
16.40: Szlovákia–Finnország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)
21.10: Svédország–Olaszország (Tv: Eurosport1, M4 Sport, 22.00)

MŰKORCSOLYA
19.30: jégtánc, kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport+, 20.00)

SÍLÖVÉSZET
14.15: női 15 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
11.00: női mogul, selejtező (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
14.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

SZÁNKÓ
17.00: női kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1) 
17.51: férfi kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1) 
18.53: női kettes, 2. futam (Tv: Eurosport2) 
19.44: férfi kettes, 2. futam (Tv: Eurosport1)

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Kim Minseok Milánó-Cortina 2026 infóközpont
Legfrissebb hírek

Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben; Az NS szerint a két kapus volt csapatunk legjobbja a női vízilabda Eb-n

E-újság
10 órája

Téli olimpia: Ilia Malinin az élen a műkorcsolyázók rövidprogramja után

Téli olimpia 2026
11 órája

Alaposan kitömték az amerikaiak Kanadát a női hokitorna csúcsrangadóján

Téli olimpia 2026
12 órája

Norvégia fölényesen az éremtáblázat élén; megvan a szlovének első aranya a téli olimpián

Téli olimpia 2026
13 órája

Szlovén győzelem a síugrók vegyes csapatversenyében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
13 órája

Tizenhárman pályáznak a Tripla Arany Klub tagságra a jégkorongozóknál a téli olimpián

Téli olimpia 2026
14 órája

Svéd olimpiai bajnoka lett a curlinges vegyes párosoknak

Téli olimpia 2026
14 órája

Kizártak két dél-koreai sífutót, mert tiltott szert használtak léceiken az olimpián

Téli olimpia 2026
15 órája
Ezek is érdekelhetik