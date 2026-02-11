Kim Minseok 1000 méteren gyorskorcsolyázik a téli olimpián – infoközpont

Szerdán az ötödik versenynappal folytatódik a milánói-cortinai téli olimpia. A magyar csapatból csak Kim Minseok szerepel, a gyorskorcsolyázó az 1000 méteres számban indul. Összesen nyolc számban avatnak olimpiai bajnokot, alpesi síben, északi összetettben, szabad stílusú síben, sílövészetben, gyorskorcsolyában, műkorcsolya jégtáncban avatnak győztest, és szánkóban is gazdára talál két aranyérem. Kövesse velünk a fejleményeket!

A NAP KIEMELT TÖRTÉNÉSEI A NAP ARANYÉRMESEI ALPESI SÍ

11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: egyéni normálsáncos verseny

13.45: 10 km-es sífutás (éremosztás) MŰKORCSOLYA

19.30: jégtánc, kűr (éremosztás) SÍLÖVÉSZET

14.15: női 15 km SZABADSTÍLUSÚ SÍ

14.15: női mogul, döntő SZÁNKÓ

18.53: női kettes, 2. futam (éremosztás)

19.44: férfi kettes, 2. futam (éremosztás) A MAGYAROK PROGRAMJA GYORSKORCSOLYA

18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+) A TELJES NAPI PROGRAM

ALPESI SÍ

11.30: férfi szuper-óriásműlesiklás (Tv: M4 Sport) CURLING

19.05: férfi selejtező

Svédország–Olaszország

Kanada–Németország

Csehország–Egyesült Államok

Kína–Nagy-Britannia ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.00: egyéni normálsáncos verseny, síugrás (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

13.45: 10 km-es sífutás (Tv: Eurosport1, M4 Sport) GYORSKORCSOLYA

18.30: férfi 1000 m (Kim Minseok) (Tv: Eurosport1, M4 Sport+) HÓDESZKA

10.30: női félcső, selejtező (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

19.30: férfi félcső, selejtező JÉGKORONG

Férfitorna, B-csoport, 1. forduló

16.40: Szlovákia–Finnország (Tv: Eurosport1, M4 Sport+)

21.10: Svédország–Olaszország (Tv: Eurosport1, M4 Sport, 22.00) MŰKORCSOLYA

19.30: jégtánc, kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport+, 20.00) SÍLÖVÉSZET

14.15: női 15 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport) SZABADSTÍLUSÚ SÍ

11.00: női mogul, selejtező (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

14.15: döntő (Tv: Eurosport2, M4 Sport+) SZÁNKÓ

17.00: női kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)

17.51: férfi kettes, 1. futam (Tv: Eurosport1)

18.53: női kettes, 2. futam (Tv: Eurosport2)

19.44: férfi kettes, 2. futam (Tv: Eurosport1)