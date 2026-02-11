Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: kihagyja az FTC elleni BL-meccset a CSM átlövője

2026.02.11. 22:06
Jaukovics (a labdával) egy meccses eltiltást kapott (Fotó: AFP)
Nem léphet pályára szombaton, a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen Djurdjina Jaukovics, a CSM Bucuresti montenegrói játékosa, miután az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) bírósága egy találkozóra szóló eltiltással büntette. Jaukovicsot vasárnap, a Brest Bretagne elleni bukaresti találkozón (40–34 a román bajnok javára) állították ki direkt piros lappal a játékvezetők.

 

A szerdai tárgyaláson úgy a játékos, mint a CSM hangsúlyozta, hogy nem szándékosan elkövetett vétségről van szó, Jaukovics sajnálatát is kifejezte az eset miatt, amelyért közvetlenül a mérkőzés után is elnézést kért ellenfelétől. Az eltiltás után kiadott közleményében a bukaresti klub azt állítja, hogy a találkozó játékvezetői és ellenőre is rögzítették Jaukovics tettének nem szándékos és pályafutására nem jellemző jellegét, ennek ellenére az EHF bírósága veszélyesnek és meggondolatlannak minősítette, és eltiltást szabott ki a játékosra, aki így lemarad az érdi találkozóról. 

Az ítélet ellen hét napon belül lehet fellebbezni, bár ez nem jár halasztó hatállyal. 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
B-CSOPORT
Szombat, 16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI KÉZILABDA BL, A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Brest1293403–364+39 18 
2. FTC1293368–336+32 18 
3. Odense12813406–361+45 17 
4. CSM Bucuresti1284384–348+36 16 
5. Ikast1284371–350+21 16 
6. Ljubljana12219312–363–51 
7. Podravka12219335–389–54 
8. Sola12111307–375–68 

 

 

