Női kézilabda: kihagyja az FTC elleni BL-meccset a CSM átlövője

A szerdai tárgyaláson úgy a játékos, mint a CSM hangsúlyozta, hogy nem szándékosan elkövetett vétségről van szó, Jaukovics sajnálatát is kifejezte az eset miatt, amelyért közvetlenül a mérkőzés után is elnézést kért ellenfelétől. Az eltiltás után kiadott közleményében a bukaresti klub azt állítja, hogy a találkozó játékvezetői és ellenőre is rögzítették Jaukovics tettének nem szándékos és pályafutására nem jellemző jellegét, ennek ellenére az EHF bírósága veszélyesnek és meggondolatlannak minősítette, és eltiltást szabott ki a játékosra, aki így lemarad az érdi találkozóról.

Az ítélet ellen hét napon belül lehet fellebbezni, bár ez nem jár halasztó hatállyal.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

B-CSOPORT

Szombat, 16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!