Női kézilabda: kihagyja az FTC elleni BL-meccset a CSM átlövője
A szerdai tárgyaláson úgy a játékos, mint a CSM hangsúlyozta, hogy nem szándékosan elkövetett vétségről van szó, Jaukovics sajnálatát is kifejezte az eset miatt, amelyért közvetlenül a mérkőzés után is elnézést kért ellenfelétől. Az eltiltás után kiadott közleményében a bukaresti klub azt állítja, hogy a találkozó játékvezetői és ellenőre is rögzítették Jaukovics tettének nem szándékos és pályafutására nem jellemző jellegét, ennek ellenére az EHF bírósága veszélyesnek és meggondolatlannak minősítette, és eltiltást szabott ki a játékosra, aki így lemarad az érdi találkozóról.
Az ítélet ellen hét napon belül lehet fellebbezni, bár ez nem jár halasztó hatállyal.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
B-CSOPORT
Szombat, 16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|NŐI KÉZILABDA BL, A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Brest
|12
|9
|–
|3
|403–364
|+39
|18
|2. FTC
|12
|9
|–
|3
|368–336
|+32
|18
|3. Odense
|12
|8
|1
|3
|406–361
|+45
|17
|4. CSM Bucuresti
|12
|8
|–
|4
|384–348
|+36
|16
|5. Ikast
|12
|8
|–
|4
|371–350
|+21
|16
|6. Ljubljana
|12
|2
|1
|9
|312–363
|–51
|5
|7. Podravka
|12
|2
|1
|9
|335–389
|–54
|5
|8. Sola
|12
|–
|1
|11
|307–375
|–68
|1