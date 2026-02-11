Nemzeti Sportrádió

Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.02.11. 23:05
Virgil van Dijk (4) fejese döntötte el a mérkőzést (Fotó: Getty Images)
Címkék
PL Liverpool Sunderland Premier League Kerkez Milos
Az angol labdarúgó Premier League 26. fordulójának szerdai játéknapján a Liverpool 1–0-ra nyert a Sunderland otthonában.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–1 (0–0)
Sunderland, Stadium of Light. Vezette: Kavanagh
SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete (Geertruida, 80.), Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume (Talbi, 80.), Diarra (Isidor, 90+2.), Angulo (Mundle, 80.) – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris
LIVERPOOL: Alisson – Endo (Joe Gomez, 69.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 75.) – Ekitiké (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Van Dijk (61.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Arne Slot a Manchester City elleni kiállítása miatt eltiltását töltő Szoboszlai Dominikot nélkülözve kényszerült összeállítani kezdőcsapatát. A holland mester kényszerből Endo Vatarut nevezte jobbhátvédnek – az idényben először kezdő 33 esztendős japán középpályás jól oldotta meg feladatát, a második félidő első negyedóráját elhagyva azonban súlyos bokasérülést szenvedett, fájdalomcsillapítókkal segítve, hordágyon kellett levinni a pályáról.

Az alaposan felázott pályán nehezen pörgött fel a mérkőzés, az első igazán nagy lehetőség a 30. percben adódott, Florian Wirtz 25 méterről leadott lövését nagy bravúrral védte az egész meccsen jó teljesítményt nyújtó Robin Roefs. A szünet előtt beszorult a kapuja elé a Sunderland, fegyelmezett, csúszva-mászva védekező hátsó alakzatukat azonban még nem sikerült áttörnie a liverpooliaknak.

A mérkőzés egyetlen gólja egy szöglet után született meg: a 61. percben a mindenkinél magasabbra ugró Virgil van Dijk bólintott a kapu irányába, a labda pedig Habib Diarra fején megpattanva vágódott a hálóba.

A Liverpool ezután többször is megduplázhatta volna előnyét, de hol a támadók pontatlansága, hol Roefs kiváló helyzetfelismerései és védései meggátolták ebben a „vörösöket”.

A mérkőzés előtt a kispadra nevezett Kerkez Milos ezúttal csereként sem kapott lehetőséget, így a 2025–2026-os idényben először fordult elő, hogy a Liverpoolban egy térmérkőzésen egyetlen magyar játékos sem lépett pályára. 0–1

 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal25175349–17+3256
  2. Manchester City26165554–24+3053
  3. Aston Villa26155637–27+1050
  4. Manchester United26129547–37+1045
  5. Chelsea26128647–30+1744
  6. Liverpool26126841–35+642
  7. Brentford251231039–34+539
  8. Everton26107929–30–137
  9. Bournemouth26910743–45–237
10. Newcastle261061037–37036
11. Sunderland2699827–30–336
12. Fulham261041235–40–534
13. Crystal Palace26881028–32–432
14. Brighton & Hove Albion26710934–34031
15. Leeds United26791036–45–930
16. Tottenham26781136–37–129
17. Nottingham Forest26761325–38–1327
18. West Ham26661432–49–1724
19. Burnley26461628–51–2318
20. Wolverhampton26161916–48–329

 

Angol labdarúgás
2 órája

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

653! James Milner már az első félidőben beállt csereként a Brightonba, ezzel beállította Gareth Barry rekordját, holtversenyben ő lépett pályára a valaha volt legtöbb Premier League-meccsen.

 

PERCRŐL PERCRE

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

PL Liverpool Sunderland Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

Angol labdarúgás
2 órája

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
13 órája

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

Angol labdarúgás
13 órája

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Angol labdarúgás
2026.02.10. 23:15

Az UEFA ismét Szoboszlai és Haaland barátságáról posztolt – videó

Bajnokok Ligája
2026.02.10. 21:44

„Elsősorban azért volt csalódott, mert elveszítettük a mérkőzést” – Slot lapunknak Szoboszlai kiállításáról

Angol labdarúgás
2026.02.10. 12:48

Megműtötték az angolok 100 millió fontos sztárját, nem lesz ott a vb-n

Angol labdarúgás
2026.02.10. 09:00

Hat ország élvonalában szereztek gólt a magyar légiósok a múlt héten

Légiósok
2026.02.09. 15:42
Ezek is érdekelhetik