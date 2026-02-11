Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–1 (0–0)
Sunderland, Stadium of Light. Vezette: Kavanagh
SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete (Geertruida, 80.), Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume (Talbi, 80.), Diarra (Isidor, 90+2.), Angulo (Mundle, 80.) – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris
LIVERPOOL: Alisson – Endo (Joe Gomez, 69.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 75.) – Ekitiké (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Van Dijk (61.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Arne Slot a Manchester City elleni kiállítása miatt eltiltását töltő Szoboszlai Dominikot nélkülözve kényszerült összeállítani kezdőcsapatát. A holland mester kényszerből Endo Vatarut nevezte jobbhátvédnek – az idényben először kezdő 33 esztendős japán középpályás jól oldotta meg feladatát, a második félidő első negyedóráját elhagyva azonban súlyos bokasérülést szenvedett, fájdalomcsillapítókkal segítve, hordágyon kellett levinni a pályáról.
Az alaposan felázott pályán nehezen pörgött fel a mérkőzés, az első igazán nagy lehetőség a 30. percben adódott, Florian Wirtz 25 méterről leadott lövését nagy bravúrral védte az egész meccsen jó teljesítményt nyújtó Robin Roefs. A szünet előtt beszorult a kapuja elé a Sunderland, fegyelmezett, csúszva-mászva védekező hátsó alakzatukat azonban még nem sikerült áttörnie a liverpooliaknak.
A mérkőzés egyetlen gólja egy szöglet után született meg: a 61. percben a mindenkinél magasabbra ugró Virgil van Dijk bólintott a kapu irányába, a labda pedig Habib Diarra fején megpattanva vágódott a hálóba.
A Liverpool ezután többször is megduplázhatta volna előnyét, de hol a támadók pontatlansága, hol Roefs kiváló helyzetfelismerései és védései meggátolták ebben a „vörösöket”.
A mérkőzés előtt a kispadra nevezett Kerkez Milos ezúttal csereként sem kapott lehetőséget, így a 2025–2026-os idényben először fordult elő, hogy a Liverpoolban egy térmérkőzésen egyetlen magyar játékos sem lépett pályára. 0–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49–17
|+32
|56
|2. Manchester City
|26
|16
|5
|5
|54–24
|+30
|53
|3. Aston Villa
|26
|15
|5
|6
|37–27
|+10
|50
|4. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|5. Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47–30
|+17
|44
|6. Liverpool
|26
|12
|6
|8
|41–35
|+6
|42
|7. Brentford
|25
|12
|3
|10
|39–34
|+5
|39
|8. Everton
|26
|10
|7
|9
|29–30
|–1
|37
|9. Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43–45
|–2
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|26
|9
|9
|8
|27–30
|–3
|36
|12. Fulham
|26
|10
|4
|12
|35–40
|–5
|34
|13. Crystal Palace
|26
|8
|8
|10
|28–32
|–4
|32
|14. Brighton & Hove Albion
|26
|7
|10
|9
|34–34
|0
|31
|15. Leeds United
|26
|7
|9
|10
|36–45
|–9
|30
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|26
|7
|6
|13
|25–38
|–13
|27
|18. West Ham
|26
|6
|6
|14
|32–49
|–17
|24
|19. Burnley
|26
|4
|6
|16
|28–51
|–23
|18
|20. Wolverhampton
|26
|1
|6
|19
|16–48
|–32
|9
