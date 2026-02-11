Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–1 (0–0)

Sunderland, Stadium of Light. Vezette: Kavanagh

SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete (Geertruida, 80.), Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume (Talbi, 80.), Diarra (Isidor, 90+2.), Angulo (Mundle, 80.) – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris

LIVERPOOL: Alisson – Endo (Joe Gomez, 69.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 75.) – Ekitiké (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Van Dijk (61.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Arne Slot a Manchester City elleni kiállítása miatt eltiltását töltő Szoboszlai Dominikot nélkülözve kényszerült összeállítani kezdőcsapatát. A holland mester kényszerből Endo Vatarut nevezte jobbhátvédnek – az idényben először kezdő 33 esztendős japán középpályás jól oldotta meg feladatát, a második félidő első negyedóráját elhagyva azonban súlyos bokasérülést szenvedett, fájdalomcsillapítókkal segítve, hordágyon kellett levinni a pályáról.

Az alaposan felázott pályán nehezen pörgött fel a mérkőzés, az első igazán nagy lehetőség a 30. percben adódott, Florian Wirtz 25 méterről leadott lövését nagy bravúrral védte az egész meccsen jó teljesítményt nyújtó Robin Roefs. A szünet előtt beszorult a kapuja elé a Sunderland, fegyelmezett, csúszva-mászva védekező hátsó alakzatukat azonban még nem sikerült áttörnie a liverpooliaknak.

A mérkőzés egyetlen gólja egy szöglet után született meg: a 61. percben a mindenkinél magasabbra ugró Virgil van Dijk bólintott a kapu irányába, a labda pedig Habib Diarra fején megpattanva vágódott a hálóba.

A Liverpool ezután többször is megduplázhatta volna előnyét, de hol a támadók pontatlansága, hol Roefs kiváló helyzetfelismerései és védései meggátolták ebben a „vörösöket”.

A mérkőzés előtt a kispadra nevezett Kerkez Milos ezúttal csereként sem kapott lehetőséget, így a 2025–2026-os idényben először fordult elő, hogy a Liverpoolban egy térmérkőzésen egyetlen magyar játékos sem lépett pályára. 0–1