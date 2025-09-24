Nagy Ádám csapata kétszer egyenlített Parmában, mégis kiesett az Olasz Kupából

Sascha Britschgi gólját Giuseppe Aurelio megválaszolta, aztán az első félidő hajrájában a fejvédőben játszó Mateo Pellegrino újra vezetést szerzett a Parmának – fejjel…

A szünetben becserélt Elia Plicco egy nagyon rossz ütemű belépőért piros lapot kapott a 78. percben, és a vendégek gyorsan éltek az emberelőny kínálta lehetőséggel: Gianluca Lapadula közelről a kapuba lőtt.

A kilencven perc leteltekor 2–2 volt az állás, a versenykiírás értelmében jöttek a tizenegyesek. A vendégek kezdtek, Edoardo Soleri lövését Szuzuki Zion kivédte, majd a negyedik sorozatban Lapadula is hibázott (fölé), és bár egyet a hazaiak is rontottak (Alessandro Circati), ez belefért – négy sikeres tizenegyesüknek köszönhetően ők jutottak be a legjobb 16 közé.

Az előző Serie B-idényben a feljutásról alig lemaradó Speziának egyelőre nem nagyon megy: a másodosztályú bajnokság első négy fordulójában csupán két pontot gyűjtött, és most a kupától is búcsúzni kényszerült.

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Parma–Spezia (II.) 2–2 – tizenegyesekkel 4–3

Verona–Venezia (II.) 0–0 – tizenegyesekkel 4–5

Később

21.00: Como–Sassuolo

Kedden játszották

Milan–Lecce 3–0

Cagliari–Frosinone (II.) 4–1

Udinese–Palermo (II.) 2–1

Csütörtökön játsszák

18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)

A győztesek továbbjutottak.

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Bologna–Parma

Lazio–Milan

Juventus–Udinese

Atalanta–Genoa vagy Empoli

Inter–Venezia

Roma–Torino vagy Pisa

Fiorentina–Como vagy Sassuolo

Napoli–Cagliari

A mérkőzések decemberben lesznek.

Nyolc csapat (a címvédő Bologna és a Serie A előző idényének 1–7. helyezettje) akkor csatlakozik a mezőnyhöz.