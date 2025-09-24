Nemzeti Sportrádió

Nagy Ádám csapata kétszer egyenlített Parmában, mégis kiesett az Olasz Kupából

2025.09.24.
Mateo Pellegrino: Befejeltem, értitek? Be-fe-jel-tem! (Fotó: Getty Images)
Nagy Ádám csapata, a második ligás Spezia 2–2-es döntetlent követően tizenegyesekkel kikapott az élvonalbeli Parmától, így nem jutott be a nyolcaddöntőbe a labdarúgó Olasz Kupában. A magyar középpályás végig a pályán volt a szerda kora esti parmai mérkőzésen.

Sascha Britschgi gólját Giuseppe Aurelio megválaszolta, aztán az első félidő hajrájában a fejvédőben játszó Mateo Pellegrino újra vezetést szerzett a Parmának – fejjel…

A szünetben becserélt Elia Plicco egy nagyon rossz ütemű belépőért piros lapot kapott a 78. percben, és a vendégek gyorsan éltek az emberelőny kínálta lehetőséggel: Gianluca Lapadula közelről a kapuba lőtt.

A kilencven perc leteltekor 2–2 volt az állás, a versenykiírás értelmében jöttek a tizenegyesek. A vendégek kezdtek, Edoardo Soleri lövését Szuzuki Zion kivédte, majd a negyedik sorozatban Lapadula is hibázott (fölé), és bár egyet a hazaiak is rontottak (Alessandro Circati), ez belefért – négy sikeres tizenegyesüknek köszönhetően ők jutottak be a legjobb 16 közé.

Az előző Serie B-idényben a feljutásról alig lemaradó Speziának egyelőre nem nagyon megy: a másodosztályú bajnokság első négy fordulójában csupán két pontot gyűjtött, és most a kupától is búcsúzni kényszerült.

OLASZ KUPA
2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Parma–Spezia (II.) 2–2 – tizenegyesekkel 4–3
Verona–Venezia (II.) 0–0 – tizenegyesekkel 4–5
Később
21.00: Como–Sassuolo

Kedden játszották
Milan–Lecce 3–0
Cagliari–Frosinone (II.) 4–1
Udinese–Palermo (II.) 2–1
Csütörtökön játsszák
18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)

A győztesek továbbjutottak.

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Bologna–Parma
Lazio–Milan
Juventus–Udinese
Atalanta–Genoa vagy Empoli
Inter–Venezia
Roma–Torino vagy Pisa
Fiorentina–Como vagy Sassuolo
Napoli–Cagliari
A mérkőzések decemberben lesznek.
Nyolc csapat (a címvédő Bologna és a Serie A előző idényének 1–7. helyezettje) akkor csatlakozik a mezőnyhöz.

 

