Nagy Ádám csapata kétszer egyenlített Parmában, mégis kiesett az Olasz Kupából

Sascha Britschgi gólját Giuseppe Aurelio megválaszolta, aztán az első félidő hajrájában a fejvédőben játszó Mateo Pellegrino újra vezetést szerzett a Parmának – fejjel…
A szünetben becserélt Elia Plicco egy nagyon rossz ütemű belépőért piros lapot kapott a 78. percben, és a vendégek gyorsan éltek az emberelőny kínálta lehetőséggel: Gianluca Lapadula közelről a kapuba lőtt.
A kilencven perc leteltekor 2–2 volt az állás, a versenykiírás értelmében jöttek a tizenegyesek. A vendégek kezdtek, Edoardo Soleri lövését Szuzuki Zion kivédte, majd a negyedik sorozatban Lapadula is hibázott (fölé), és bár egyet a hazaiak is rontottak (Alessandro Circati), ez belefért – négy sikeres tizenegyesüknek köszönhetően ők jutottak be a legjobb 16 közé.
Az előző Serie B-idényben a feljutásról alig lemaradó Speziának egyelőre nem nagyon megy: a másodosztályú bajnokság első négy fordulójában csupán két pontot gyűjtött, és most a kupától is búcsúzni kényszerült.
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Parma–Spezia (II.) 2–2 – tizenegyesekkel 4–3
Verona–Venezia (II.) 0–0 – tizenegyesekkel 4–5
Később
21.00: Como–Sassuolo
Kedden játszották
Milan–Lecce 3–0
Cagliari–Frosinone (II.) 4–1
Udinese–Palermo (II.) 2–1
Csütörtökön játsszák
18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)
A győztesek továbbjutottak.
A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Bologna–Parma
Lazio–Milan
Juventus–Udinese
Atalanta–Genoa vagy Empoli
Inter–Venezia
Roma–Torino vagy Pisa
Fiorentina–Como vagy Sassuolo
Napoli–Cagliari
A mérkőzések decemberben lesznek.
Nyolc csapat (a címvédő Bologna és a Serie A előző idényének 1–7. helyezettje) akkor csatlakozik a mezőnyhöz.