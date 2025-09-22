Hiába vezetett kétszer is, nem bírt a sereghajtóval a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

FK CSÍKSZEREDA–FC METALOGLOBUS BUCURESTI 2–2 (1–1)

Csíkszereda, Városi Stadion, 1600 néző. Vezette: Mladinovici

CSÍKSZEREDA: Pap E. – Bloj, Hegedűs J., Palmes, Pászka – Végh B. (Dusinszki, 79.), Veres – Anderson Ceará (Jebari, 69.), Bakos (Gergely A., 79.), Szalay Sz. (Szabó B., 64.) – Eppel (Dolny, 64.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

METALOGLOBUS: Gavrilas (Nedelcovici, a szünetben) – D. Irimia, Camara (Achim, 63.), Caramalau, Sava (Neacsu, 34.) – Sabater, Ubbink, Milea, Zakir – Ely Fernandes, Huiban. Vezetőedző: Mihai Teja

Gólszerző: Szalay Sz. (17.), Veres (54.), ill. Irimia (33.), Zakir (69.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kétszer is vezetett, de csak zsinórban harmadik döntetlenjét érte el az FK Csíkszereda a román élvonal nyeretlen újoncainak összecsapásán, így sem a székelyföldi csapat, sem a Metaloglobus nem tudta megszerezni a történelmi győzelmet.

Az FK az első perctől kezdve átengedte a labdát a bukarestieknek, és az utolsó helyezett ellen is kontrázásra rendezkedett be. Eseménytelen első negyedóra után be is vált Ilyés Róbert vezetőedző elképzelése, mert a jobbról középre cselező Anderson Ceará remek labdát tálalt a bal oldalon egyedül érkező Szalay Szabolcs elé, aki állítgatás nélkül fel is varrta a léc alá.

Hátrányban viszont már a Metaloglobus is elkezdett – főként a tizenhatoson kívülről – lődözgetni, Pap Eduardnak egyre több védenivalója akadt a csíki kapuban, de a túloldalon Anderson is megdolgoztatta George Gavrilast. A hazai kapust végül egy megpattanó átlövés csapta be, David Irimia próbálkozása Hegedűs János fején irányt változtatva kötött ki a hálóban. A félidő legvégén Bakos Ervin egy lapos lövéssel újra bevette a vendégek kapuját, de a videóbírók lesen látták a labdát lefejelő Eppel Mártont – a csíki közönség pedig hosszas tolvajozással fejezte ki elégedetlenségét a döntéssel kapcsolatban.

A szünet után váratlan bukaresti kapuscserével folytatódott a játék, a védekezését feljebb toló Csíkszereda pedig gyorsan fel is avatta az élvonalban először védő Cristian Nedelcovici-ot: Anderson szöglete után Pászka Lóránd rossz kapura lövése jó gólpassz lett, és Veres Szilárd a kapunak háttal állva csúsztatta a hálóba a labdát. A szeredai előny azonban ismét csak 16 percig tartott ki, mert Yassine Zakir – aki pár perccel korábban a lécet találta el – a hálóba emelte a Pap által Dragos Huiban fejese után kiütött labdát.

A hátralevő bő húsz percben az FK-nak megvoltak a helyzetei mindhárom pont begyűjtésére, de a vendégkapus Bloj Erwin 30 méteres bombáját és Gergely Alpár közeli fejesét is védte, majd Szabó Bálint lőtt jó helyzetből mellé, így maradt a senkinek sem jó döntetlen. A két csapat továbbra is kieső helyeken áll. 2–2