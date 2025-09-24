Nemzeti Sportrádió

Harmadosztályú ellenfelet vert meg, ott van a DAC a legjobb 32 között a Szlovák Kupában

2025.09.24. 18:28
Nyert és továbbment a Dunaszerdahely (Fotó: dac1904)
A Dunaszerdahelyi AC 1–0-ra legyőzte szerdán a harmadosztályú Bőst, így bejutott a legjobb 32 közé a Szlovák Kupa friss kiírásában.

  

Ünnep volt a szerda a bősi futballrajongók életében. Noha a stadionban csak a főlelátó fedett, a rendezők mindkét kapu mögé sátrakat emeltek, így az 1638 néző többsége kényelmesen élvezhette a DAC elleni Szlovák Kupa-mérkőzést.

Branislav Fodrek, a sárga-kékek vezetőedzője azoknak adott lehetőséget, akik az elmúlt hetekben kevesebbet játszottak. Szombaton a Slovan otthonában 3–2-re kikaptak a dunaszerdahelyiek, a bajnoki rangadón pályára lépők közül csak Cotne Kapanadze és Klemen Nemanic szerepelt a bősiek elleni kezdőcsapatban, Tuboly Máté és Redzic Damir ezúttal a keretbe sem került be, utóbbitól megtudtuk, hogy pihenőt kaptak.

A kupamérkőzés előtt a Kormorán együttes tagja, a felvidéki Vadkerti Imre előadásában csendült fel a Nélküled. Esélyeshez méltón kezdte az összecsapást a vendégcsapat, a 12. percben Nemanic indította a bal oldalon Rhyan Modestót, akinek lapos beadását követően Georgij Gagua lőtt a kapuba. A félidő derekán kiszabadult a szorításból a házigazda, Szőcs László a lécre fejelte a labdát. A szünetig még Karol Blasko és Alioune Sylla próbálkozását hárította bravúrosan Ollári Zsombor, a hazaiak kapusa. Egyébként a Bős kezdőjében szereplők közül korábban tízen is játszottak a DAC-ban.

A térfélcsere után óriási egyenlítési lehetőséget hagytak ki a hazaiak – Zsigmond Kevin kétszer sem tudta a kapuba juttatni a labdát –, ekkor érezhették, van keresnivalójuk, csakhogy a folytatásban már nem tudtak gólhelyzetet kidolgozni. A túloldalon a dunaszerdahelyiek több nagy esélyt elpuskáztak, izgalmas volt a meccs, amelyet szűken, de megnyert a DAC, s bejutott a 32 közé.

SZLOVÁK KUPA
A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Bős (III.) –Dunaszerdahelyi AC 0–1 (Gagua 12.)

 

