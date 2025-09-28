Nemzeti Sportrádió

Gazdag és Sallói csapata is kikapott, Pintér nélkül ikszelt az Inter Miami

B. A. P.B. A. P.
2025.09.28. 07:44
Gazdag Dánielék idegenben szenvedtek vereséget (Fotó: Getty Images)
Nem volt jó fordulója a magyar légiósoknak az Egyesült Államokban. Gazdag Dániel csapata, a Columbus Crew a Chicago Fire vendégeként kapott ki, míg Sallói Dániel és a Sporting Kansas City a Los Angeles Galaxy otthonában szenvedett vereséget. Az Inter Miami Pintér Dániel nélkül játszott döntetlent Torontóban.

Pintér Dániel nem volt az Inter Miami keretének a tagja, amely a mérkőzést megelőzően sorozatban hat döntetlent játszó Torontóhoz látogatott. Az első félidő végén Jordi Alba bal oldali beadását Tadeo Allende fejelte kapuba. A második félidőben is többször eljutott a hazaiak kapujához az Inter Miami, azonban a Toronto az egyetlen kaput eltaláló lövését gólra váltotta: a félpályán szerzett labda után egy szép támadást Djordje Mihailovic zárt le. A már biztos rájátszásrésztvevő Inter Miami Lionel Messi révén többször is veszélyeztetett, de maradt az 1–1.

Az egyaránt rájátszásra készülős Chicago Fire és Columbus Crew egymás ellen mérkőztek meg. A hazai Chicago mindkét félidő közepén betalált, és összesen 21-szer kísérletezett, míg a vendégek összesen egyszer találták el a kaput. A 2–0-s vereséget szenvedő Columbusban Gazdag Dániel kezdőként 71 percet játszott.

Szintén kezdőként kapott lehetőséget Sallói Dániel is. A Nyugati konferencia utolsó két helyén álló csapatok találkozóján Joseph Paintsil már az első félidőben triplázott, míg a másodikban egy gólpasszt adott. A Sporting Kansas City a 28. percben szépített, de ez összességében kevésnek bizonyult, így Sallóiék elszenvedték sorozatban negyedik vereségüket is.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Toronto FC–Inter Miami 1–1
Miami: Pintér Dániel nem volt a keret tagja.
Chicago Fire–Columbus Crew 2–0
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 71. percben lecserélték.
Los Angeles Galaxy–Sporting Kansas City 4–1
SKC: Sallói Dániel kezdőként 70 percet játszott.

Ezek is érdekelhetik