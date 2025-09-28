Gazdag és Sallói csapata is kikapott, Pintér nélkül ikszelt az Inter Miami

Pintér Dániel nem volt az Inter Miami keretének a tagja, amely a mérkőzést megelőzően sorozatban hat döntetlent játszó Torontóhoz látogatott. Az első félidő végén Jordi Alba bal oldali beadását Tadeo Allende fejelte kapuba. A második félidőben is többször eljutott a hazaiak kapujához az Inter Miami, azonban a Toronto az egyetlen kaput eltaláló lövését gólra váltotta: a félpályán szerzett labda után egy szép támadást Djordje Mihailovic zárt le. A már biztos rájátszásrésztvevő Inter Miami Lionel Messi révén többször is veszélyeztetett, de maradt az 1–1.

Az egyaránt rájátszásra készülős Chicago Fire és Columbus Crew egymás ellen mérkőztek meg. A hazai Chicago mindkét félidő közepén betalált, és összesen 21-szer kísérletezett, míg a vendégek összesen egyszer találták el a kaput. A 2–0-s vereséget szenvedő Columbusban Gazdag Dániel kezdőként 71 percet játszott.

Szintén kezdőként kapott lehetőséget Sallói Dániel is. A Nyugati konferencia utolsó két helyén álló csapatok találkozóján Joseph Paintsil már az első félidőben triplázott, míg a másodikban egy gólpasszt adott. A Sporting Kansas City a 28. percben szépített, de ez összességében kevésnek bizonyult, így Sallóiék elszenvedték sorozatban negyedik vereségüket is.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Toronto FC–Inter Miami 1–1

Miami: Pintér Dániel nem volt a keret tagja.

Chicago Fire–Columbus Crew 2–0

Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 71. percben lecserélték.

Los Angeles Galaxy–Sporting Kansas City 4–1

SKC: Sallói Dániel kezdőként 70 percet játszott.