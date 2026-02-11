Hat gólt kapott hazai pályán, és búcsúzott a Magyar Kupától a címvédő Paks

MOL MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

PAKSI FC–DVTK 2–6 (2–4)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 1312 néző. Vezette: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Becséri Gergely)

PAKS: Kovácsik – Lenzsér (Alaxai, 31.), Szekszárdi M., Vécsei (Tamás O., 80.) – Hinora (Bévárdi, a szünetben), Gyurkits, Windecker (Horváth K., 59.), Balogh B., Silye – Tóth B., (Hahn, 59.), Ádám. Vezetőedző: Bognár György

DVTK: Megyeri G. – Kastrati, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros – Mucsányi Márk (Macsó, 87.), Holdampf, Á. Vallejo (Bényei Á., 87.), Croizet (A. Keita, 63.) – Colley (Ambrose, 58.), Sajbán Máté. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Gólszerző: Windecker (25.), Ádám (43.), ill. Croizet (1.), Sajbán Máté (13.), Mucsányi Márk (20., 60.), Colley (28., 47.)

MESTERMÉRLEG

Bognár György: – Gratulálok a Diósgyőrnek, teljesen megérdemelten nyert. Ellenfelünk jól kontrázott az első perctől kezdve, mi pedig rengeteg hibával játszottunk. Pozitívum, hogy lehetőséget adhattunk az új játékosoknak, nálunk a keret is most alakul, nemhogy a csapat. Nem maradt más, mint hogy rámenjünk a bajnokság harmadik helyére.

Vladimir Radenkovics: – Döntő volt a jó kezdés, valamint az is, hogy a második félidő elején Megyeri Gábor bravúrral védett, aztán pedig rögtön gólt szereztünk. A mi akaratunk érvényesült a mérkőzésen.

Egy perce sem tartott a mérkőzés, Lamin Colley bal oldali elfutás után máris kihagyhatatlan helyzetbe hozta Yohan Croizet-t. A Paks megmutatta, miként nem szabad, a DVTK pedig bizonyította, hogyan kell kezdeni egy (kupa)mérkőzést. A 13. percben bal oldali diósgyőri szöglet után Gyurkits Gergő fejéről a saját kapujába tartott a labda, Kovácsik Ádám elsőre a léc segítségével még védeni tudott, Sajbán Máté azonban a gólvonalon túlra gyötörte a labdát – hatalmas bajban volt a Mol Magyar Kupa előző két kiírásának győztese. A helyzet csak fokozódott, amikor Yohan Croizet kiugratása után Mucsányi Márk is betalált a huszadik percben. Három góllal vezetett a DVTK, a látottak alapján csak az volt a kérdés, a vendégegyüttes mekkora különbséggel nyer. A játékrész közepe után Windecker József szépítése visszahozta a hazai reményeket, ám a paksi védelem egyszerűen nem tudott mit kezdeni Lamin Colley-val, aki a 28. percben újra háromgólosra állította vissza csapata előnyét. A Paks egyébként kedden két új labdarúgó, Alaxai Áron és Bévárdi Zsombor érkezését is bejelentette, szerdán pedig az is kiderült, hogy Tamás Olivér (aki 2021 januárja és 2023 júniusa között volt már a klub játékosa) szintén a paksiaknál folytatja – mindhárman ott voltak a házigazda meccskeretében. Közülük a Nyíregyházáról kölcsönvett Alaxai alig fél óra játékot követően már pályára is lépett. Érthető volt Bognár György vezetőedző döntése, hiszen a hazai védelem meglehetősen ingatag lábakon állt.

Lamin Colley (pirosban) tarthatatlan volt (Fotó: Dömötör Csaba)

Miután a Paks Ádám Martin találatával még az első játékrész hajrájában kétgólosra csökkentette hátrányát, halvány esély nyílt a házigazda előtt, s ki tudja, miként alakult volna a folytatás, ha Megyeri Gábor a 47. percben nem védi bravúrral Tóth Barna fejesét. Csakhogy védte, ráadásul az ellentámadásnál Lamin Colley betalált, így újra három góllal vezetett a Diósgyőr. Ezen a találkozón (is) igazolást nyert, a DVTK nagyot húzott a gambiai támadó kölcsönvételével, de azt is látni lehetett, hogy amikor Croizet egészséges, vezére a csapatnak. Mucsányi Márk gólja már egyértelműen nyomatékosította, a Diósgyőrnek szerda este (szinte) minden sikerült, s nem véletlenül, míg a Paks 2023. március elseje után (amikor 3–2-es vereséget szenvedett a Vasastól) újra kikapott a Magyar Kupában.

Ráadásul rendkívül súlyos vereség volt ez a címvédő számára, sokan most arra kíváncsiak, vajon a nyolcgólos kupacsata után milyen lesz a két csapat produkciója szombaton az egymás elleni bajnokin…2–6