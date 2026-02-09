Hat ország élvonalában szereztek gólt a magyar légiósok a múlt héten

A múlt pénteken Lengyelországban már a második bajnoki mecsén megszerezte az első gólját a Németországból szerződtetett Szabó Levente, és csapata, a Zaglebie Lubin 2–1-re győzött is a Korona Kielce vendégeként.
SZABÓ LEVENTE ELSŐ GÓLJA LENGYELORSZÁGBAN
Szombaton Bolla Bendegúz Ausztriában szerezte meg az első bajnoki gólját ebben az idényben, a Rapid Wien Hartberg elleni 1–1-es meccsén. Kovács Mátyás a szlovák élvonalban, Kassán szerzett egy gólt (a hatodikat a szlovák élvonalban) és adott egy gólpasszt, míg Izraelben Koszta Márk duplájával nyert 2–1-re a Hapoel Petah Tikva, a magyar csatár már nyolc bajnoki gólnál tart az idényben.
BOLLA BENDEGÚZ FEJJEL TALÁLT BE BÉCSBEN
KOVÁCS-GÓL KASSÁN
KOSZTA-DUPLA
Vasárnap újabb két bajnokságban született magyar gól. Szoboszlai Dominik az angol élvonalban a Manchester City elleni parádés szabadrúgásával szerezte meg az ebben az idényben a bajnokságban a negyedik, minden tétmeccset nézve pedig a kilencedik gólját a Liverpoolban, más kérdés, hogy a meccs végén piros lapot is kapott.
A SZURKOLÓK SZOBOSZLAI GÓLJÁT VÁLASZTOTTÁK A FORDULÓ LEGSZEBB TALÁLATÁNAK
Varga Barnabás pedig a görög élvonalban egymás utána műásodik meccsén volt eredményes, a Panszerraikosz ellen 4–0-ra megnyert mecsen ráadásul duplázott az AEK Athénban, így már három gólnál tart Görögországban.
KIÜTÉSES AEK-GYŐZELEM KÉT VARGA-GÓLLAL
FEBRUÁR 2., HÉTFŐ
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Fenerbahce 0–2
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
FEBRUÁR 3., KEDD
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Ipswich Town – a pálya rossz állapota miatt elhalasztva
Portsmouth: Kosznovszky Márk
Blackburn Rovers–Sheffield Wednesday 1–0
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Holland Kupa, negyeddöntő
AZ–Twente 2–1 – hosszabbítás után
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
IRÁN
Persian Gulf Pro League (I. osztály)
Perszepolisz–Csadormalu 1–0
Perszepolisz: Gera Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör, 3. forduló
Rizespor–Beyoglu Cemi Yarsi 1–1
Rizespor: Mocsi Attila nem volt a keretben.
IFJÚSÁGI BL
A 32 között
AZ Alkmaar U19–Borussia Dortmund U19 4–0
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz végig a pályán volt, három gólt szerzett.
FEBRUÁR 4., SZERDA
ROMÁNIA
Superliga (I. osztály)
Metaloglobus–Csíkszereda 0–1
Csíkszereda: Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést; Nagy Zoárd szintén kezdett, gólpasszt adott, a 62. percben Eppel Márton váltotta; Dusinszki Szabolcs a 86. percben állt be csereként, Hegedűs János és Szalay Szabolcs kispados volt.
UTA Arad–Kolozsvári CFR 0–1
UTA Arad: Zsóri Dániel nem volt kerettag.
SKÓCIA
Premiership (I. osztály)
Hibernian–Dundee United 3–2
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SVÁJC
Svájci Kupa, 4. forduló
St. Gallen–Basel 2–1
St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt tagja a keretnek.
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör, 3. forduló
Galatasaray–Istanbulspor 3–1
Galatasaray: Sallai Roland nem volt tagja a keretnek.
FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK
TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör, 3. forduló
Kocaelispor–Besiktas 1–1
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést, a 69. percben sárga lapot kapott.
FEBRUÁR 6., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga (I. osztály)
Red Bull Salzburg–Austria Wien 0–2
Salzburg: Redzic Damir nem volt a keretben.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa (I. osztály)
Korona Kielce–Zaglebie Lubin 1–2
Zaglebie Lubin: Szabó Levente a 65. percben csereként állt be, a 84. percben gólt szerzett.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga (I. osztály)
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1
Union Berlin: Schäfer András a 68. percben sárga lapot kapott, a 79.-ben lecserélték.
FEBRUÁR 7., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1
Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem cserélték be.
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Stoke City 0–0
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Preston North End–Portsmouth 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keretben.
Norwich–Blackburn 2–0
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
League One (III. osztály)
Plymouth Argyle–Lincoln 1–4
Plymouth: Szűcs Kornél csereként állt be a 66. percben
League Two (IV. osztály)
Newport–Grimsby Town 0–0
Grimsby Town: Turi Géza Dávid kezdett, a 67. percben lecserélték.
AUSZTRIA
Bundesliga
SK Rapid–Hartberg 1–1
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 70. percben gólt szerzett.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Eupen–Kortrijk 1–0
Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 43. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.
Beerschot–FC Bruges U23 2–1
FC Bruges U23: Ostoici Stefan kispados volt, nem cserélték be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga (I. osztály)
Banik Ostrava–Sigma Olomouc 2–0
Sigma Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést
IZRAEL
Ligat Ha’Al (I. osztály)
Szahnin–Hapoel Petah Tikva 1–2
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 29. és az 59. percben is betalált, a 89. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga (I. osztály)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.
2. Bundesliga (II. osztály)
Elversberg–Hertha BSC 0–3
Hertha: Dárdai Márton csere volt, nem lépett pályára.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Virtus Entella 1–1
Spezia: Nagy Ádám a kispadon ült, nem cserélték be.
ROMÁNIA
Superliga (I. osztály)
Csíkszereda–UTA Arad 2–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs csere volt, nem lépett pályára, Eppel Márton kezdőként 65 percet játszott, Hegedűs János csere volt, nem lépett pályára, Nagy Zoárd csereként a 65. percben lépett pályára, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, a 62. percben sárga lapot kapott, Szalay Szabolcs csere volt, nem lépett pályára, Végh Bence kezdőként 43 percet játszott
UTA Arad: Zsóri Dániel nem volt a keretben.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Real Sociedad B 1–2
FC Andorra: Yaakobishvili Áron végigjátszotta a mérkőzést
SZERBIA
Szuperliga (I. osztály)
Javor–Topolya 0–0
Topolya: Mezei Szabolcs csereként a 62. percben lépett pályára
SZLOVÁKIA
Niké Liga (I. osztály)
Kassa–Szakolca 3–1
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 10. percben gólt szerzett, a 33. percben gólpasszt adott, a 62. percben lecserélték.
Dunaszerdahely–Slovan Bratislava 0–3
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
FEBRUÁR 8., VASÁRNAP
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga (I. osztály)
Panszerraikosz–AEK Athén 0–4
AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, végigjátszotta a meccset, az 55. és a 90+5. percben gólt szerzett.
TÖRÖKORSZÁG
Super League (I. osztály)
Rizespor–Galatasaray 0–3
Rizespor: Mocsi Attila kezdett, és végigjátszotta a meccset.
Galatasaray: Sallai Roland is kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.
ANGLIA
Premier League (I. osztály)
Liverpool–Manchester City 1–2
Liverpool: Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominik kezdett, gólt szerzett, a 90+13. percben kiállítottak.
AUSZTRIA
Bundesliga (I. osztály)
Wolfsberger AC–Grazer AK 2–2
Grazer AK: Jánó Zétény sérült, nem nevezték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Beveren–Lommel 2–0
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, az 54. percben sárga lapot kapott, az 59. percben lecserélték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1 (I. osztály)
Le Havre–Strasbourg 2–1
Le Havre: Loic Nego kezdőként végigjátszotta a meccset.
HOLLANDIA
Eredivisie (I. osztály)
AZ–Ajax 1–1
AZ: Kovács Bendegúz nem volt kerettag.
IRÁN
Persian Gulf Pro League (I. osztály)
Malavan–Perszepolisz 1–0
Perszepolisz: Gera Dániel kezdőként végigjátszotta a meccset.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa (I. osztály)
Pogon Szczecin–Termalica 1–1
Pogon: Molnár Rajmund és Szalai Attila egyaránt sérült, nem szerepeltek a keretben.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga (I. osztály)
1. FC Köln–RB Leipzig 1–2
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a meccset kezdőként, Gulácsi a 90+4. percben sárga lapot kapott.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga (I. osztály)
Braga–Rio Ave 3–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként végigjátsztta a meccset.
SVÁJC
Szuperliga
Lausanne–St. Gallen 1–1
St. Gallen: Csoboth Kevint nem nevezték.
SZERBIA
Szuperliga
Szpartak Szabadka–Zseleznicsar Pancsova 0–3
Szpartak: Holender Filip a 60. percben lépett pályára csereként.
SZLOVÁKIA
Niké Liga (I. osztály)
Zsolna–Komárom 1–0
Zsolna: Szánthó Regő a 87. percben lépett pályára; Komárom: Szűcs Patrik a szünetben állt be, végigjátszotta a második félidőt.
FEBRUÁR 9., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League (I. osztály)
18.00: Arisz–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
TÖRÖKORSZÁG
Super Liga
15.00: Kayserispor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond