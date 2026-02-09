Hat ország élvonalában szereztek gólt a magyar légiósok a múlt héten

A múlt pénteken Lengyelországban már a második bajnoki mecsén megszerezte az első gólját a Németországból szerződtetett Szabó Levente, és csapata, a Zaglebie Lubin 2–1-re győzött is a Korona Kielce vendégeként.

SZABÓ LEVENTE ELSŐ GÓLJA LENGYELORSZÁGBAN

Szombaton Bolla Bendegúz Ausztriában szerezte meg az első bajnoki gólját ebben az idényben, a Rapid Wien Hartberg elleni 1–1-es meccsén. Kovács Mátyás a szlovák élvonalban, Kassán szerzett egy gólt (a hatodikat a szlovák élvonalban) és adott egy gólpasszt, míg Izraelben Koszta Márk duplájával nyert 2–1-re a Hapoel Petah Tikva, a magyar csatár már nyolc bajnoki gólnál tart az idényben.

BOLLA BENDEGÚZ FEJJEL TALÁLT BE BÉCSBEN

KOVÁCS-GÓL KASSÁN

KOSZTA-DUPLA





Vasárnap újabb két bajnokságban született magyar gól. Szoboszlai Dominik az angol élvonalban a Manchester City elleni parádés szabadrúgásával szerezte meg az ebben az idényben a bajnokságban a negyedik, minden tétmeccset nézve pedig a kilencedik gólját a Liverpoolban, más kérdés, hogy a meccs végén piros lapot is kapott.

A SZURKOLÓK SZOBOSZLAI GÓLJÁT VÁLASZTOTTÁK A FORDULÓ LEGSZEBB TALÁLATÁNAK





Varga Barnabás pedig a görög élvonalban egymás utána műásodik meccsén volt eredményes, a Panszerraikosz ellen 4–0-ra megnyert mecsen ráadásul duplázott az AEK Athénban, így már három gólnál tart Görögországban.

KIÜTÉSES AEK-GYŐZELEM KÉT VARGA-GÓLLAL

FEBRUÁR 2., HÉTFŐ

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Fenerbahce 0–2

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

FEBRUÁR 3., KEDD

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Ipswich Town – a pálya rossz állapota miatt elhalasztva

Portsmouth: Kosznovszky Márk

Blackburn Rovers–Sheffield Wednesday 1–0

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Holland Kupa, negyeddöntő

AZ–Twente 2–1 – hosszabbítás után

AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.

IRÁN

Persian Gulf Pro League (I. osztály)

Perszepolisz–Csadormalu 1–0

Perszepolisz: Gera Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör, 3. forduló

Rizespor–Beyoglu Cemi Yarsi 1–1

Rizespor: Mocsi Attila nem volt a keretben.

IFJÚSÁGI BL

A 32 között

AZ Alkmaar U19–Borussia Dortmund U19 4–0

AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz végig a pályán volt, három gólt szerzett.

FEBRUÁR 4., SZERDA

ROMÁNIA

Superliga (I. osztály)

Metaloglobus–Csíkszereda 0–1

Csíkszereda: Pászka Lóránd és Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést; Nagy Zoárd szintén kezdett, gólpasszt adott, a 62. percben Eppel Márton váltotta; Dusinszki Szabolcs a 86. percben állt be csereként, Hegedűs János és Szalay Szabolcs kispados volt.

UTA Arad–Kolozsvári CFR 0–1

UTA Arad: Zsóri Dániel nem volt kerettag.

SKÓCIA

Premiership (I. osztály)

Hibernian–Dundee United 3–2

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SVÁJC

Svájci Kupa, 4. forduló

St. Gallen–Basel 2–1

St. Gallen: Csoboth Kevin nem volt tagja a keretnek.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör, 3. forduló

Galatasaray–Istanbulspor 3–1

Galatasaray: Sallai Roland nem volt tagja a keretnek.

FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör, 3. forduló

Kocaelispor–Besiktas 1–1

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést, a 69. percben sárga lapot kapott.

FEBRUÁR 6., PÉNTEK

AUSZTRIA

Bundesliga (I. osztály)

Red Bull Salzburg–Austria Wien 0–2

Salzburg: Redzic Damir nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa (I. osztály)

Korona Kielce–Zaglebie Lubin 1–2

Zaglebie Lubin: Szabó Levente a 65. percben csereként állt be, a 84. percben gólt szerzett.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga (I. osztály)

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1

Union Berlin: Schäfer András a 68. percben sárga lapot kapott, a 79.-ben lecserélték.

FEBRUÁR 7., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1

Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem cserélték be.

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Stoke City 0–0

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Preston North End–Portsmouth 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keretben.

Norwich–Blackburn 2–0

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

League One (III. osztály)

Plymouth Argyle–Lincoln 1–4

Plymouth: Szűcs Kornél csereként állt be a 66. percben

League Two (IV. osztály)

Newport–Grimsby Town 0–0

Grimsby Town: Turi Géza Dávid kezdett, a 67. percben lecserélték.

AUSZTRIA

Bundesliga

SK Rapid–Hartberg 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, a 70. percben gólt szerzett.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Eupen–Kortrijk 1–0

Kortrijk: Dénes Vilmos kezdett, a 43. percben sárga lapot kapott, a 63. percben lecserélték.

Beerschot–FC Bruges U23 2–1

FC Bruges U23: Ostoici Stefan kispados volt, nem cserélték be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga (I. osztály)

Banik Ostrava–Sigma Olomouc 2–0

Sigma Olomouc: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést

IZRAEL

Ligat Ha’Al (I. osztály)

Szahnin–Hapoel Petah Tikva 1–2

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a 29. és az 59. percben is betalált, a 89. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga (I. osztály)

Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.

2. Bundesliga (II. osztály)

Elversberg–Hertha BSC 0–3

Hertha: Dárdai Márton csere volt, nem lépett pályára.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Virtus Entella 1–1

Spezia: Nagy Ádám a kispadon ült, nem cserélték be.

ROMÁNIA

Superliga (I. osztály)

Csíkszereda–UTA Arad 2–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs csere volt, nem lépett pályára, Eppel Márton kezdőként 65 percet játszott, Hegedűs János csere volt, nem lépett pályára, Nagy Zoárd csereként a 65. percben lépett pályára, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, a 62. percben sárga lapot kapott, Szalay Szabolcs csere volt, nem lépett pályára, Végh Bence kezdőként 43 percet játszott

UTA Arad: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Real Sociedad B 1–2

FC Andorra: Yaakobishvili Áron végigjátszotta a mérkőzést

SZERBIA

Szuperliga (I. osztály)

Javor–Topolya 0–0

Topolya: Mezei Szabolcs csereként a 62. percben lépett pályára

SZLOVÁKIA

Niké Liga (I. osztály)

Kassa–Szakolca 3–1

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 10. percben gólt szerzett, a 33. percben gólpasszt adott, a 62. percben lecserélték.

Dunaszerdahely–Slovan Bratislava 0–3

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

FEBRUÁR 8., VASÁRNAP

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga (I. osztály)

Panszerraikosz–AEK Athén 0–4

AEK Athén: Varga Barnabás kezdett, végigjátszotta a meccset, az 55. és a 90+5. percben gólt szerzett.

TÖRÖKORSZÁG

Super League (I. osztály)

Rizespor–Galatasaray 0–3

Rizespor: Mocsi Attila kezdett, és végigjátszotta a meccset.

Galatasaray: Sallai Roland is kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA

Premier League (I. osztály)

Liverpool–Manchester City 1–2

Liverpool: Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominik kezdett, gólt szerzett, a 90+13. percben kiállítottak.

AUSZTRIA

Bundesliga (I. osztály)

Wolfsberger AC–Grazer AK 2–2

Grazer AK: Jánó Zétény sérült, nem nevezték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Beveren–Lommel 2–0

Lommel: Vancsa Zalán kezdett, az 54. percben sárga lapot kapott, az 59. percben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1 (I. osztály)

Le Havre–Strasbourg 2–1

Le Havre: Loic Nego kezdőként végigjátszotta a meccset.

HOLLANDIA

Eredivisie (I. osztály)

AZ–Ajax 1–1

AZ: Kovács Bendegúz nem volt kerettag.

IRÁN

Persian Gulf Pro League (I. osztály)

Malavan–Perszepolisz 1–0

Perszepolisz: Gera Dániel kezdőként végigjátszotta a meccset.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa (I. osztály)

Pogon Szczecin–Termalica 1–1

Pogon: Molnár Rajmund és Szalai Attila egyaránt sérült, nem szerepeltek a keretben.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga (I. osztály)

1. FC Köln–RB Leipzig 1–2

RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a meccset kezdőként, Gulácsi a 90+4. percben sárga lapot kapott.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga (I. osztály)

Braga–Rio Ave 3–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként végigjátsztta a meccset.

SVÁJC

Szuperliga

Lausanne–St. Gallen 1–1

St. Gallen: Csoboth Kevint nem nevezték.

SZERBIA

Szuperliga

Szpartak Szabadka–Zseleznicsar Pancsova 0–3

Szpartak: Holender Filip a 60. percben lépett pályára csereként.

SZLOVÁKIA

Niké Liga (I. osztály)

Zsolna–Komárom 1–0

Zsolna: Szánthó Regő a 87. percben lépett pályára; Komárom: Szűcs Patrik a szünetben állt be, végigjátszotta a második félidőt.

FEBRUÁR 9., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League (I. osztály)

18.00: Arisz–Anorthoszisz

Anorthoszisz: Kiss Tamás

TÖRÖKORSZÁG

Super Liga

15.00: Kayserispor–Kocaelispor

Kocaelispor: Balogh Botond