Légióskörkép: 20 méteres Baráth-gól a Kl-ben, Szoboszlai-bomba a PL-ben, Eppel-ötös a Román Kupában

Légiósaink közül a hétközi, nemzetközi kupameccseken Baráth Péter szerzett gólt 20 méterről a Konferncialigában főtáblára jutó lengyel Rakówban, a bolgár Arda vendégeként 2–1-re megnyert meccsen. A Ferencvárostól a nyáron végleg kivásárolt középpályás hét tétmeccsen két gólnál tart ebben az idényben, ugyanis a Kl-selejtező megelőző körében is betalált.
BARÁTH GÓLJÁVAL INDULT A RAKÓW BULGÁRIAI MECCSE
A Román Kupa hétközi selejtezőjében a nyáron Nyíregyházáról Csíkszeredába szerződött Eppel Márton megszerezte első góljait a székelyföldi csapatban, ötször is eredményes volt az FC Voluntari vendégeként 8–1-re megnyert meccsen, amelyen a DVSC-től igazolt Ferenczi János is gólt szerzett a szeredaiaknál.
FC VOLUNTARI FC–CSÍKSZEREDA 1–8
Az amerikai MLS-ben, a Sporting Kansas Cityben Sallói Dániel a Colorado ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen egy mesteri szólóból megszerezte idénybeli hetedik gólját.
SALLÓIT NEM TUDTÁK MEGÁLLÍTANI
Vasárnap Kovács Mátyás az FC Kassában a harmadik szlovákiai bajnoki meccsén megszerezte a harmadik gólját, nagyszerűen lőtt a felső sarokba a Slovan ellen, igaz csapata így is 3–2-es vereséget szenvedett. Ugyancsak a szlovák élvonalban a magyar U-válogatott Redzic Damir is gólt szerzett a 3–0-ra megnyert nagyszombati bajnokin, melyen a szintén U-válogatott Tuboly Máté gólpasszt adott.
KOVÁCS-GÓL A SLOVAN ELLEN
SPARTAK TRNAVA–DAC 0–3
A hét záró akkordjaként, a Premier League-ben Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásával győzött a Liverpool az Arsenal ellen. Szoboszlainak tétmeccsen ez volt az első gólja ebben az idényben (a Crystal Palace elleni tizenegyespárbajt nem számolva), és az első, szabadrúgásból elért találata a PL-ben (összességében a 10. gólját szerezte az angol élvonalban).
A válogatott szeptemberi vb-selejtezőire meghívott játékosok közül csak Szoboszlai talált be a múlt héten, Sallai Roland pedig gólpasszt adott a Galatasarayban (ebben az idényben a másodikat) a Mocsi Attilát csereként pályára küldő Rizespor ellen. A német másodosztályú Braunschweigben a Bielefeld elleni bajnokin a válogatott, de a keretből ezúttal kimaradó Szabó Levente is gólpasszt adott csereként beállva, aki a hétközi, Stuttgart elleni kupameccs tizenegyespárbajában is eredményes volt, de csapat végül kikapott.
AZ ELSŐ ÉS MÁSODOSZTÁLYBAN SZEREPLŐ MAGYAR, ILLETVE MAGYAR VÁLOGATOTT ÉS UTÁNPÓTLÁS-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ
ANGLIA
Premier League
Newcastle United–Liverpool 2–3
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Pécsi Ármin nem volt a meccskeretben.
AUGUSZTUS 26., KEDD
ANGLIA
Ligakupa, 2. forduló
Swansea City–Plymouth Argyle 1–1 – 11-esekkel 5–3
Plymouth: Szűcs Kornél nem volt a keretben.
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 1. forduló
Eintracht Braunschweig–VfB Stuttgart 4–4 – 11-esekkel 7–8
Braunschweig: Szabó Levente a 65. percben állt be. A párbaj során az első tizenegyest gólra váltotta.
ROMÁNIA
Román Kupa, selejtező
Steaua Bucuresti–UTA Arad 0–2
UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.
AUGUSZTUS 27., SZERDA
ROMÁNIA
Román Kupa, selejtező
FC Voluntari–FK Csíkszereda 1–8
Csíkszereda: Végh Bence végig a pályán volt, Eppel Márton 90 percet játszott és öt gólt lőtt, Pászka Lórándot a 65. percben cserélték le, Ferenczi János kezdőként 73 percet játszott, gólt szerzett, Szalay Szabolcsot a 73. percben Szabó Bálint váltotta, Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János és Torvund Alexander nem szerepelt a találkozón.
Soimii Gura Humorului–Sepsi OSK 0–2
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.
CSM Olimpia Szatmárnémeti–CSM Slatina 0–3
CSM Olimpia: Bontas Kristóf és Pintér Bence nem volt tagja a keretnek.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 3. forduló
Kende–Kassa 0–5
Kassa: Kovács Mátyás az első félidőt töltötte a pályán.
AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 4. forduló, visszavágó
Rapid Wien (osztrák)–ETO FC 2–0
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
Arda (bolgár)–Raków (lengyel) 1–2
Raków: Baráth Péter kezdőként 74 percet játszott, ő szerezte csapata vezető gólját a 2. percben.
AUGUSZTUS 29., PÉNTEK
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Elversberg 0–2
Hertha: Dárdai Márton a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, a szünetben lecserélték.
ROMÁNIA
Superliga
Rapid Bucuresti–UTA Arad 2–0
UTA: Zsóri Dániel nem volt a meccskeret tagja.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Aluminij–Koper 1–0
Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadról nézte végig a mérkőzést.
AUGUSZTUS 30., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Stoke City–West Bromwich Albion 0–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn Rovers–Norwich City 0–2
Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.
Portsmouth–Preston North End 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk a kispadon ült.
League One (III. osztály)
Cardiff City–Plymouth Argyle 4–0
Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Sturm Graz 0–3
GAK: Jánó Zétény a 70. percben állt be.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–Sporting Lokeren 3–1
Lommel: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.
CIPRUS
Cyprus League
Olympia Nicosia–Anorthoszisz 2–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként 62 percet töltött a pályán.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
New York Red Bulls–Columbus Crew 0–0
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 74. percben lecserélték.
Sporting Kansas City–Colorado Rapids 4–2
SKC: Sallói Dániel végig a pályán volt, gólt szerzett a 73. percben
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Heidenheim 2–0
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Arminia Bielefeld 1–1
Braunschweig: Szabó Levente az 51. percben állt be, a 64. percben gólpasszt adott.
OLASZORSZÁG
Serie A
Parma–Atalanta 1–1
Parma: Balogh Botond kispados volt.
Serie B (II. osztály)
Spezia–Catanzaro 0–0
Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 68. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
ASA Marosvásárhely–Campulung 3–0
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel kezdőként 80 percet játszott.
Sepsi OSK–CSM Olimpia Szatmárnémeti 1–0
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keretben.
CSM Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ült, Pintér Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 88. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexander szintén végig a pályán volt.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Real Valladolid–Córdoba 0–0
Valladolid: Nikitscher Tamás sérülés miatt nem volt ott a meccskeretben.
SZERBIA
Szuperliga
Topolya–Javor 2–2
Topolya: Mezei Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kasimpasa–Gaziantep 2–3
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
Galatasaray–Rizespor 3–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 91. percben sárga lapot kapott, egy perccel később gólpasszt adott.
Rizespor: Mocsi Attila a 73. percben állt be.
AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Arsenal 1–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a meccset, Szoboszlai szerezte a győztes találatot, Pécsi Ármint nem nevezték.
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Rapid Wien 0–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdőként végigjátszotta a meccset, kapott egy sárga lapot.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Genk II 1–2
Bruges II: Ostoici Stefan a cserepadon ült.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Nice 3–1
Le Havre: Loic Nego kezdett és végig is játszotta a meccset.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Raków 2–0
Pogon: Molnár Rajmundot nem nevezték.
Raków: Baráth Péter kezdett, a szünetben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–Mainz 1–1
Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.
Borussia Dortmund–Union Berlin 3–0
Union Berlin: Schäfer András a kispadon ült, nem állt be.
SKÓCIA
Premiership
Dundee FC–Dundee United 0–2
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a meccset.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Burgos 2–1
Andorra: Yaakobishvili Antal a 87. percben állt be csereként, Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.
SVÁJC
Super League
Lausanne–St. Gallen 1–2
St. Gallen: Csoboth Kevint kisebb sérülés miatt nem nevezték.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Sirius 2–1
AIK: Csongvai Áron kezdett, a 60. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Slovan–FC Kassa 3–2
FC Kassa: Kovács Mátyás kezdett, gólt szerzett, a 71. percben lecserélték.
Nagyszombat–Dunaszerdahelyi AC 0–3
DAC: Bősze Leventét nem nevezték, Redzic Damir kezdett, gólt szerzett, a 74. percben lecserélték; Tuboly Máté kezdőként végigjátszotta a meccset, gólpasszt adott.
SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
17.00: FK Csíkszereda–Otelul
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Dravinja–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin