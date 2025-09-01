Légióskörkép: 20 méteres Baráth-gól a Kl-ben, Szoboszlai-bomba a PL-ben, Eppel-ötös a Román Kupában

Légiósaink közül a hétközi, nemzetközi kupameccseken Baráth Péter szerzett gólt 20 méterről a Konferncialigában főtáblára jutó lengyel Rakówban, a bolgár Arda vendégeként 2–1-re megnyert meccsen. A Ferencvárostól a nyáron végleg kivásárolt középpályás hét tétmeccsen két gólnál tart ebben az idényben, ugyanis a Kl-selejtező megelőző körében is betalált.

A Román Kupa hétközi selejtezőjében a nyáron Nyíregyházáról Csíkszeredába szerződött Eppel Márton megszerezte első góljait a székelyföldi csapatban, ötször is eredményes volt az FC Voluntari vendégeként 8–1-re megnyert meccsen, amelyen a DVSC-től igazolt Ferenczi János is gólt szerzett a szeredaiaknál.

Az amerikai MLS-ben, a Sporting Kansas Cityben Sallói Dániel a Colorado ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen egy mesteri szólóból megszerezte idénybeli hetedik gólját.

Vasárnap Kovács Mátyás az FC Kassában a harmadik szlovákiai bajnoki meccsén megszerezte a harmadik gólját, nagyszerűen lőtt a felső sarokba a Slovan ellen, igaz csapata így is 3–2-es vereséget szenvedett. Ugyancsak a szlovák élvonalban a magyar U-válogatott Redzic Damir is gólt szerzett a 3–0-ra megnyert nagyszombati bajnokin, melyen a szintén U-válogatott Tuboly Máté gólpasszt adott.



A hét záró akkordjaként, a Premier League-ben Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásával győzött a Liverpool az Arsenal ellen. Szoboszlainak tétmeccsen ez volt az első gólja ebben az idényben (a Crystal Palace elleni tizenegyespárbajt nem számolva), és az első, szabadrúgásból elért találata a PL-ben (összességében a 10. gólját szerezte az angol élvonalban).

A válogatott szeptemberi vb-selejtezőire meghívott játékosok közül csak Szoboszlai talált be a múlt héten, Sallai Roland pedig gólpasszt adott a Galatasarayban (ebben az idényben a másodikat) a Mocsi Attilát csereként pályára küldő Rizespor ellen. A német másodosztályú Braunschweigben a Bielefeld elleni bajnokin a válogatott, de a keretből ezúttal kimaradó Szabó Levente is gólpasszt adott csereként beállva, aki a hétközi, Stuttgart elleni kupameccs tizenegyespárbajában is eredményes volt, de csapat végül kikapott.

AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ

ANGLIA

Premier League

Newcastle United–Liverpool 2–3

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, Pécsi Ármin nem volt a meccskeretben.

AUGUSZTUS 26., KEDD

ANGLIA

Ligakupa, 2. forduló

Swansea City–Plymouth Argyle 1–1 – 11-esekkel 5–3

Plymouth: Szűcs Kornél nem volt a keretben.

NÉMETORSZÁG

Német Kupa, 1. forduló

Eintracht Braunschweig–VfB Stuttgart 4–4 – 11-esekkel 7–8

Braunschweig: Szabó Levente a 65. percben állt be. A párbaj során az első tizenegyest gólra váltotta.

ROMÁNIA

Román Kupa, selejtező

Steaua Bucuresti–UTA Arad 0–2

UTA: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

AUGUSZTUS 27., SZERDA

ROMÁNIA

Román Kupa, selejtező

FC Voluntari–FK Csíkszereda 1–8

Csíkszereda: Végh Bence végig a pályán volt, Eppel Márton 90 percet játszott és öt gólt lőtt, Pászka Lórándot a 65. percben cserélték le, Ferenczi János kezdőként 73 percet játszott, gólt szerzett, Szalay Szabolcsot a 73. percben Szabó Bálint váltotta, Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János és Torvund Alexander nem szerepelt a találkozón.

Soimii Gura Humorului–Sepsi OSK 0–2

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.

CSM Olimpia Szatmárnémeti–CSM Slatina 0–3

CSM Olimpia: Bontas Kristóf és Pintér Bence nem volt tagja a keretnek.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 3. forduló

Kende–Kassa 0–5

Kassa: Kovács Mátyás az első félidőt töltötte a pályán.

AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Selejtező, 4. forduló, visszavágó

Rapid Wien (osztrák)–ETO FC 2–0

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

Arda (bolgár)–Raków (lengyel) 1–2

Raków: Baráth Péter kezdőként 74 percet játszott, ő szerezte csapata vezető gólját a 2. percben.

AUGUSZTUS 29., PÉNTEK

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Elversberg 0–2

Hertha: Dárdai Márton a kezdőcsapatban kapott lehetőséget, a szünetben lecserélték.

ROMÁNIA

Superliga

Rapid Bucuresti–UTA Arad 2–0

UTA: Zsóri Dániel nem volt a meccskeret tagja.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Aluminij–Koper 1–0

Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadról nézte végig a mérkőzést.

AUGUSZTUS 30., SZOMBAT

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Stoke City–West Bromwich Albion 0–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Norwich City 0–2

Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.

Portsmouth–Preston North End 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk a kispadon ült.

League One (III. osztály)

Cardiff City–Plymouth Argyle 4–0

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Sturm Graz 0–3

GAK: Jánó Zétény a 70. percben állt be.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel SK–Sporting Lokeren 3–1

Lommel: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.

CIPRUS

Cyprus League

Olympia Nicosia–Anorthoszisz 2–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként 62 percet töltött a pályán.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

New York Red Bulls–Columbus Crew 0–0

Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 74. percben lecserélték.

Sporting Kansas City–Colorado Rapids 4–2

SKC: Sallói Dániel végig a pályán volt, gólt szerzett a 73. percben

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Heidenheim 2–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Arminia Bielefeld 1–1

Braunschweig: Szabó Levente az 51. percben állt be, a 64. percben gólpasszt adott.

OLASZORSZÁG

Serie A

Parma–Atalanta 1–1

Parma: Balogh Botond kispados volt.

Serie B (II. osztály)

Spezia–Catanzaro 0–0

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 68. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

ASA Marosvásárhely–Campulung 3–0

ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel kezdőként 80 percet játszott.

Sepsi OSK–CSM Olimpia Szatmárnémeti 1–0

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keretben.

CSM Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ült, Pintér Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 88. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexander szintén végig a pályán volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Real Valladolid–Córdoba 0–0

Valladolid: Nikitscher Tamás sérülés miatt nem volt ott a meccskeretben.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Javor 2–2

Topolya: Mezei Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kasimpasa–Gaziantep 2–3

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

Galatasaray–Rizespor 3–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 91. percben sárga lapot kapott, egy perccel később gólpasszt adott.

Rizespor: Mocsi Attila a 73. percben állt be.

AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Arsenal 1–0

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a meccset, Szoboszlai szerezte a győztes találatot, Pécsi Ármint nem nevezték.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Rapid Wien 0–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdőként végigjátszotta a meccset, kapott egy sárga lapot.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Genk II 1–2

Bruges II: Ostoici Stefan a cserepadon ült.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Nice 3–1

Le Havre: Loic Nego kezdett és végig is játszotta a meccset.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Raków 2–0

Pogon: Molnár Rajmundot nem nevezték.

Raków: Baráth Péter kezdett, a szünetben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–Mainz 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.

Borussia Dortmund–Union Berlin 3–0

Union Berlin: Schäfer András a kispadon ült, nem állt be.

SKÓCIA

Premiership

Dundee FC–Dundee United 0–2

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a meccset.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Burgos 2–1

Andorra: Yaakobishvili Antal a 87. percben állt be csereként, Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

SVÁJC

Super League

Lausanne–St. Gallen 1–2

St. Gallen: Csoboth Kevint kisebb sérülés miatt nem nevezték.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Sirius 2–1

AIK: Csongvai Áron kezdett, a 60. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Slovan–FC Kassa 3–2

FC Kassa: Kovács Mátyás kezdett, gólt szerzett, a 71. percben lecserélték.

Nagyszombat–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Bősze Leventét nem nevezték, Redzic Damir kezdett, gólt szerzett, a 74. percben lecserélték; Tuboly Máté kezdőként végigjátszotta a meccset, gólpasszt adott.

SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

17.00: FK Csíkszereda–Otelul

Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

17.00: Dravinja–Nafta Lendva

Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin