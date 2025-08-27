Nemzeti Sportrádió

Román Kupa: Eppel Márton mesterötösével gálázott a Csíkszereda

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
• Kolozsvár
2025.08.27. 19:59
Fotó: FK Csíkszereda Facebook
Sepsi OSK Eppel Márton Román Kupa FK Csíkszereda
Mindkét székelyföldi csapat bejutott a labdarúgó Román Kupa csoportkörébe, az FK Csíkszereda a vártnál sokkal könnyebben, a Sepsi OSK pedig egy korai és egy kései góllal győzte le alacsonyabb osztályú ellenfelét.

A másodosztályban idén még veretlen FC Voluntari és a Superliga utolsó helyét elfoglaló Csíkszereda összecsapása előzetesen az utolsó selejtezőkör rangadójának tűnt, ám miután a hazaiak szakvezetése az összes húzóember pihentetése mellett döntött, a forduló legegyoldalúbb mérkőzése lett. Az FK már a 7. percben vezetést szerzett Jozef Dolny révén, majd az öt gólig jutó Eppel Márton vezérletével gálázva jutott a főtáblára.    

A Liga 2-es Sepsi OSK egykori edzőjével, Valentin Suciuval és két volt játékosával, Catalin Golofcával és Fülöp Lóránddal nézett szembe Suceaván. A szentgyörgyieknek alig három perc kellett a vezetés megszerzéséhez, Alin Techeres centerezése után Demian Popovici látványos csukafejessel küldte saját kapujának jobb felső sarkába a labdát. A Sepsi innen kezdve kivárásra játszott, így a többi nagy helyzete a végjátékban, a Soimii Gura Humorului erőnlétének elfogyása után érkezett, és végül Darius Oroian lőtt be egy blokkolt lövés után kipattanó labdát. A háromszéki csapatban 499 napos kihagyás után ismét pályára lépett a 2024 tavaszán súlyos térdsérülést szenvedett középpályás, Nicolae Paun.    

Román Kupa, selejtező, 4. forduló
FC Voluntari–FK Csíkszereda 1–8 (Haita 82., il. Dolny 7., Eppel 13., 37., 69., 86., 89., Ferenczi J. 29., Anderson Ceará 72. – 11-esből)
Csíkszereda: Végh Bence végig a pályán volt, Eppel Márton 90 percet játszott és öt gólt lőtt, Pászka Lórándot a 65. percben cserélték le, Ferenczi János kezdőként 73 percet játszott, gólt szerzett, Szalay Szabolcsot a 73. percben Szabó Bálint váltotta, Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János és Torvund Alexander nem szerepelt a találkozón. 
Soimii Gura Humorului–Sepsi OSK 0–2 (Popovici 3. – öngól, Oroian 87.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.

 

Ezek is érdekelhetik