Nemzeti Sportrádió

Curling: másodszor is kikapott a magyar vegyes páros az olimpiai selejtezőn

Vágólapra másolva!
2025.12.15. 07:30
null
Másodszor kapott ki a magyar vegyes páros (Fotó: Facebook, Magyar Curling Szövetség)
Címkék
Kárász Raul Joó Linda curling
Második mérkőzésén 9–6-ra az ausztráloktól is kikapott a Joó Linda, Kárász Raul magyar curling vegyes páros a kanadai Kelownában zajló olimpiai selejtezőn.

A viadal eredményközlője szerint a magyar duó 3–0-ra elvesztette az első endet, innentől pedig csak futott az eredmény után, de utolérni sosem tudta a riválist. A magyarok 7–6-os hátrányban kezdték az utolsó, nyolcadik endet, melyet 2–0-ra az ellenfél nyert.

A magyarok az első körben a kínaiakkal szemben 9–3-ra maradtak alul, hétfőn pedig a dánokkal találkoznak közép-európai idő szerint 19 órától. Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B csoportban a kínaiak, az ausztrálok és a dánok mellett a spanyolokkal, a franciákkal, a hollandokkal és az új-zélandiakkal szerepel együtt.

Kárász Raul Joó Linda curling
Legfrissebb hírek

Curling vegyes páros olimpiai selejtező: vereséggel kezdtek a magyarok

Téli sportok
23 órája

Három magyar szakember a Nemzetközi Curlingszövetség bizottságaiban

Téli sportok
2025.12.10. 16:06

Kikapott a lengyelektől a curling Eb-n a női csapat, így nem jutott fel

Téli sportok
2025.11.28. 16:16

Kikapott a szlovákoktól a női csapat, az utolsó forduló dönt a továbbjutásról a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.27. 11:23

Curling Eb: az osztrákok legyőzésével továbbjutó helyen a magyar női csapat

Téli sportok
2025.11.26. 18:20

Mindkét magyar csapat kikapott a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.26. 14:19

Curling Eb: a magyar férfi- és női csapat is kikapott a hétfői játéknapon

Téli sportok
2025.11.24. 17:19

Kikapott Szlovéniától a magyar női csapat a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.23. 22:17
Ezek is érdekelhetik