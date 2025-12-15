Curling: másodszor is kikapott a magyar vegyes páros az olimpiai selejtezőn

A viadal eredményközlője szerint a magyar duó 3–0-ra elvesztette az első endet, innentől pedig csak futott az eredmény után, de utolérni sosem tudta a riválist. A magyarok 7–6-os hátrányban kezdték az utolsó, nyolcadik endet, melyet 2–0-ra az ellenfél nyert.

A magyarok az első körben a kínaiakkal szemben 9–3-ra maradtak alul, hétfőn pedig a dánokkal találkoznak közép-európai idő szerint 19 órától. Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B csoportban a kínaiak, az ausztrálok és a dánok mellett a spanyolokkal, a franciákkal, a hollandokkal és az új-zélandiakkal szerepel együtt.