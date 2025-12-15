A Győr korábbi klasszisa Lundéról: Nem gondoltam, hogy egy ilyen pályafutást még lehet fokozni

„A norvég himnusz mindig sokat jelentett számomra, különösen azóta, hogy a nagymamámat elvesztettem a 2016-os riói olimpia idején. Ilyenkor mindig rá gondolok és arra, amit ő és a családom átélt az országunkért” – mondta meghatódva Lunde, amikor a könnyeiről kérdezték.

„Most inkább a megnyugvás érzése van bennem, de biztosan hiányozni fognak a lányok és a nagy tornák” – tette hozzá Lunde, akinek ezzel befejeződött a pályafutása nemzeti színekben. Klubszinten egyelőre bizonytalan a jövője.

A csapattársak számára külön motivációt jelentett, hogy Lunde búcsúja arannyal érjen véget.

„Az egyik legfontosabb célom az volt, hogy Katrine miatt megnyerjük a döntőt” – mondta Henny Reistad, akit a torna legértékesebb játékosának választottak. Nora Mörk szerint „elviselhetetlen lett volna az ezüstérem”.



Norvégia történelmet írt: Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány első világversenyén azonnal aranyat nyert, a válogatott pedig először nyerte meg egy világbajnokság összes mérkőzését.

Katrine Lunde páratlan örökséget hagy maga után: 232 mérkőzésen védett világversenyeken, és összesen 1763 lövést védett vb-ken, Európa-bajnokságokon és olimpiákon.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

DÖNTŐ

NORVÉGIA–NÉMETORSZÁG 23–20 (11–11)

Rotterdam, 9000 néző. V: Álvarez, Bustamante (spanyolok)

NORVÉGIA: KATRINE LUNDE – Hovden, Skogrand, Aardahl 1, Bakkerud 3, T. DEILA 5, Wollik 2. Csere: REISTAD 5, N. Mörk 3 (3), Ingstad 2, V. Kristiansen, Aune 2, K. Breistöl. Szövetségi kapitány: Ole Gustav Gjekstad

NÉMETORSZÁG: Filter – Behrend 1, LEUCHTER 4, Grijseels 4, L. Antl 1, VOGEL 4, Döll 1 (1). Csere: Wachter (kapus), Von Pereira, X. Smits 1, Lott 2, Kühne 1, Engel 1. Szövetségi kapitány: Markus Gaugisch

Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–3. 7. p.: 4–6. 12. p.: 6–8. 16. p.: 8–8. 23. p.: 9–10. 37. p.: 15–12. 45. p.: 17–15. 47. p.: 17–17. 54. p.: 20–19. 58. p.: 22–19

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1