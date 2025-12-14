Hétfői sportműsor: pályán a Manchester United és az AS Roma

DECEMBER 15., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

14. FORDULÓ

19.45: Braga–Santa Clara (Tv: Sport2)

21.45: FC Porto–Estrela Amadora (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

19. FORDULÓ

19.30: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ

2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

Kedd, 2.15: Pittsburgh Steelers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

CURLING

Olimpiai selejtező, vegyes páros, Kelowna

19.00: Magyarország–Dánia

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)

20.00 (Tv: Sport1)

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1173 (Tv: Sport2)

OLIMPIA

18.30: a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság ünnepi közgyűlése (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

Scottish Open, Edinburgh

14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

9.00: férfi egyes, selejtező, 3. forduló, főtábla, 1. forduló; női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának összefoglalója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. A női kézilabda-vb összefoglalója Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendégünk Szemerey Zsófi, a vb-7. női kézilabda-válogatott kapusa

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: L. Pap István, Szöllősi György, Szűcs Miklós

17.00: Beszéljünk magyarul!

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Liverpooli helyzetjelentés Gyenge Balázstól

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat

20.00: Beszámoló a 2027-es vizes vb sajtótájékoztatójáról

21.00: 130 éves a MOB – interjúk a Magyar Olimpiai Bizottság gálaestjéről

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel