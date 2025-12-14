Hétfői sportműsor: pályán a Manchester United és az AS Roma
DECEMBER 15., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
20.45: Roma–Como (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
14. FORDULÓ
19.45: Braga–Santa Clara (Tv: Sport2)
21.45: FC Porto–Estrela Amadora (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
19. FORDULÓ
19.30: Topolya–Crvena zvezda – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ
2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
Kedd, 2.15: Pittsburgh Steelers–Miami Dolphins (Tv: Arena4)
CURLING
Olimpiai selejtező, vegyes páros, Kelowna
19.00: Magyarország–Dánia
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)
20.00 (Tv: Sport1)
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1173 (Tv: Sport2)
OLIMPIA
18.30: a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság ünnepi közgyűlése (Tv: M4 Sport)
SZNÚKER
Scottish Open, Edinburgh
14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
9.00: férfi egyes, selejtező, 3. forduló, főtábla, 1. forduló; női egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának összefoglalója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. A női kézilabda-vb összefoglalója Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégünk Szemerey Zsófi, a vb-7. női kézilabda-válogatott kapusa
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: L. Pap István, Szöllősi György, Szűcs Miklós
17.00: Beszéljünk magyarul!
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Liverpooli helyzetjelentés Gyenge Balázstól
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
20.00: Beszámoló a 2027-es vizes vb sajtótájékoztatójáról
21.00: 130 éves a MOB – interjúk a Magyar Olimpiai Bizottság gálaestjéről
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel