Szoboszlai az Arsenal elleni meccs embere a Premier League honlapján

A Premier Legaue-honlapon a szurkolók 70 százaléka választotta a találkozó egyetlen gólját szerző Szoboszlait a meccs emberének, míg 10 százalék Kerkez Milosra adta a voksát. Ez utóbbi a második legtöbb, holtversenyben Virgil van Dijkkel, aki szintén 10 százaléknyi szavazatot kapott.
Az eredmenyek.com osztályzatai szerint is Szoboszlai Dominik volt a legjobb 8.3-mal, Kerkez Milos itt is a második helyen végzett 7.7-tel.
ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Chris Kavanagh
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Gomez, 80.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (C. Jones, 62.) – Wirtz (Endó, 89.) – Szalah, Ekitiké (Fe. Chiesa, 80.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Arsenal: Raya – Timber, Saliba (Mosquera, 6.), Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Merino (Ödegaard, 70.), Madueke (Dowman, 89.), Martinelli (Eze, 70.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Szoboszlai (83.)