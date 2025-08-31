Szoboszlai az Arsenal elleni meccs embere a Premier League honlapján

A Premier Legaue-honlapon a szurkolók 70 százaléka választotta a találkozó egyetlen gólját szerző Szoboszlait a meccs emberének, míg 10 százalék Kerkez Milosra adta a voksát. Ez utóbbi a második legtöbb, holtversenyben Virgil van Dijkkel, aki szintén 10 százaléknyi szavazatot kapott.

Az eredmenyek.com osztályzatai szerint is Szoboszlai Dominik volt a legjobb 8.3-mal, Kerkez Milos itt is a második helyen végzett 7.7-tel.