Szoboszlai az Arsenal elleni meccs embere a Premier League honlapján

R. P.R. P.
2025.08.31. 20:48
Fotó: Getty Images
Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Szoboszlai Dominikot választotta meg a Liverpool–Arsenal meccs emberének az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) hivatalos honlapja.

 

A Premier Legaue-honlapon a szurkolók 70 százaléka választotta a találkozó egyetlen gólját szerző Szoboszlait a meccs emberének, míg 10 százalék Kerkez Milosra adta a voksát. Ez utóbbi a második legtöbb, holtversenyben Virgil van Dijkkel, aki szintén 10 százaléknyi szavazatot kapott.

Az eredmenyek.com osztályzatai szerint is Szoboszlai Dominik volt a legjobb 8.3-mal, Kerkez Milos itt is a második helyen végzett 7.7-tel.

Kerkez Milos kapta a második legtöbb szavazatot. Az eredmenyek.com is a két magyart látta az Arsenal elleni bajnoki legjobbjának.

Szoboszlai Dominik: Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem

„Szerintem az edzőnk is tudja, hogy nem vagyok jobbhátvéd, de addig ott játszom, amíg oda állít.”

Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

A magyar játékos – aki ismét jobbhátvédként kezdett – klasszis megoldása döntött a három pont sorsáról. Kerkez Milos is átjátszhatatlan volt.

Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

„Onnan nem lőhetne gólt David Rayának… A csavarás, a csapódás, az erő, a sebesség…”

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 1–0 (0–0) 
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Chris Kavanagh
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté (J. Gomez, 80.), Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (C. Jones, 62.) – Wirtz (Endó, 89.) – Szalah, Ekitiké (Fe. Chiesa, 80.), Gakpo. Menedzser: Arne Slot
Arsenal: Raya – Timber, Saliba (Mosquera, 6.), Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Merino (Ödegaard, 70.), Madueke (Dowman, 89.), Martinelli (Eze, 70.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: Szoboszlai (83.)

 

Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
