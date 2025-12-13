Vasárnapi sportműsor: német–norvég döntő a női kézi-vb-n

DECEMBER 14., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

17. FORDULÓ

12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)

15.00: Nottingham–Tottenham

15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)

15.00: West Ham–Aston Villa

17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

16. FORDULÓ

15.00: Lyon–Le Havre

17.15: Auxerre–Lille

17.15: Lens–Nice

17.15: Strasbourg–Lorient

20.45: Olympique Marseille–Monaco

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)

19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Schalke–Nürnberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Verona

15.00: Udinese–Napoli

18.00: Genoa–Internazionale

20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

18.00: Trabzonspor–Besiktas (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ

19.00: Chicago Bears–Cleveland Browns

19.00: Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens

19.00: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers (Tv: Max4)

19.00: New England Patriots–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

19.00: New York Giants–Washington Commanders

19.00: Philadelphia Eagles–Las Vegas Raiders

19.00: Jacksonville Jaguars–New York Jets

19.00: Houston Texans–Arizona Cardinals

22.25: Denver Broncos–Green Bay Packers

22.25: Los Angeles Rams–Detroit Lions (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Carolina Panthers

22.25: San Francisco 49ers–Tennessee Titans

22.25: Seattle Seahawks–Indianapolis Colts

Hétfő, 2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

ATLÉTIKA

13.00: mezei futó Európa-bajnokság, Lagoa (Portugália), nők (Urbán Zita) (Tv: M4 Sport+)

CURLING

Vegyes páros, olimpiai selejtező, Kelowna

4.30: Magyarország–Kína

23.00: Ausztrália–Magyarország

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)

GOLF

PGA ÉS LPGA TOUR

19.00: Grant Thornton Invitational vegyespáros-verseny, Florida, 3. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

9.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar

JÉGKORONG

SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

3. FORDULÓ

12.30: Franciaország–Olaszország

16.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport+)

KERÉKPÁR

13.30: terepkerékpár-világkupa, nők, Namur (Tv: Eurosport2)

15.00: terepkerékpár-világkupa, férfiak, Namur (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

A 3. HELYÉRT, ROTTERDAM

14.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ, ROTTERDAM

17.30: Németország–Norvégia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

14.45: Lemgo–THW Kiel (Tv: Sport2)

17.45: Gummersbach–Magdeburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

19.00: TFSE–BKG-Prima Szigetszentmiklós

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

15.00: Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI

18.00: DEAC–MÁV Előre Foxconn

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza

19.00: UTE–KHG KNRC

SÍSPORTOK

VILÁGKUPAVERSENYEK

Alpesi sí

9.15: férfi műlesiklás, 1. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

10.30: női szuper óriás-műlesiklás, Sankt Moritz (Tv: Eurosport1)

12.45: férfi műlesiklás, 2. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)

Sífutás, Davos

9.40: férfi 10 km, szabad stílus (Tv: Eurosport2)

14.00: női 10 km, szabad stílus (Tv: Eurosport1)

Sílövészet, Hochfilzen

11.45: férfi váltó (Tv: Eurosport2)

14.45: női üldözőverseny (Tv: Eurosport1)

Síugrás, Klingenthal

15.30: férfi HS 140 (Tv: Eurosport1)

SPORTLÖVÉSZET

13.00: légpuska Európa-bajnoki válogatóverseny, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út)

TENISZ

Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

10.00: egyes, selejtező, 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.00: A téma a labdarúgó NB I 17. fordulója, s a külföldi rangadók is szóba kerülnek

7.40: Újabb kvóta Magyarországnak a februári téli olimpiára – milyen esélyekkel indulunk?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti Sportkrónika

8.40: Ballai Attilát hívjuk a női kézilabda-világbajnokság éremcsatái előtt

9.05: Spiller Istvánnal beszélgetünk a jégkorongozók Sárközy Tamás Emléktornájáról

9.40: Szabó Zoltánt kérdezzük a női vízilabda BL-ről, és kitérünk a férfiválogatott felkészülési meccseire is

10.00: Best of

12.00: Sporthely Bera Emesével

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs. Szerkesztő: Szabó Bence

12.15: Közvetítés a Kazincbarcika–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Jó András és Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

14.45: Közvetítés a Ferencváros–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Katona László és Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

16.30: Közvetítés a jégkorong Sárközy-emléktorna Magyarország–Lengyelország mérkőzéséről, kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Spiller István

17.30: Közvetítés a Németország–Norvégia női kézilabda-világbajnoki döntőről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

18.45: Közvetítés a Kisvárda–Zalaegerszeg NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Regős László és Balogh Balázs, szakértő: Wukovics László

21.00: Adventi beszélgetés Nemcsák Károllyal

22.30: Sportvilág