Vasárnapi sportműsor: német–norvég döntő a női kézi-vb-n
DECEMBER 14., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
17. FORDULÓ
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
15.00: Nottingham–Tottenham
15.00: Sunderland–Newcastle (Tv: Spíler1)
15.00: West Ham–Aston Villa
17.30: Brentford–Leeds United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ
15.00: Lyon–Le Havre
17.15: Auxerre–Lille
17.15: Lens–Nice
17.15: Strasbourg–Lorient
20.45: Olympique Marseille–Monaco
NÉMET BUNDESLIGA
14. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Mainz (Tv: Match4)
19.30: Werder Bremen–VfB Stuttgart
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Schalke–Nürnberg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
15. FORDULÓ
12.30: Milan–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Verona
15.00: Udinese–Napoli
18.00: Genoa–Internazionale
20.45: Bologna–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
18.00: Trabzonspor–Besiktas (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ
19.00: Chicago Bears–Cleveland Browns
19.00: Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens
19.00: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers (Tv: Max4)
19.00: New England Patriots–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
19.00: New York Giants–Washington Commanders
19.00: Philadelphia Eagles–Las Vegas Raiders
19.00: Jacksonville Jaguars–New York Jets
19.00: Houston Texans–Arizona Cardinals
22.25: Denver Broncos–Green Bay Packers
22.25: Los Angeles Rams–Detroit Lions (Tv: Arena4)
22.25: New Orleans Saints–Carolina Panthers
22.25: San Francisco 49ers–Tennessee Titans
22.25: Seattle Seahawks–Indianapolis Colts
Hétfő, 2.20: Dallas Cowboys–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
ATLÉTIKA
13.00: mezei futó Európa-bajnokság, Lagoa (Portugália), nők (Urbán Zita) (Tv: M4 Sport+)
CURLING
Vegyes páros, olimpiai selejtező, Kelowna
4.30: Magyarország–Kína
23.00: Ausztrália–Magyarország
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)
GOLF
PGA ÉS LPGA TOUR
19.00: Grant Thornton Invitational vegyespáros-verseny, Florida, 3. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
9.00: olimpiai kvalifikációs világkupa, Hamar
JÉGKORONG
SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)
3. FORDULÓ
12.30: Franciaország–Olaszország
16.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport+)
KERÉKPÁR
13.30: terepkerékpár-világkupa, nők, Namur (Tv: Eurosport2)
15.00: terepkerékpár-világkupa, férfiak, Namur (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
A 3. HELYÉRT, ROTTERDAM
14.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport+)
DÖNTŐ, ROTTERDAM
17.30: Németország–Norvégia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
14.45: Lemgo–THW Kiel (Tv: Sport2)
17.45: Gummersbach–Magdeburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK
NŐI NB I
18.00: NKA Universitas Pécs–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
19.00: TFSE–BKG-Prima Szigetszentmiklós
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
15.00: Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI
18.00: DEAC–MÁV Előre Foxconn
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza
19.00: UTE–KHG KNRC
SÍSPORTOK
VILÁGKUPAVERSENYEK
Alpesi sí
9.15: férfi műlesiklás, 1. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)
10.30: női szuper óriás-műlesiklás, Sankt Moritz (Tv: Eurosport1)
12.45: férfi műlesiklás, 2. futam, Val d’Isere (Tv: Eurosport1)
Sífutás, Davos
9.40: férfi 10 km, szabad stílus (Tv: Eurosport2)
14.00: női 10 km, szabad stílus (Tv: Eurosport1)
Sílövészet, Hochfilzen
11.45: férfi váltó (Tv: Eurosport2)
14.45: női üldözőverseny (Tv: Eurosport1)
Síugrás, Klingenthal
15.30: férfi HS 140 (Tv: Eurosport1)
SPORTLÖVÉSZET
13.00: légpuska Európa-bajnoki válogatóverseny, Budapest (Nemzeti Lőtér, Fehér út)
TENISZ
Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
10.00: egyes, selejtező, 2. forduló
