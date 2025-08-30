Megérte becserélni Szabó Leventét, gólpasszt adott a Bielefeld ellen – videó

Szabó Levente remek kiugratásának – meg persze Christian Conteh higgadt cselsorozatának és befejezésének – köszönhetően jutott vezetéshez az Eintracht Braunschweig a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (2. Bundesliga) 4. fordulójában. Az Arminia Bielefeld elleni szombati mérkőzésen Szabó az 51. percben állt be csereként, alig negyedórával később pedig gólpasszt jegyzett. Más kérdés, hogy a Braunschweignek végül meg kellett elégednie az egy ponttal (1–1). A 26 éves Szabó nem tagja a magyar válogatott legfrissebb keretének, amely az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.