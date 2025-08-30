Nemzeti Sportrádió

Megérte becserélni Szabó Leventét, gólpasszt adott a Bielefeld ellen – videó

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 15:49
null
Szabó Leventének ez volt az első kanadai pontja ebben az idényben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szabó Levente légiósok Bundesliga 2
Szabó Levente remek kiugratásának – meg persze Christian Conteh higgadt cselsorozatának és befejezésének – köszönhetően jutott vezetéshez az Eintracht Braunschweig a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (2. Bundesliga) 4. fordulójában. Az Arminia Bielefeld elleni szombati mérkőzésen Szabó az 51. percben állt be csereként, alig negyedórával később pedig gólpasszt jegyzett. Más kérdés, hogy a Braunschweignek végül meg kellett elégednie az egy ponttal (1–1). A 26 éves Szabó nem tagja a magyar válogatott legfrissebb keretének, amely az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

 

Szabó Levente légiósok Bundesliga 2
Legfrissebb hírek

Sallai gólpasszt adott, a Galatasaray legyőzte Mocsiékat

Légiósok
17 órája

Az Arsenal ellen is jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:18

Balogh Botond iránt élénken érdeklődik az FC Basel – NS-infó

Légiósok
2025.08.27. 21:17

Kilvinger Levente Pécsről az AS Romába szerződött

Légiósok
2025.08.27. 10:54

Szabó Levente hiába rúgta be tizenegyesét, csapata őrült meccsen kiesett a kupából

Német labdarúgás
2025.08.27. 00:24

Logikus, de még nem jó – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
2025.08.26. 23:37

„Kényszerből jobbhátvédként is tündökölt” – ezt írták Szoboszlairól Liverpoolban

Angol labdarúgás
2025.08.26. 09:14

A Liverpoolnál Szoboszlai Dominik lett a meccs embere a Newcastle ellen

Angol labdarúgás
2025.08.26. 08:33
Ezek is érdekelhetik