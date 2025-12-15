Női kézi vb: nem szomorkodik a Fradi klasszisa, a németek szinte aranyként kezelik az ezüstérmet

A német játékosok öröme az éremátadón is szembetűnő volt, ami jól mutatja, mennyire sokat jelent számukra ez a siker. „Ez egyfajta elégtétel is. Voltak, akiknek ez az első nagy tornájuk, ők talán még fel sem fogják, mi történik velük. Akik viszont már több világversenyt megéltek, sok csalódással és kritikával, azoknak óriási érzés most egy kicsit elhallgattatni a bírálókat” – mondta Vogel, aki abban bízik, hogy az eredmény új lendületet ad a német kézilabdának.

Így tudtak örülni az ezüstnek a német játékosok (Fotó: IHF)

A döntő első félidejében a németek többször is vezettek, végül azonban a favorit Norvégia kerekedett felül. Vogel szerint apró részletek döntöttek: „Néhány ötven-ötvenes szituáció másképp is alakulhatott volna. A végén kockáztatnunk kellett, ez nem jött be, de nem beszélhetünk komoly hibákról. Ez egy elképesztően erős teljesítmény volt.”

Különösen beszédes adat, hogy Norvégia a döntőben mindössze 23 találatig jutott. „Ez újabb bizonyítéka annak, milyen fantasztikus védekezést mutattunk végig. Kondícióban és szervezettségben is felvettük a versenyt a világ legjobbjaival. Büszkén mondhatjuk: jelenleg a világ két legjobb csapata közé tartozunk.”

Az egyéni elismerések sem maradtak el a németeknél: Viola Leuchtert a torna legjobb fiatal játékosának választották, Vogel pedig Antje Döll-lel együtt bekerült az álomcsapatba. „Ez a cseresznye a tejszínhabon, de mindenekelőtt csapatsiker volt. Mindenki hozzátette a magáét, energiát adott a közösségnek.”

A jövőt illetően Vogel bizakodó. Andreas Michelmann, német szövetségi elnök már a legjobb négy közé jutást jelölte meg állandó célként, a játékos szerint pedig ez reális. „Ha így játszunk, ekkora dominanciával és jelenléttel, akkor még sok minden benne van ebben a csapatban. Ez remélhetőleg egy hosszú, sikeres fejlődési folyamat kezdete.”

Az ünneplés sem marad el: közös csapatvacsora, családtagok, barátok és egy játékosbuli is szerepel a programban. „Megérdemeljük, hogy alaposan megünnepeljük” – zárta mondandóját mosolyogva Vogel.