Női kézi vb: nem szomorkodik a Fradi klasszisa, a németek szinte aranyként kezelik az ezüstérmet
„Boldog és nagyon büszke vagyok. Egyáltalán nincs bennem szomorúság” – fogalmazott a döntő után Emily Vogel. Hozzátette: amikor az ember belegondol abba, mennyi munka van ebben az eredményben, és milyen közel kerültek a világbajnoki címhez, akkor az ezüstérem valódi értéke még inkább felértékelődik. – „Kilenc meccsen át magas szinten teljesítettünk, a döntőben is mindent megtettünk.”
A második félidő döntött, ötödször lett világbajnok a norvég női kézilabda-válogatott
A német játékosok öröme az éremátadón is szembetűnő volt, ami jól mutatja, mennyire sokat jelent számukra ez a siker. „Ez egyfajta elégtétel is. Voltak, akiknek ez az első nagy tornájuk, ők talán még fel sem fogják, mi történik velük. Akik viszont már több világversenyt megéltek, sok csalódással és kritikával, azoknak óriási érzés most egy kicsit elhallgattatni a bírálókat” – mondta Vogel, aki abban bízik, hogy az eredmény új lendületet ad a német kézilabdának.
A döntő első félidejében a németek többször is vezettek, végül azonban a favorit Norvégia kerekedett felül. Vogel szerint apró részletek döntöttek: „Néhány ötven-ötvenes szituáció másképp is alakulhatott volna. A végén kockáztatnunk kellett, ez nem jött be, de nem beszélhetünk komoly hibákról. Ez egy elképesztően erős teljesítmény volt.”
Különösen beszédes adat, hogy Norvégia a döntőben mindössze 23 találatig jutott. „Ez újabb bizonyítéka annak, milyen fantasztikus védekezést mutattunk végig. Kondícióban és szervezettségben is felvettük a versenyt a világ legjobbjaival. Büszkén mondhatjuk: jelenleg a világ két legjobb csapata közé tartozunk.”
Az egyéni elismerések sem maradtak el a németeknél: Viola Leuchtert a torna legjobb fiatal játékosának választották, Vogel pedig Antje Döll-lel együtt bekerült az álomcsapatba. „Ez a cseresznye a tejszínhabon, de mindenekelőtt csapatsiker volt. Mindenki hozzátette a magáét, energiát adott a közösségnek.”
A jövőt illetően Vogel bizakodó. Andreas Michelmann, német szövetségi elnök már a legjobb négy közé jutást jelölte meg állandó célként, a játékos szerint pedig ez reális. „Ha így játszunk, ekkora dominanciával és jelenléttel, akkor még sok minden benne van ebben a csapatban. Ez remélhetőleg egy hosszú, sikeres fejlődési folyamat kezdete.”
Az ünneplés sem marad el: közös csapatvacsora, családtagok, barátok és egy játékosbuli is szerepel a programban. „Megérdemeljük, hogy alaposan megünnepeljük” – zárta mondandóját mosolyogva Vogel.
A Győr korábbi klasszisa Lundéról: Nem gondoltam, hogy egy ilyen pályafutást még lehet fokozni
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
DÖNTŐ
NORVÉGIA–NÉMETORSZÁG 23–20 (11–11)
Rotterdam, 9000 néző. V: Álvarez, Bustamante (spanyolok)
NORVÉGIA: KATRINE LUNDE – Hovden, Skogrand, Aardahl 1, Bakkerud 3, T. DEILA 5, Wollik 2. Csere: REISTAD 5, N. Mörk 3 (3), Ingstad 2, V. Kristiansen, Aune 2, K. Breistöl. Szövetségi kapitány: Ole Gustav Gjekstad
NÉMETORSZÁG: Filter – Behrend 1, LEUCHTER 4, Grijseels 4, L. Antl 1, VOGEL 4, Döll 1 (1). Csere: Wachter (kapus), Von Pereira, X. Smits 1, Lott 2, Kühne 1, Engel 1. Szövetségi kapitány: Markus Gaugisch
Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–3. 7. p.: 4–6. 12. p.: 6–8. 16. p.: 8–8. 23. p.: 9–10. 37. p.: 15–12. 45. p.: 17–15. 47. p.: 17–17. 54. p.: 20–19. 58. p.: 22–19
Kiállítások: 8, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1