Hétfő este gálaesttel ünnepel a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság

Ünnepre készül a hazai ötkarikás közösség: hétfő este nagyszabású gálaesttel emlékeznek meg a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulójáról a budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az eseményen részt vesz Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi német elnöke, a nemzetközi ötkarikás szervezet örökös tiszteletbeli elnöke, ifjabb Juan Antonio Samaranch, a NOB spanyol alelnöke, illetve az Európai Olimpiai Bizottság görög elnöke, Szpirosz Kapralosz. Juan Antonio Samaranch mellett ünnepi beszédet mond Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke és Gyulay Zsolt MOB-elnök. A gálára – amelyet az M4 Sport hétfő este fél héttől élőben közvetít – minden magyar olimpiai érmest meghívtak, közülük nagyon sokan, több mint félezren elfogadták az invitálást.

A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) alapításának 40. évfordulójáról is ünnepli ülésen emlékeztek meg az elmúlt hétvégén a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Hepp Ferenc-termében. A MOB honlapjának beszámolója szerint felszólalt Schmitt Pál, a szervezet első elnöke, Gyurta Dániel jelenlegi elnök, Győr Béla főtitkár, a MOB nevében Fábián László főtitkár; a négy évtizedről áttekintést adott Szakály Sándor Széchenyi-díjas történészprofesszor, a MOA alelnöke és Szikora Katalin korábbi MOA-titkár, majd tanácstag. A szervezet 1985. november 23-án alakult meg a Testnevelési Főiskolán; az eseményen jelen volt Juan Antonio Samaranch, a NOB akkori elnöke, Buda István, az Országos Testnevelési és Sporthivatal és a MOB elnöke, Schmitt Pál MOB-főtitkár, a MOA első elnöke és a magyar–görög olimpia­kutató sportvezető, Szymiczek Ottó. A MOA létrehozásában jelentős része volt Csanádi Árpád korábbi MOB-főtitkárnak is. Gyurta Dániel köszönetet mondott az elődöknek a munkájukért, örömét fejezte ki, hogy főként az iskolákon és az olimpiai nevelési programon keresztül egyre több fiatalt el tudnak érni, és eljuttatják hozzájuk az olimpia eszmeiségét. Az ötkarikás bajnok úszó bemutatta a 40. évfordulóra készült kiadványt, amely felsorolja a MOA tanácsának eddigi tagjait, a 82 vándorgyűlés és a nyári táborok helyszíneit, a 27 olimpiai iskolát, 4 óvodát, 21 olimpiai kört, a MOA kapcsolatait, munkájának színtereit.

OLIMPIA

18.30: a 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság ünnepi közgyűlése (Tv: M4 Sport)