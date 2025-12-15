NBA: LeBron volt a Lakers hőse a Suns ellen; 48 pont is kevés volt Currytől

Marvin Bagley III karriercsúcs-közeli estét produkált: 23 ponttal és 14 lepattanóval vezette a Washington Wizardsot, amely mindössze 36,9 százalékos dobásra kényszerítette az Indiana Pacerst, és sima, 108–89-es győzelmet aratott Indianapolisban.



Charlotte-ban egészen különleges hosszabbítás döntött: a Hornets az extra öt percben pontot sem engedett a Cleveland Cavaliersnek. Kon Knueppel 29 pontig jutott, Brandon Miller pedig 25 ponttal és karriercsúcsot jelentő 13 lepattanóval járult hozzá a 119–111-es sikerhez.

Az Atlanta Hawks továbbra is kellemetlen ellenfél a Philadelphia 76ers számára: Dyson Daniels 27 ponttal vezette csapatát a 120–117-es győzelemhez, amellyel az atlantaiak ismét felülkerekedtek riválisukon.

Brooklynban kiütéses hazai siker született: a Nets kiegyensúlyozott támadójátékkal már az elejétől uralta a mérkőzést, és 127–82-re kiütötte a Milwaukee Bucksot. A csapatot újonca, Egor Demin 17 ponttal segítette, különösen emlékezetes teljesítménnyel az edzői kritikák után.

New Orleansban Zion Williamson visszatérése azonnal győzelmet ért: a Pelicans a Chicago Bulls ellen diadalmaskodott, miközben Trey Murphy III, valamint az újonc Jeremiah Fears és Derik Queen is jelezte, hogy a csapat támadásban komoly potenciált rejt.

A Minnesota Timberwolves hiányos kerettel is megőrizte jó formáját: Julius Randle 24 ponttal és 10 lepattanóval, Naz Reid pedig 20 ponttal és 11 lepattanóval vezette a Wolves-t a Sacramento Kings elleni 117–103-as sikerhez.

Phoenixben igazi dráma zárta az estét: LeBron James három másodperccel a vége előtt két büntetővel szerzett vezetést a Lakersnek, majd a túloldalon blokkolta Grayson Allen győzelemért dobott tripláját, így a Los Angeles 116–114-re legyőzte a Sunst.

Portlandben még Stephen Curry 48 pontja sem volt elég a Golden State Warriorsnak: Jerami Grant és Shaedon Sharpe egyaránt 35 pontot dobott, a Trail Blazers pedig 136–131-re diadalmaskodott egy látványos, támadó felfogású mérkőzésen.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Washington Wizards 89–108

Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets 111–119 – hosszabbítás után

Atlanta Hawks–Philadelphia 76ers 120–117

Brooklyn Nets–Milwaukee Bucks 127–82

Chicago Bulls–New Orleans Pelicans 104–114

Minnesota Timberwolves–Sacramento Kings 117–103

Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 114–116

Portland Trail Blazers–Golden State Warriors 136–131