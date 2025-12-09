Sallaiék kikaptak a tizenegyest hibázó Monacótól, nehéz helyzetbe kerültek a BL-ben

Hatszor találkozott eddig a két csapat, egyaránt az első számú nemzetközi kupasorozatban, és a Monaco három győzelme mellett eddig két Galatasaray-siker és egy döntetlen született. Az viszont fontosabb, hogy egyik fél sincs élete formájában, a törökök az előző öt tétmérkőzésükből kettőt nyertek meg, míg a hercegségbeliek csak egyet. Sallai Roland visszatért az isztambuli együttes kezdője – az előző két bajnokin piros lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára –, és ismét jobbhátvédként számított rá Okan Buruk vezetőedző.

Az első félidő legnagyobb helyzetét Ilkay Gündogan hagyta ki, aki a 13. percben hét méterről bombázott a kapu fölé, nem sokkal később pedig Baris Alper Yilmaz találta el a jobb kapufát kissé kiszorított helyzetből. Ezt követően a hazaiak voltak veszélyesebbek, egy perccel az iménti lehetőség után Maghnes Akliouche bombáját védte Ugurcan Cakir, majd újabb egy perccel később Folarin Balogun fejelt a kapu fölé közelről. A félidő végén ismét a vendégek voltak aktívabbak, már a kaput is eltalálták, de igazi veszélyt ezek nem jelentettek.

Sportszerű volt a mérkőzés, ám a tizedik szabálytalanság a török tizenhatoson belül történt, Minamino Takumi térdhajlítóját rúgta meg Dávinson Sánchez. Denis Zakaria állt oda a tizenegyeshez, ám középre lőtt laposan, így a jobbra vetődő Cakir lábában elakadt a labda. A folytatásban még két nagy helyzetet kihagyott a hazai együttes, Balogun egyszer mellé, egyszer fölé lőtt. A Galata támadójátéka teljesen megszűnt a második játékrészben, és hátul sem volt a legstabilabb, ráadásul Cakir megsérült, így Günay Güvencnek kellett váltania. A 34 éves kapusnak nem sikerült jól a BL-debütálás, mert ahogy beállt, a szöglet után gólt kapott, amelynél ő is „elaludt”, mert Thilo Kehrer négy méterről fejelt, majd Balogun még közelebbről betuszkolta a labdát a kapuba.

A gól után is maradt a Monaco-fölény, Lamine Camara lezárhatta volna a meccset, ám hatalmas helyzetben fölé lőtt. A Galatasaray a kapuig sem nagyon jutott el, így egyenlítenie sem sikerült. Pedig fontos lett volna a pontszerzés, mert a jelenlegi kilenc pont szinte biztosan nem lesz elég a továbbjutáshoz, márpedig az Atlético Madrid és a Manchester City ellen nem az „oroszlánok” lesznek az esélyesek. 1–0