Sallaiék kikaptak a tizenegyest hibázó Monacótól, nehéz helyzetbe kerültek a BL-ben

2025.12.09. 22:56
Sallai Roland többször összecsapott Minamino Takumival (Fotó: Getty Images)
BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz légiósok Galatasaray Monaco Sallai Roland
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában a Monaco hazai pályán 1–0-ra megverte a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayt.

Hatszor találkozott eddig a két csapat, egyaránt az első számú nemzetközi kupasorozatban, és a Monaco három győzelme mellett eddig két Galatasaray-siker és egy döntetlen született. Az viszont fontosabb, hogy egyik fél sincs élete formájában, a törökök az előző öt tétmérkőzésükből kettőt nyertek meg, míg a hercegségbeliek csak egyet. Sallai Roland visszatért az isztambuli együttes kezdője – az előző két bajnokin piros lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára –, és ismét jobbhátvédként számított rá Okan Buruk vezetőedző.

Az első félidő legnagyobb helyzetét Ilkay Gündogan hagyta ki, aki a 13. percben hét méterről bombázott a kapu fölé, nem sokkal később pedig Baris Alper Yilmaz találta el a jobb kapufát kissé kiszorított helyzetből. Ezt követően a hazaiak voltak veszélyesebbek, egy perccel az iménti lehetőség után Maghnes Akliouche bombáját védte Ugurcan Cakir, majd újabb egy perccel később Folarin Balogun fejelt a kapu fölé közelről. A félidő végén ismét a vendégek voltak aktívabbak, már a kaput is eltalálták, de igazi veszélyt ezek nem jelentettek.

Sportszerű volt a mérkőzés, ám a tizedik szabálytalanság a török tizenhatoson belül történt, Minamino Takumi térdhajlítóját rúgta meg Dávinson Sánchez. Denis Zakaria állt oda a tizenegyeshez, ám középre lőtt laposan, így a jobbra vetődő Cakir lábában elakadt a labda. A folytatásban még két nagy helyzetet kihagyott a hazai együttes, Balogun egyszer mellé, egyszer fölé lőtt. A Galata támadójátéka teljesen megszűnt a második játékrészben, és hátul sem volt a legstabilabb, ráadásul Cakir megsérült, így Günay Güvencnek kellett váltania. A 34 éves kapusnak nem sikerült jól a BL-debütálás, mert ahogy beállt, a szöglet után gólt kapott, amelynél ő is „elaludt”, mert Thilo Kehrer négy méterről fejelt, majd Balogun még közelebbről betuszkolta a labdát a kapuba.

A gól után is maradt a Monaco-fölény, Lamine Camara lezárhatta volna a meccset, ám hatalmas helyzetben fölé lőtt. A Galatasaray a kapuig sem nagyon jutott el, így egyenlítenie sem sikerült. Pedig fontos lett volna a pontszerzés, mert a jelenlegi kilenc pont szinte biztosan nem lesz elég a továbbjutáshoz, márpedig az Atlético Madrid és a Manchester City ellen nem az „oroszlánok” lesznek az esélyesek. 1–0

Kapcsolódó tartalom

Szoboszlai góljával győzött a Liverpool az Internazionale ellen!

Egyetlen találat döntötte el a rangadót, nagyon fontos három pontot szerzett Milánóban az angol csapat.

Vezetett a Frankfurt, de Koundé duplájával a Barcelona győzött

A katalánok a második győzelmükkel jelentősen javítottak továbbjutási esélyükön.

Az Atalanta hátrányból múlta felül a Chelsea-t, és pillanatnyilag harmadik helyen áll

Az olaszokon kívül az Atleti és a Marseille is vesztett állásból nyert.

Bajnokok Ligája: Kimmich öngólja fújt ébresztőt Münchenben, fordított a Bayern

Az első félidőben számtalan lehetőséget elpuskázó bajor csapat hárommal válaszolt a Sporting vezető góljára.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Monaco (francia)–Galatasaray (török) 1–0 (Balogun 68.)
Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1 (Szoboszlai 88. – 11-esből)
Barcelona (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 2–1 (Koundé 50., 53., ill. Knauff 21.)
Atalanta (olasz)–Chelsea (angol) 2–1 (Scamacca 55., De Ketelaere 83., ill. Joao Pedro 25.)
Tottenham Hotspur (angol)–Slavia Praha (cseh) 3–0 (D. Zima 26. – öngól, Kudus 50. – 11-esből, X. Simons 79. – 11-esből)
PSV (holland)–Atlético Madrid (spanyol) 2–3 (G. Til 10., Pepi 85., ill. J. Álvarez 37., Hancko 52., Sörloth 56.)
Union Saint-Gilloise (belga)–Olympique Marseille (francia) 2–3 (Kalaili 5., 71., ill. Igor Paixao 15., Greenwood 41., 58.)
Bayern München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1 (Gnabry 65., Karl 69., Tah 77., ill. Kimmich 54. – öngól)
Kajrat Almati (kazah)–Olympiakosz (görög) 0–1 (G. Martins 73.)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal5514–1+1315
  2. Bayern München65118–7+1115
  3. Atalanta64118–6+213
  4. Paris SG54119–8+1112
  5. Internazionale64212–4+812
  6. Real Madrid54112–5+712
  7. Atlético Madrid64215–12+312
  8. Liverpool64211–8+312
  9. Tottenham632113–7+611
10. Borussia Dortmund531117–11+610
11. Chelsea631213–8+510
12. Manchester City531110–5+510
13. Sporting631212–8+410
14. Barcelona631214–11+310
15. Newcastle United53211–4+79
16. Marseille63311–8+39
17. Galatasaray6338–809
18. Monaco62317–8–19
19. PSV Eindhoven622215–11+48
20. Bayer Leverkusen52218–10–28
21. Qarabag52128–9–17
22. Napoli52126–9–37
23. Juventus513110–1006
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union SG6247–15–86
26. Olympiakosz Pireusz61236–13–75
27. FC Bruges51138–13–54
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Eintracht Frankfurt61148–16–84
31. Benfica5144–8–43
32. Slavia Praha6332–11–93
33. Bodö/Glimt5237–11–42
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati6154–15–111
36. Ajax551–16–150

 

 

