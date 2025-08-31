Nemzeti Sportrádió

Schäfer nélkül kapott ki az Union Dortmundban, Dárdai ismét a kispadról nézte a Wolfsburg pontszerzését

2025.08.31. 19:34
Serhou Guirassy két gólt lőtt az Union ellen (Fotó: AFP)
Bundesliga Wolfsburg Mainz Dárdai Bence
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában a Wolfsburg hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Mainzcal, Dárdai Bence a kispadról nézte végig a meccset, akárcsak az Union Berlinben Schäfer András, akinek a csapata 3–0-ra kikapott Dortmundban.

 

WOLFSBURG–MAINZ

A Wolfsburg Aron Zehnter szerencsésen megpattanó lövésével már a 9. percben megszerezte a vezetést a Mainz ellen, és sokáig úgy tűnt, hogy ezzel meg is nyerheti a meccset. A vendégek ugyanis hiába játszottak nagy fölényben, főleg a második félidőben, a helyzeteiket nem tudták gólra váltani, Dominik Kohr egy fejessel még a kapufát is eltalálta.

A hajrában azonban egy videózás utáni, kezezés miatt megítélt 11-essel a Mainz Nadiem Amiri révén egyenlített (1–1), így megszerezte első pontját az új idényben (a Mainz majdnem nyert is, a hosszabbításban Armindo Sieb lövése súrolta a lécet), a Wolfsburg pedig négy ponttal áll a tabellán. A hazaiak tíz emberrel fejezték be a meccset, miután a csereként beállt Mattias Svanberg a hosszabbításban egy perc alatt két sárga lapot is kapott, így kiállította a játékvezető.  
A Wolfsburgban, akárcsak a Heidenheim ellen 3–1-re megnyert első bajnokin, ezúttal is a kispadról nézte végig a találkozót a magyar válogatott középpályás, Dárdai Bence.

Zehnter megpattanó lövésével sokáig vezetett a Wolfsburg, de nem tudott nyerni a Mainz ellen (Fotó: x.com/vflwolfsburg)

DORTMUND–UNION BERLIN

A később kezdődő Dortmund–Union Berlin meccsen a hazaiak az első félidő végén a guineai Serhou Guirassy idénybeli második bajnoki góljával szerezték meg a vezetést, közvetlen közelről lőtte a kapuba Yan Couto jobbról, laposan középre lőtt labdáját. Múlt héten a St. Pauli elleni találata nem ért győzelmet (3–3-mal zárult a meccs), ezúttal viszont nyert a BVB, méghozzá 3–0-ra.

Guirassy a második félidőben ismét betalált, ezúttal Maximilian Beier átadása után emelt a kapuba a kifutó kapus fölött, majd Felix Nmecha állította be a végeredményt.

Schäfer András az 1. fordulóban, a Stuttgart ellen 2–1-re megnyert meccsel ellentétben (akkor kezdett és végigjátszotta a meccset) ezúttal nem lépett pályára az Unionban, végig a kispadon ült.

A 2. forduló később kezdődő, utolsó meccsén a Köln otthon ütötte ki 4–1-re a Freiburgot.

NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ 
Wolfsburg–Mainz 1–1 (Zehnter 9., ill. Amiri 89. - 11.esből)
Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült, nem állt be.
Kiállítva: Svanberg (Mainz, 90+10., 2. sárga lappal)
Borussia Dortmund–Union Berlin 3–0 (Guirassy 44., 58., Nmecha 81.)
Union: Schäfer András a kispadról nézte végig a meccset.
1. FC Köln–Freiburg 4–1 (Kaminski 35., Butler 47., Thielmann 56., El Mala 84. ill. Eggestein 84.)

   
AZ ÁLLÁS      
  1. Bayern München

2

2

9–2

6

  2. Eintracht Frankfurt

2

2

7–2

6

  3. 1. FC Köln

2

2

5–1

6

  4. Borussia Dortmund

2

1

1

6–3

4

  5. St. Pauli

2

1

1

5–3

4

  6. Wolfsburg

2

1

1

4–2

4

  7. Augsburg

2

1

1

5–4

3

  8. Stuttgart

2

1

1

2–2

3

  9. Hoffenheim

2

1

1

3–4

3

10. Union Berlin

2

1

1

2–4

3

11. RB Leipzig

2

1

1

2–6

3

12. Bayer Leverkusen

2

1

1

4–5

1

13. Mainz

2

1

1

1–2

1

14. Mönchengladbach

2

1

1

0–1

1

15. Hamburg

2

1

1

0–2

1

16. Werder Bremen

2

1

1

4–7

1

17. Heidenheim

2

2

1–5

0

18. Freiburg

2

2

2–7

0

 

 

