Schäfer nélkül kapott ki az Union Dortmundban, Dárdai ismét a kispadról nézte a Wolfsburg pontszerzését

WOLFSBURG–MAINZ
A Wolfsburg Aron Zehnter szerencsésen megpattanó lövésével már a 9. percben megszerezte a vezetést a Mainz ellen, és sokáig úgy tűnt, hogy ezzel meg is nyerheti a meccset. A vendégek ugyanis hiába játszottak nagy fölényben, főleg a második félidőben, a helyzeteiket nem tudták gólra váltani, Dominik Kohr egy fejessel még a kapufát is eltalálta.
A hajrában azonban egy videózás utáni, kezezés miatt megítélt 11-essel a Mainz Nadiem Amiri révén egyenlített (1–1), így megszerezte első pontját az új idényben (a Mainz majdnem nyert is, a hosszabbításban Armindo Sieb lövése súrolta a lécet), a Wolfsburg pedig négy ponttal áll a tabellán. A hazaiak tíz emberrel fejezték be a meccset, miután a csereként beállt Mattias Svanberg a hosszabbításban egy perc alatt két sárga lapot is kapott, így kiállította a játékvezető.
A Wolfsburgban, akárcsak a Heidenheim ellen 3–1-re megnyert első bajnokin, ezúttal is a kispadról nézte végig a találkozót a magyar válogatott középpályás, Dárdai Bence.
DORTMUND–UNION BERLIN
A később kezdődő Dortmund–Union Berlin meccsen a hazaiak az első félidő végén a guineai Serhou Guirassy idénybeli második bajnoki góljával szerezték meg a vezetést, közvetlen közelről lőtte a kapuba Yan Couto jobbról, laposan középre lőtt labdáját. Múlt héten a St. Pauli elleni találata nem ért győzelmet (3–3-mal zárult a meccs), ezúttal viszont nyert a BVB, méghozzá 3–0-ra.
Guirassy a második félidőben ismét betalált, ezúttal Maximilian Beier átadása után emelt a kapuba a kifutó kapus fölött, majd Felix Nmecha állította be a végeredményt.
Schäfer András az 1. fordulóban, a Stuttgart ellen 2–1-re megnyert meccsel ellentétben (akkor kezdett és végigjátszotta a meccset) ezúttal nem lépett pályára az Unionban, végig a kispadon ült.
A 2. forduló később kezdődő, utolsó meccsén a Köln otthon ütötte ki 4–1-re a Freiburgot.
NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
Wolfsburg–Mainz 1–1 (Zehnter 9., ill. Amiri 89. - 11.esből)
Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült, nem állt be.
Kiállítva: Svanberg (Mainz, 90+10., 2. sárga lappal)
Borussia Dortmund–Union Berlin 3–0 (Guirassy 44., 58., Nmecha 81.)
Union: Schäfer András a kispadról nézte végig a meccset.
1. FC Köln–Freiburg 4–1 (Kaminski 35., Butler 47., Thielmann 56., El Mala 84. ill. Eggestein 84.)
|AZ ÁLLÁS
|1. Bayern München
2
2
–
–
9–2
6
|2. Eintracht Frankfurt
2
2
–
–
7–2
6
|3. 1. FC Köln
2
2
–
–
5–1
6
|4. Borussia Dortmund
2
1
1
–
6–3
4
|5. St. Pauli
2
1
1
–
5–3
4
|6. Wolfsburg
2
1
1
–
4–2
4
|7. Augsburg
2
1
–
1
5–4
3
|8. Stuttgart
2
1
–
1
2–2
3
|9. Hoffenheim
2
1
–
1
3–4
3
|10. Union Berlin
2
1
–
1
2–4
3
|11. RB Leipzig
2
1
–
1
2–6
3
|12. Bayer Leverkusen
2
–
1
1
4–5
1
|13. Mainz
2
–
1
1
1–2
1
|14. Mönchengladbach
2
–
1
1
0–1
1
|15. Hamburg
2
–
1
1
0–2
1
|16. Werder Bremen
2
–
1
1
4–7
1
|17. Heidenheim
2
–
–
2
1–5
0
|18. Freiburg
2
–
–
2
2–7
0