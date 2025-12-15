Révész Attila: A középpályánk átjáróházzá vált, a védelmünk könnyelműnek bizonyult
LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3 (2–2)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1570 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), ill. Skribek (18.), Maxsuell (33.), Amato (60.)
Kiállítva: Szendrei N. (90+3., ZTE), Calderón (a lefújás után, ZTE)
RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője
– Megvolt a kétgólos előny. Talán túl korán?
– A meccs elején megtaláltuk a Zalaegerszeg sebezhető pontjait, és talán túlságosan megnyugodtunk ezután. Az igazság azonban abban keresendő, hogy a sok sérülés miatt többen nem százszázalékos egészségi állapotban vagy nem a saját posztjukon játszottak. A ZTE magára talált, a mi középpályánk átjáróházzá vált, a védelmünk könnyelműnek bizonyult, így az ellenfél fordítani tudott.
– A cserékkel többször átszervezte a középpályát. Elérte a várt változást?
– A középpályán végig gondjaink voltak, de arra a posztra csak tapasztalatlan futballistákat tudtam volna becserélni. Szőr Levente több játéklehetőségre vágyik, van is kérője, ennek ellenére nagyon profin állt be és egyenlítő gólt szerzett.
– Ez nem olyan döntetlen, amivel egyik fél sem lehet elégedett, ugye?
– Igazságos eredmény született, mindkét csapat nyerhetett volna. A végére elfogytunk, de nem kaptunk ki, ez adott esetben többet ér, mint egy győzelem. Megtartottuk a lépéselőnyünket a Zalaegerszeggel szemben, és az alsóháztól is elléptünk egy újabb ponttal. De a téli szünetben hoznunk kell játékosokat, hogy ne legyen gondunk.
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Megszakadt csapata győzelmi és kapott gól nélküli sorozata. Bosszús?
– Nem mondhatnám, mert látványos, szenvedélyes játékot láthattunk, mindkét csapat támadó szellemben futballozott. Edzőként nyilván örültem volna, ha kevesebb gólt kapunk, de összességében remekül játszottunk és immár öt mérkőzés óta veretlenek vagyunk.
– Nulla kettő után is a saját stílusukban játszottak. Ezt az önbizalmat eredményezte az elmúlt hetek jó sorozata?
– Igen, ilyen a játékunk, látszott, hogy hátrányban is helyzeteket tudunk kidolgozni. Lendületben van ambiciózus csapatunk, ennek is köszönhető, hogy fordítani tudtunk. Úgy látom, a játékosok frusztráltak, hogy nem tudtak nyerni, de számukra is vigasz a veretlenség folytatása.
– Skribek Alen nem először szerzett távolról gólt, a csatárok közül is volt, aki betalált. Ez a sokszínű támadójáték a csapat fő erőssége?
– Többféleképpen tudunk támadni. Fejlődünk, ennek köszönhetően bátrabban futballozhatunk, és fontos az önbizalom, amit megszereztünk az elmúlt hetekben. Mindez a szurkolóknak is tetszhet, talán emiatt is kísértek el bennünket ilyen sokan ennyire messzire, amiért hálásak vagyunk.
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|2. Ferencvárosi TC
17
|9
|4
|4
|34–18
|+16
|31
|3. Debreceni VSC
17
|9
|4
|4
|26–20
|+6
|31
|4. Paksi FC
17
|8
|6
|3
|37–25
|+12
|30
|5. Puskás Akadémia
17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|6. Kisvárda
17
|7
|3
|7
|21–29
|–8
|24
|7. Zalaegerszegi TE
17
|6
|5
|6
|28–25
|+3
|23
|8. MTK Budapest
17
|6
|2
|9
|32–36
|–4
|20
|9. Újpest FC
17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
17
|4
|6
|7
|24–29
|–5
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
17
|3
|2
|12
|16–36
|–20
|11