Révész Attila: A középpályánk átjáróházzá vált, a védelmünk könnyelműnek bizonyult

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC 3–3 (2–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1570 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Jordanov (4.), Chlumecky (8.), Szőr (76.), ill. Skribek (18.), Maxsuell (33.), Amato (60.)

Kiállítva: Szendrei N. (90+3., ZTE), Calderón (a lefújás után, ZTE)

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője

– Megvolt a kétgólos előny. Talán túl korán?

– A meccs elején megtaláltuk a Zalaegerszeg sebezhető pontjait, és talán túlságosan megnyugodtunk ezután. Az igazság azonban abban keresendő, hogy a sok sérülés miatt többen nem százszázalékos egészségi állapotban vagy nem a saját posztjukon játszottak. A ZTE magára talált, a mi középpályánk átjáróházzá vált, a védelmünk könnyelműnek bizonyult, így az ellenfél fordítani tudott.

– A cserékkel többször átszervezte a középpályát. Elérte a várt változást?

– A középpályán végig gondjaink voltak, de arra a posztra csak tapasztalatlan futballistákat tudtam volna becserélni. Szőr Levente több játéklehetőségre vágyik, van is kérője, ennek ellenére nagyon profin állt be és egyenlítő gólt szerzett.

– Ez nem olyan döntetlen, amivel egyik fél sem lehet elégedett, ugye?

– Igazságos eredmény született, mindkét csapat nyerhetett volna. A végére elfogytunk, de nem kaptunk ki, ez adott esetben többet ér, mint egy győzelem. Megtartottuk a lépéselőnyünket a Zalaegerszeggel szemben, és az alsóháztól is elléptünk egy újabb ponttal. De a téli szünetben hoznunk kell játékosokat, hogy ne legyen gondunk.