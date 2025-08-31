Nemzeti Sportrádió

Videó: Kovács Mátyás szép gólt szerzett a Slovan ellen

2025.08.31.
null
Ebből a lövésből szerzett gólt Kovács Mátyás a Slovan ellen (Fotó: FC Kassa)
Szerencsétlen vereséget szenvedett a Kassa a bajnok Slovan otthonában. A Niké Liga 6. fordulójában a pozsonyi csapat 3-2-re legyőzte a sárga-kékeket. A kassaiaknál ismét gólt szerzett Kovács Mátyás.

 

Az első félidőt a Nemzeti Stadionban 6 421 néző előtt úgy jellemezhetnénk, hogy a Kassa játszotta a focit, de a gólokat a Slovan szerezte.

A hazaiak részéről minkét találatot Mikola Kuharevics szerezte. A 20. percben 2–0-t mutatott az eredményjelző, a vendégek azonban nem adták fel a meccset. Már az első félidőben többször szépíthettek volna, de Marek Zsigmund, Matej Jakúbek, David Gallovic és Roman Cerepkai sem tudta bevenni Dominik Takác kapuját.

A szünet után azonban már örülhettek a vendégek. Előbb Roman Cerepkai szépített, majd egy óra játék után Kovács Mátyás kiegyenlített, 11 méterről lőtt a jobb felső sarokba) a harmadik szlovákiai bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte). Sőt a vezetést is átvehette volna a Kassa, de kihagyott két nagy helyzetet.

A 66. perecben aztán Kuharevics megszerezte a harmadik gólját és megnyerte a pozsonyi csapatnak a meccset.

A MAGYAR LÉGIÓSOK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE

SZLOVÁKIA
NIKÉ LIGA
Slovan–FC Kassa 3–2 
FC Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 71. percben lecserélték.
Nagyszombat–Dunaszerdahelyi AC 0–3 
DAC: Bősze Leventét nem nevezték, Redzic Damir kezdett, gólt szerzett, a 74. percben lecserélték; Tuboly Máté kezdőként végigjátszotta a meccset, gólpasszt adott.

ANGLIA
Premier League
Liverpool–Arsenal 1–0
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként végigjátszotta a meccset, Szoboszlai gólt szerzett, Pécsi Ármint nem nevezték. 

AUSZTRIA
Bundesliga
HartbergRapid Wien 0–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdőként végigjátszotta a meccset, kapott egy sárga lapot.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Genk II 1–2
Bruges II: Ostoici Stefan a cserepadon ült.

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Nice 3–1
Le Havre: Loic Nego kezdett és végig is játszotta a meccset.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Raków 2–0
Pogon: Molnár Rajmundot nem nevezték.
Raków: Baráth Péter kezdett, a szünetben lecserélték.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–Mainz 1–1 
Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.
Borussia Dortmund–Union Berlin 3–0
Union Berlin: Schäfer András a kispadon ült, nem állt be.

SKÓCIA
Premiership
Dundee FC–Dundee United 0–2 
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a meccset.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Burgos 2–1
Andorra: Yaakobishvili Antal a 87. percben állt be csereként, Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

SVÁJC 
Super League
Lausanne–St. Gallen 1–2 
St. Gallen: Csoboth Kevint nem nevezték.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Sirius 2–1 
AIK: Csongvai Áron kezdett, a 60. percben lecserélték.

 

