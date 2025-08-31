Videó: Kovács Mátyás szép gólt szerzett a Slovan ellen

Az első félidőt a Nemzeti Stadionban 6 421 néző előtt úgy jellemezhetnénk, hogy a Kassa játszotta a focit, de a gólokat a Slovan szerezte.

A hazaiak részéről minkét találatot Mikola Kuharevics szerezte. A 20. percben 2–0-t mutatott az eredményjelző, a vendégek azonban nem adták fel a meccset. Már az első félidőben többször szépíthettek volna, de Marek Zsigmund, Matej Jakúbek, David Gallovic és Roman Cerepkai sem tudta bevenni Dominik Takác kapuját.

A szünet után azonban már örülhettek a vendégek. Előbb Roman Cerepkai szépített, majd egy óra játék után Kovács Mátyás kiegyenlített, 11 méterről lőtt a jobb felső sarokba) a harmadik szlovákiai bajnoki meccsén a harmadik gólját szerezte). Sőt a vezetést is átvehette volna a Kassa, de kihagyott két nagy helyzetet.

A 66. perecben aztán Kuharevics megszerezte a harmadik gólját és megnyerte a pozsonyi csapatnak a meccset.

A MAGYAR LÉGIÓSOK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE

SZLOVÁKIA

NIKÉ LIGA

Slovan–FC Kassa 3–2

FC Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 71. percben lecserélték.

Nagyszombat–Dunaszerdahelyi AC 0–3

DAC: Bősze Leventét nem nevezték, Redzic Damir kezdett, gólt szerzett, a 74. percben lecserélték; Tuboly Máté kezdőként végigjátszotta a meccset, gólpasszt adott.

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Arsenal 1–0

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként végigjátszotta a meccset, Szoboszlai gólt szerzett, Pécsi Ármint nem nevezték.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Rapid Wien 0–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdőként végigjátszotta a meccset, kapott egy sárga lapot.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Genk II 1–2

Bruges II: Ostoici Stefan a cserepadon ült.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Nice 3–1

Le Havre: Loic Nego kezdett és végig is játszotta a meccset.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Raków 2–0

Pogon: Molnár Rajmundot nem nevezték.

Raków: Baráth Péter kezdett, a szünetben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–Mainz 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.

Borussia Dortmund–Union Berlin 3–0

Union Berlin: Schäfer András a kispadon ült, nem állt be.

SKÓCIA

Premiership

Dundee FC–Dundee United 0–2

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a meccset.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Burgos 2–1

Andorra: Yaakobishvili Antal a 87. percben állt be csereként, Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

SVÁJC

Super League

Lausanne–St. Gallen 1–2

St. Gallen: Csoboth Kevint nem nevezték.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Sirius 2–1

AIK: Csongvai Áron kezdett, a 60. percben lecserélték.