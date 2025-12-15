NFL: a Broncos a Packerst is megverte, 12 győzelmével egyedül áll az alapszakasz élén

DENVER BRONCOS–GREEN BAY PACKERS

Öt, három, három, egy, hét. Ezekkel a pontkülönbségekkel verte meg ellenfeleit a Denver Broncos legutóbbi öt meccsén az elmúlt hat héten, miközben a Packers elleni mérkőzés előtt már zsinórban 10 győzelemnél és 11–2-es mérlegnél járt, így aligha lepett meg bárkit, hogy a pazar mérleg ellenére Las Vegasban a múlt hónapban csúcsformába lendülő, a meccsre 9–3–1-gyel megérkező wisconsiniak voltak a meccs esélyesei, még idegenben is.

A Packers ehhez méltóan is kezdett, fumble-t szerzett, majd többször is szálaira szedte a Broncos secondaryét, de ezekből kezdetben csak mezőnygólokat rúgott. Nem sokkal később aztán a denveriek támadósora is felébredt, Bo Nix másodéves irányító pedig karrierje talán legjobb, legkomplettebb meccsét játszotta. A szünetig összesen három touchdownt láttunk, ebből kettőt a Broncos pakolt fel a táblára, mégis a Packers vezetett 16–14-re.

A második félidőt aztán villámgyors TD-drive-val nyitották a vendégek, ezzel 9 ponttal elhúzva (23–14), s ekkor úgy tűnt, a Broncos győzelmi szériája a végéhez közeledik. Nos, ekkor egyszerre lépett fel a denveriek támadósora és védelme is: előbbi még három touchdownt pakolt fel a táblára, utóbbi két interceptiont is szerzett Jordan Love irányítótól (egyik az övé volt, a másik felpattant), erre pedig a Packers csak 3 ponttal tudott válaszolni, így 34–26-ra a Broncos.

A denveriek immár 12–2-vel állnak, a New England Patriots vereségével nem csak az AFC-t, a teljes NFL-t vezetik mérleg alapján az alapszakaszban, s bejutottak a rájátszásba. A Packers ezzel szemben még nem nyugodhat meg (9–4–1), ráadásul több kulcsjátékosa is megsérült, legjobb védője, Micah Parsons minden bizonnyal elszakította elülső keresztszalagját, így a szezonban már nem léphet pályára.

Bo Nix 302 yardot passzolt 4 TD és 0 INT mellett, legjobb elkapója Courtland Sutton volt (113 yard, 1 touchdown). Jordan Love a túloldalon 276 yard mellett egy hatpontost passzolt, s kétszer eladta a labdát.

LOS ANGELES RAMS–DETROIT LIONS

Korábbi csapata ellen lépett pályára Matthew Stafford. A Detroit támadósora remekelt az első félidőben, az első támadósorozatban kihagyott mezőnygólt követően három touchdownt és egy FG-t értek el a vendégek, ezzel 24–14-re elhúztak. Ezt követően viszont sorozatban húsz pontot felrakott a táblára a Los Angeles, így a negyedik negyedben már a hazaiak vezettek tíz ponttal. Ugyan egy mezőnygóllal zárkózott a Lions, Stafford második passzolt TD-jével lezárta a mérkőzést a Rams.

Stafford egy interceptionnel kezdett, ezt követően végül két touchdownt és 368 yardot passzolt korábbi csapata ellen, a Los Angeles-i közönség pedig az „MVP”-skandálással hálálta meg az irányító remeklését. Sérüléséig Davante Adams négy elkapásból 71 yardot szerzett, míg Puka Nacua – aki szintén rövidebb időre kiesett – kilenc elkapásból 181 yardot jegyzett, Colby Parkinson pedig 75 yarddal és két elkapott hatpontossal zárt. Működött a hazaiak futójátéka is, Kyren Williams 78 yardot és két TD-t futott, míg Blake Corum 71 yardot tett meg a földön egy touchdown kíséretében.

A Lionsban Jared Goff 338 yardot és három touchdownt passzolt. Amon-Ra St. Brown és Jameson Williams is tündökölt, előbbi 164 yardot és két touchdownt kapott el, utóbbi pedig 134 yarddal és egy hatpontossal zárt. A Rams sorozatban harmadszor is bejutott a rájátszásba, Sean McVay kilenc idénye alatt már hetedszer, a Lions ellenben már kétmeccses hátrányban van az NFC Északi divízióját vezető Chicago mögött.

NEW ORLEANS SAINTS–CAROLINA PANTHERS

Hatalmas lehetőséget szalasztott el a Panthers. Mivel legnagyobb idei csoportriválisas, a Tampa Bay Buccaneers kikapott csütörtök éjjel (7–7), ott volt az esély a carolinaiak előtt, hogy 8–6-ra módosítsák mérlegük, s a két Bucs elleni meccs előtt előnybe kerüljenek, de ezzel nem tudtak élni.

A Panthers megszerezte a vezetést 7–0-nál, sőt, 17–10-re is vezetett egészen az utolsó percekig, de a Saints előbb egyenlített, majd egy mezőnygóllal 20–17-re be is húzta a meccset. A carolinaiak mérlege ezzel 7–7, a Saints 4–10-zel áll, de egyre biztosabb lehet benne, hogy megtalálta irányítóját.

Az újonc Tyler Shough 272 yardot passzolt egy TD-vel fűszerezve, interception nélkül, miközben lábon csapata legjobbja volt, 32 yardot tett meg. A túloldalon a korábbi 1/1-es Bryce Young 163 yardig jutott egy TD-vel, s a labdát ugyan nem adta el, nem tudta csapatát újabb győzelemhez segíteni. Ez volt a Panthers nagy esélye? A Buccaneers elleni két meccsen kiderül…

SEATTLE SEAHAWKS–INDIANAPOLIS COLTS

Öt évvel a visszavonulása után visszatért Philip Rivers, és majdnem győzelemre vezette az Indianapolist a Seattle otthonában. A Colts az első félidőben két mezőnygólt és egy touchdownt is elért, utóbbii során Rivers Josh Downsnak passzolt. Ez volt a mérkőzés egyetlen hatpontosa, a második félidőben az Indianapolis csak egy mezőnygólt ért el. A Seattle támadói sem ragyogtak, Jason Myers az első három negyedben 1-1 mezőnygólt értékesített, a záró játékrészben további hármat berúgott, így végül franchise rekordot jelentő hat FG-t értékesített, az utolsó ráadásul 56 yardról a győzelmet érte a Seattle-nek.

A Seahawks győzelmével tartja a lépést a Los Angelessel a Nyugati divízió és az NFC élén. Sam Darnold 271 yarddal zárt, ebből Jaxon Smith-Njigba 113 yardot jegyzett, míg Rashid Shaheed 74 yarddal zárt. Rivers visszatérésén 27 passzkísérletéből 18 volt pontos, 120 yarddal zárt 1-1 touchdownnal és interceptionnel, Jonathan Taylor 25 labdacipelésből 87 yardot tett meg a földön. A Colts a remek rajt után sorozatban negyedik mérkőzését bukta el, és egyre távolabbnak tűnik a rájátszás.

SAN FRANCISCO 49ERS–TENNESSE TITANS

Talán a vártnál több pontot engedve, de hozta a kötelezőt a San Francisco. A 49ers győzelme egy pillanatig sem volt kérdés, a Titans a negyedik negyedre már 31–10-es hátrányban volt, amikor szerzett két touchdownt. Cam Ward 170 yardot és két touchdownt passzolt, egyet Gunnar Helm, egyet pedig Jeffrey Simmons jegyzett. Tony Pollard a földön 104 yardot és egy hatpontost ért el. A 49ersben Christian McCaffrey-nek csendesebb napja volt, 73 yardot és egy touchdownt futott. Brock Purdy 295 yardot és három touchdownt passzolt, ebből kettőt Jauan Jennings kapott el, egyet pedig George Kittle (8 elkapás, 88 yard) húzott be, míg Ricky Pearsell hat elkapásból 96 yardig jutott. A 49ers továbbra is egy győzelemre van a csoportron belül a Seattle és a Rams mögött, míg a Titans továbbra is két győzelemmel áll, és várhatja a draftot.

