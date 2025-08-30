Nemzeti Sportrádió

A duplája mellett gólpasszt adó Doan vezérletével nyert idegenben a Frankfurt; emberelőnyben ikszelt Brémában a Leverkusen

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 17:53
Ricu Doan (középen) tarthatatlan volt (Fotó: Imago Images)
Címkék
Eintracht Frankfurt Heidenheim Werder Bremen RB Leipzig VfB Stuttgart Bundesliga Bayer Leverkusen Hoffenheim Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
Nem volt hiány a gólokban a német élvonal (Bundesliga) 2. fordulójának szombat délutáni meccsein.

HOFFENHEIM–EINTRACHT FRANKFURT

Noha az első félidő kiegyenlített játékot hozott, helyzetkihasználásból jelesre vizsgázott a Frankfurt, miután a nyáron Freiburgból szerződtetett Doan Ricu tíz perc alatt kétszer is betalált: előbb 21 méterről tekert – Arjen Robben jellegzetes találatait idézve – irgalmatlan nagy gólt ballal a jobb felső sarokba, majd Bahoya centerezését vágta a hálóba az ötösről. A fordulás után a japán szélső ezúttal az előkészítésben alkotott maradandót, s a jobb szélről remek meglátással varázsolta a labdát Can Uzun lábára, aki nem hibázta el a ziccert.

A meccs hajrája a Hoffenheimé volt, de Grischa Prömel bombája csak a szépítésre volt elég – a Frankfurt győzött, s két forduló után hibátlan mérleggel áll a tabellán. 1–3

RB LEIPZIG–HEIDENHEIM

A gól nélküli első félidő után szinte azonnal megtörte a jeget az egyébként is fölényben játszó hazai csapat, Raum kiugratását Cristoph Baumgartner lőtte jobb külsővel a jobb felső sarokba. A vendégek ugyan nem vették át a játék irányítását a kapott gól után, de néhányszor így is adtak munkát Gulácsinak – igaz, gólt már nem tudtak lőni a magyar kapusnak. Nem úgy a lipcseiek, akik a 78. percben lezárták a meccset, miután Baku centerezését Romulo sarkazta a jobb alsóba, kialakítva a végeredményt. 2–0

VFB STUTTGART–BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Összességében a Mönchengladbach többet tett a sikerért Stuttgartban, mint a hazai együttes, de Alexander Nübel parádés formában védett, így Chema Andrés fejese három pontot ért a Nick Woltemadét Newcastle-be eladó sváb alakulatnak. 1–0 

WERDER BREMEN–BAYER LEVERKUSEN

Jól kezdte brémai kiszállását Erik ten Hag együttese, Patrik Schick már az 5. percben eredményes volt, majd a félidő második felében az új szerzemény, Malik Tillman is betalált – mindkét esetben a hazai védelem letargiáját kihasználva. A zöld-fehérek a szünet előtt jöttek vissza a meccsbe, az Mbangula buktatásáért megítélt tizenegyest Romano Schmid váltotta gólra.

A fordulás utána vendégek irányították a játékot, majd a játékrész derekán jött a harmadik leverkuseni gól, Niklas Stark második sárga lapot érően hozott össze egy tizenegyest, amit az első leverkuseni gólt jegyző Schick értékesített. A hajrába fordulva emberhátrányban is zárkózni tudott a Werder: Isaac Schmidt csapott le a védők által előrebikázott labdára, átfejelte azt a saját kapujától 40 méterre kószáló Flekkenen, majd 20 méterről a hálóba passzolt. A meccs végjátékában az egyenlítésért rohamozott a továbbra is emberhátrányban játszó brémai csapat, s erőfeszítéseiket a ráadásban siker koronázta: bal oldali beadás után Lynen fejese még kijött a keresztlécről, de a kipattanót Karim Coulibaly már beverte, pontot mentve Werdernek. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1–3 (Prömel 90+1., ill. Doan 17., 27., Uzun 51.)
RB Leipzig–Heidenheim 2–0 (Baumgartner 48., Romulo 78.)
VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach 1–0 (Andrés 79.)
Werder Bremen–Bayer Leverkusen 3–3 (R. Schmid 44. – 11-esből, I. Schmidt 78., K. Coulibaly 90+4., ill. Schick 5., 64. – 11-esből, Tillman 35.)
Kiállítva: Stark (Bremen, 63.)

Később
Augsburg–Bayern München 2–3 (Jakic 53., Kömür 76., ill. Gnabry 28., L. Díaz 45+4., Olise 48.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)
17.30:  Borussia Dortmund–1. FC Union Berlin
19.30: 1. FC Köln–Freiburg

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Hamburger SV–St. Pauli 0–2 (Dzwigala 19., Hountondji 60.)
Kiállítva: Gocsoleisvili (HSV, 77.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München229–2+76
2. Eintracht Frankfurt227–2+56
3. St. Pauli2115–3+24
4. Wolfsburg113–1+23
5. Augsburg2115–4+13
6. Union Berlin112–1+13
7. 1. FC Köln111–0+13
8. Stuttgart2112–203
9. Hoffenheim2113–4–13
10. RB Leipzig2112–6–43
11. Borussia Dortmund113–301
12. Bayer Leverkusen2114–5–11
13. Mönchengladbach2110–1–11
14. Hamburg2110–2–21
15. Werder Bremen2114–7–31
16. Mainz110–1–10
17. Freiburg111–3–20
18. Heidenheim221–5–40

 

Eintracht Frankfurt Heidenheim Werder Bremen RB Leipzig VfB Stuttgart Bundesliga Bayer Leverkusen Hoffenheim Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
Legfrissebb hírek

Nem borult a papírforma Augsburgban, ötgólos meccsen nyert a Bayern

Német labdarúgás
19 órája

A St. Pauli két góllal legyőzte a Hamburgot a városi derbin

Német labdarúgás
2025.08.29. 22:31

Cimikasz megérkezett Rómába, olasz válogatott játékost igazolna a Newcastle – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.29. 19:56

A Tottenham bejelentette Xavi Simons érkezését – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.08.29. 18:25

Ők voltak a legjobb vételek ezen a nyáron a Bundesligában

Német labdarúgás
2025.08.27. 11:17

Szabó Levente hiába rúgta be tizenegyesét, csapata őrült meccsen kiesett a kupából

Német labdarúgás
2025.08.27. 00:24

Elégedettek Dortmundban, itt a Borussia nagy bejelentése!

Német labdarúgás
2025.08.26. 11:28

Nem fért bele a kihagyott tizenegyes, kétgólos előnyről botlott a Dortmund

Német labdarúgás
2025.08.23. 20:31
Ezek is érdekelhetik