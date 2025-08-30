A duplája mellett gólpasszt adó Doan vezérletével nyert idegenben a Frankfurt; emberelőnyben ikszelt Brémában a Leverkusen

HOFFENHEIM–EINTRACHT FRANKFURT

Noha az első félidő kiegyenlített játékot hozott, helyzetkihasználásból jelesre vizsgázott a Frankfurt, miután a nyáron Freiburgból szerződtetett Doan Ricu tíz perc alatt kétszer is betalált: előbb 21 méterről tekert – Arjen Robben jellegzetes találatait idézve – irgalmatlan nagy gólt ballal a jobb felső sarokba, majd Bahoya centerezését vágta a hálóba az ötösről. A fordulás után a japán szélső ezúttal az előkészítésben alkotott maradandót, s a jobb szélről remek meglátással varázsolta a labdát Can Uzun lábára, aki nem hibázta el a ziccert.

A meccs hajrája a Hoffenheimé volt, de Grischa Prömel bombája csak a szépítésre volt elég – a Frankfurt győzött, s két forduló után hibátlan mérleggel áll a tabellán. 1–3

RB LEIPZIG–HEIDENHEIM

A gól nélküli első félidő után szinte azonnal megtörte a jeget az egyébként is fölényben játszó hazai csapat, Raum kiugratását Cristoph Baumgartner lőtte jobb külsővel a jobb felső sarokba. A vendégek ugyan nem vették át a játék irányítását a kapott gól után, de néhányszor így is adtak munkát Gulácsinak – igaz, gólt már nem tudtak lőni a magyar kapusnak. Nem úgy a lipcseiek, akik a 78. percben lezárták a meccset, miután Baku centerezését Romulo sarkazta a jobb alsóba, kialakítva a végeredményt. 2–0

VFB STUTTGART–BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Összességében a Mönchengladbach többet tett a sikerért Stuttgartban, mint a hazai együttes, de Alexander Nübel parádés formában védett, így Chema Andrés fejese három pontot ért a Nick Woltemadét Newcastle-be eladó sváb alakulatnak. 1–0

WERDER BREMEN–BAYER LEVERKUSEN

Jól kezdte brémai kiszállását Erik ten Hag együttese, Patrik Schick már az 5. percben eredményes volt, majd a félidő második felében az új szerzemény, Malik Tillman is betalált – mindkét esetben a hazai védelem letargiáját kihasználva. A zöld-fehérek a szünet előtt jöttek vissza a meccsbe, az Mbangula buktatásáért megítélt tizenegyest Romano Schmid váltotta gólra.

A fordulás utána vendégek irányították a játékot, majd a játékrész derekán jött a harmadik leverkuseni gól, Niklas Stark második sárga lapot érően hozott össze egy tizenegyest, amit az első leverkuseni gólt jegyző Schick értékesített. A hajrába fordulva emberhátrányban is zárkózni tudott a Werder: Isaac Schmidt csapott le a védők által előrebikázott labdára, átfejelte azt a saját kapujától 40 méterre kószáló Flekkenen, majd 20 méterről a hálóba passzolt. A meccs végjátékában az egyenlítésért rohamozott a továbbra is emberhátrányban játszó brémai csapat, s erőfeszítéseiket a ráadásban siker koronázta: bal oldali beadás után Lynen fejese még kijött a keresztlécről, de a kipattanót Karim Coulibaly már beverte, pontot mentve Werdernek. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1–3 (Prömel 90+1., ill. Doan 17., 27., Uzun 51.)

RB Leipzig–Heidenheim 2–0 (Baumgartner 48., Romulo 78.)

VfB Stuttgart–Borussia Mönchengladbach 1–0 (Andrés 79.)

Werder Bremen–Bayer Leverkusen 3–3 (R. Schmid 44. – 11-esből, I. Schmidt 78., K. Coulibaly 90+4., ill. Schick 5., 64. – 11-esből, Tillman 35.)

Kiállítva: Stark (Bremen, 63.)

Később

Augsburg–Bayern München 2–3 (Jakic 53., Kömür 76., ill. Gnabry 28., L. Díaz 45+4., Olise 48.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.30: Wolfsburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–1. FC Union Berlin

19.30: 1. FC Köln–Freiburg

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Hamburger SV–St. Pauli 0–2 (Dzwigala 19., Hountondji 60.)

Kiállítva: Gocsoleisvili (HSV, 77.)