NHL: a hosszabbítást nem a Pittsburghnek találták ki

A Pittsburgh Penguins a második harmad hatodik percére háromgólos előnyt szedett össze a Utah ellen, és ekkor úgy tűnt, a hazaiak meg is nyerik a meccset. A harmadik harmadban azonban hat perc alatt négyet kapott a Penguins, amely a második gólját megszerző Justin Brazeau révén hosszabbításra mentette végül a mérkőzést.

A ráadás azonban a Mammothnak hozta el a győzelmet, Dylan Guenther szerezte a győztes találatot. A Pittsburgh ismét komoly előnyt leadva veszített, hiszen a San Jose Sharks ellen is 5–1-es előnyben volt. A Penguins sorozatban ötödik alkalommal maradt alul, ezek közül négyszer hosszabbításban...

Brandon Bussi jó ómen a Carolinának, amely szétlövés után győzött a Philadelphia ellen. A kapus 24 védést mutatott be, és elmondhatja magáról, hogy az első 12 NHL-meccséből 11. alkalommal hagyta el győztesen a pályát.

Tage Thompson sorozatban a negyedik mérkőzésén volt eredményes a Buffalóban, a Sabres a Seattle vendégeként nyert 3–1-re. A Kraken nagyon rossz formában van, az utolsó kilenc NHL-mérkőzéséből nyolcszor is vesztesen hagyta el a pályát.

A Minnesota és a Montreal hazai pályán, a Vancouver idegenben nyert.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Vancouver Canucks 1–2

Pittsburgh Penguins–Utah Mammouth 4–5 – hosszabbítás után

Carolina Hurricanes–Philadelphia Flyers 3–2 – szétlövéssel

Minnesota Wild–Boston Bruins 6–2

Montreal Canadiens–Edmonton Oilers 4–1

Seattle Kraken–Buffalo Sabres 1–3