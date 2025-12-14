Kedden tartja meg online gáláját a FIFA, átadják a Puskás-díjat is

Magyar idő szerint kedden 18 órakor kezdődik a FIFA gálája, melyet a szövetség élőben közvetít majd, s akárcsak tavaly, erre idén is az Interkontinentális Kupa-döntő előestéjén kerül sor – szerdán (18 óra) a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain és a Libertadores-kupa-győztes CR Flamengo csap össze az Ahmad bin Ali Stadionban.

Mint a FIFA a honlapján közölte, az eseményt megelőzően a nemzetközi szövetség a hivatalos felületen jelenti be, hogy ki nyeri meg a Puskás-díjat (a jelöltekre december 3-áig lehetett voksolni) és a hölgyeknél a legszebb gólért járó Marta-díjat, de a legjobb kapusok kilétére is ekkor derül fény, akárcsak a Fair Play-díj és a szurkolói díj nyertesére. Ezt követően egy különleges gálavacsorát tart a FIFA nagyjából 800 résztvevővel, s ennek keretein belül fedik fel, hogy kik lesznek a két nem esetében az év labdarúgói és edzői.

Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhatott.