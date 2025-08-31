A DAC háromgólos sikert aratott az eddig hibátlan Nagyszombat otthonában

NIKÉ LIGA

6. FORDULÓ

Nagyszombat–DAC 0–3 (0–1)

Nagyszombat, City Aréna, 9362 néző. V.: Smolák

NAGYSZOMBAT: Frelih – Kostrna (Sabo, 32.), Nwadike, Karhan – Holik (Tomic, 80.), Kratochvil (Moistrsrapishvili, 60.), Prochazka, Mikovic – Azango, Duris (Paur, 80.), Skrbo (Kudlick, 60.). Vezetőedző: Michal Scasny

DAC: A. Popovics – Kapanadze, Blazek, Nemanic (Rhyan Modesto, 88.), Alex Méndez – A. Gruber, Tuboly, Udvaros (Ouro, 58.) – Redzic (Gagua, 74.), Djukanovics (Syll, 74.), Ramadan (Gueye, 88.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Ramadan (15.), (62.), Redzic (65.)

ÖSSZEFOGLALÓ!

Branislav Fodrek, a DAC mestere hű maradt a győztes csapaton ne változtass mondáshoz. A múlt heti Trencsén elleni győztes találkozóhoz képest csak egy helyen változott meg a sárga-kékek kezdőcsapata: a sérült Filipe helyett Alekszandar Popovic foglalta el a kapusposztot. Samsindin Ouro csütörtökön még az ETO mezében harcolt Bécsben a Rapid ellen, de a két testvérklub megegyezése alapján vasárnaptól már a DAC-ot erősíti. A togói középpályás a kispadon kezdte a találkozót és az 58. percben be is mutatkozott a felvidéki csapatban. Mint később kiderül, remekül!

Pazar hangulatban kezdődött a találkozó, amely kilenc másodperc után már meg is szakadt, mivel a hazai fanatikusok annyi pénztárgépszalagot dobtak a pályára, hogy három percig tartott, mire a hazai rendezők letisztították a pályát.

A hazaiak kezdtek aktívabban, de Alekszandar Popovicnak, illetve Tuboly Máté remek védőmunkájának köszönhetően nem szereztek gólt. A 15. percben változott az eredményjelző, amikor Ammar Ramadan kényszerítőzött az előbb említett magyar játékossal, lerázott három nagyszombati védőt és 17 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Ezután jött egy újabb remek Tuboly Máté védőmunka, a másik oldalon Victor Dukanovics hagyta faképnél Kristian Kostrnát, beverekedte magát a tizenhatosba, azonban lövése nem találta el a kaput. Ezután Andreas Guber két helyzetet hagyott ki, majd Ammar Ramadan távoli bombáját pedig Ziga Frelih hárította.

A dunaszerdahelyiek remek játékukkal meglepték a listavezetőt, amely játékosai főleg szabálytalanságaikkal tűntek ki (7-1 az első félidő után). A hazaiak csak a szünet előtt kerültek kecsegtető helyzetbe, azonban a DAC kapuját nem találták el.

Rögtön a szünet után szerencséje volt a vendégeknek, Philip Azango a jobb kapufát találta el. Mentek előre a nagyszombatiak, de nagyon jól zárt a vendégek védelme. Majd három perc alatt két gólt szerzett a DAC! Előbb Samsindin Ouro beadását Ammar Ramadan fejelte a kapuba, majd Redzic Damir meglódult és 17 méterről kilőtte a jobb felső sarkot!

Elnémultak a hazai szurkolók, a City Arénában a ,,Játszik a DAC” rigmust lehetett hallani a közel kétszáz vendégdrukkertől. Ugyan a hátralévő percekben igyekeztek a hazaiak szépíteni, de egy veszélyes lövésen kívül tehetetlenek voltak. Ahogy közeledett a meccs vége, úgy kezdtek el keményebben játszani a Spartak játékosai, akik elkezdtek provokálni is. A hazai szurkolók pedig teljes intenzitással szidták a DAC-ot, felhangoztak a magyargyalázó rigmusok. Azonban ezek a dolgok sem tudták megtörni a dunaszerdahelyieket.

Pár perccel a találkozó után a kétszáz sárga-kék fanatikus hangjából gyönyörűen hangzott a magyar himnusz a nagyszombati stadionban a remek háromgólos győzelem után.

„Remek teljesítmény láttunk a srácoktól. Tudtuk, hogy ki ellen fogunk játszani, nagyon jól feltérképeztük a Spartakot. Fantasztikus teljesítményt mutattak a srácok. Gyönyörű gólokat szereztek, nagy arányú győzelmet sikerült elérnünk a nagy rivális otthonában. Nagyon örülök, hogy Ammar Ramadan ismét visszatért a gólszerzéshez és Redzic Damir ismét remekül talált be a kapuba. Nagyon örülünk a megszerzett három pontnak,” – mondta Branislav Fodrek, a DAC mestere.