Sallai gólpasszt adott, a Galatasaray legyőzte Mocsiékat

Sallai Roland jobbhátvédként ismét a kezdőben kapott helyet a Galatasarayban, a másik oldalon Mocsi Attila ezúttal a padra szorult. Húsz percet kellett várni a hazaiak vezető góljára, Gabriel Sara szöglete után Dávinson Sánchez fejelt a jobb alsóba. Ezt követően a Rizespor nagyon közel állt az egyenlítéshez, ám hiába talált kétszer is a kapuba, les miatt mindkettőt érvénytelenítették – az elsőnél Qazim Laci épp Sallai mellől, 19 méterről bombázott a jobb felső sarokba, de a gólpasszt adó Ali Sowe sarka előrébb volt, mint a védő lába.

A második félidő közepén Victor Osimhen fejes góljával duplázódott meg a Galata előnye, majd érkezett a pályára Mocsi, csapata pedig szépített. Lucas Torreira veszítette el a labdát a saját kapuja előtt, Dal Varesanovic pedig kihasználja a ziccert. A ráadás során a vendéglátó bebiztosította győzelmét, Sallai letámadott, labdát szerzett, majd ajtó-ablak helyzetbe hozta Mauro Icardit, akinek csak az üres kapuba kellett passzolnia.

A vártnál talán nehezebben nyert a Galatasaray, de négy forduló után is hibátlan, míg a Rizespor így három meccsen egy pontot szerzett. 3–1

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kasimpasa–Gaziantep 2–3

Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

Galatasaray–Rizespor 3–1

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 91. percben sárga lapot kapott, egy perccel később gólpasszt adott.

Rizespor: Mocsi Attila a 73. percben állt be.

LÉGIÓSAINK TOVÁBBI SZOMBATI MÉRKŐZÉSEI

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Stoke City–West Bromwich Albion 0–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Norwich City 0–2

Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.

Portsmouth–Preston North End 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk a kispadon ült.

League One (III. osztály)

Cardiff City–Plymouth Argyle 4–0

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Sturm Graz 0–3

GAK: Jánó Zétény a 70. percben állt be.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel SK–Sporting Lokeren 3–1

Lommel: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.

CIPRUS

Cyprus League

Olympia Nicosia–Anorthoszisz 2–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként 62 percet töltött a pályán.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Vasárnap, 1.30: New York Red Bulls–Columbus Crew

Columbus: Gazdag Dániel

Vasárnap, 2.30: Sporting Kansas City–Colorado Rapids

SKC: Sallói Dániel

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Heidenheim 2–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Arminia Bielefeld 1–1

Braunschweig: Szabó Levente az 51. percben állt be, a 64. percben gólpasszt adott.

OLASZORSZÁG

Serie A

Parma–Atalanta 1–1

Parma: Balogh Botond kispados volt.

Serie B (II. osztály)

Spezia–Catanzaro 0–0

Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 68. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

ASA Marosvásárhely–Campulung 3–0

ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel kezdőként 80 percet játszott.

Sepsi OSK–CSM Olimpia Szatmárnémeti 1–0

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keretben.

CSM Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ült, Pintér Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 88. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexander szintén végig a pályán volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Real Valladolid–Córdoba 0–0

Valladolid: Nikitscher Tamás sérülés miatt nem volt ott a meccskeretben.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Javor 2–2

Topolya: Mezei Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést.