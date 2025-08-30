Nemzeti Sportrádió

Sallai gólpasszt adott, a Galatasaray legyőzte Mocsiékat

2025.08.30. 22:36
Sallai Roland a hajrában gólpasszt adott (Fotó: Getty Images)
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) 4. fordulójában a Galatasaray Sallai Roland gólpasszának is köszönhetően 3–1-re legyőzte a Mocsi Attilát foglalkoztató Rizesport.

Sallai Roland jobbhátvédként ismét a kezdőben kapott helyet a Galatasarayban, a másik oldalon Mocsi Attila ezúttal a padra szorult. Húsz percet kellett várni a hazaiak vezető góljára, Gabriel Sara szöglete után Dávinson Sánchez fejelt a jobb alsóba. Ezt követően a Rizespor nagyon közel állt az egyenlítéshez, ám hiába talált kétszer is a kapuba, les miatt mindkettőt érvénytelenítették – az elsőnél Qazim Laci épp Sallai mellől, 19 méterről bombázott a jobb felső sarokba, de a gólpasszt adó Ali Sowe sarka előrébb volt, mint a védő lába.

A második félidő közepén Victor Osimhen fejes góljával duplázódott meg a Galata előnye, majd érkezett a pályára Mocsi, csapata pedig szépített. Lucas Torreira veszítette el a labdát a saját kapuja előtt, Dal Varesanovic pedig kihasználja a ziccert. A ráadás során a vendéglátó bebiztosította győzelmét, Sallai letámadott, labdát szerzett, majd ajtó-ablak helyzetbe hozta Mauro Icardit, akinek csak az üres kapuba kellett passzolnia.

A vártnál talán nehezebben nyert a Galatasaray, de négy forduló után is hibátlan, míg a Rizespor így három meccsen egy pontot szerzett. 3–1

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kasimpasa–Gaziantep 2–3
Kasimpasa: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
Galatasaray–Rizespor 3–1
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 91. percben sárga lapot kapott, egy perccel később gólpasszt adott.
Rizespor: Mocsi Attila a 73. percben állt be.

 LÉGIÓSAINK TOVÁBBI SZOMBATI MÉRKŐZÉSEI 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Stoke City–West Bromwich Albion 0–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn Rovers–Norwich City 0–2
Blackburn: Tóth Balázs védte csapata kapuját.
Portsmouth–Preston North End 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk a kispadon ült.
League One (III. osztály)
Cardiff City–Plymouth Argyle 4–0
Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Sturm Graz 0–3
GAK: Jánó Zétény a 70. percben állt be.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel SK–Sporting Lokeren 3–1
Lommel: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.

CIPRUS
Cyprus League
Olympia Nicosia–Anorthoszisz 2–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként 62 percet töltött a pályán.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: New York Red Bulls–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 2.30: Sporting Kansas City–Colorado Rapids
SKC: Sallói Dániel

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Heidenheim 2–0
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Arminia Bielefeld 1–1
Braunschweig: Szabó Levente az 51. percben állt be, a 64. percben gólpasszt adott.

OLASZORSZÁG
Serie A
Parma–Atalanta 1–1
Parma: Balogh Botond kispados volt.
Serie B (II. osztály)
Spezia–Catanzaro 0–0
Spezia: Nagy Ádám kezdett, a 68. percben lecserélték.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
ASA Marosvásárhely–Campulung 3–0
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel kezdőként 80 percet játszott.
Sepsi OSK–CSM Olimpia Szatmárnémeti 1–0
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keretben.
CSM Olimpia: Bontas Kristóf a kispadon ült, Pintér Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 88. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexander szintén végig a pályán volt.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Real Valladolid–Córdoba 0–0
Valladolid: Nikitscher Tamás sérülés miatt nem volt ott a meccskeretben.

SZERBIA 
Szuperliga
Topolya–Javor 2–2
Topolya: Mezei Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést.

 

