Liga 2: egyetlen gól is elég volt a Sepsi sikeréhez

A Torvund Alexandert alig néhány órával a mérkőzés előtt átigazoló, s rögtön be is vető Olimpia mindent megtett, hogy elrontsa a Sepsi játékát, és a hazaiak sokáig nem is találták az ellenszert a beadásokat elfejelgető szatmári bunkerfocira. Így az első félidő két legnagyobb helyzetét a vendégek hagyták ki, a szentgyörgyiek erejéből csak egy lesgólra futotta Dimitri Oberlin révén.

A svájci csatár azonban szünet után már érvényes gólt is lőtt Cosmin Matei indításából, amire az Olimpiának nem volt válasza – Pintér Bence átlövéseit leszámítva teljesen veszélytelen volt a vendégcsapat. A Sepsit pedig nem zavarta, hogy többször már nem tudott betalálni, hiszen a gyenge bajnoki rajt ellenére a válogatott szünetben már csupán két ponttal van lemaradva a felsőházi rájátszást érő hatodik helytől.

Liga 2, alapszakasz, 5. forduló

Sepsi OSK–Olimpia Satu Mare 1–0 (Oberlin 49.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem szerepelt a keretben.

Szatmárnémeti: Pintér Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 88. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexander szintén 90 percet játszott, Bontas Kristóf tartalék volt, de nem állt be.

ASA Targu Mures–Campulung Muscel 3–0

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel kezdőként 80 percet játszott.

Az állás: 1. Marosvásárhely 13, 2. FC Bihor 12, 3. Chiajna 10, …10. Sepsi 8, …22. Olimpia 0.