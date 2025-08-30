Nemzeti Sportrádió

Liga 2: egyetlen gól is elég volt a Sepsi sikeréhez

2025.08.30. 15:13
Fotó: Fekete Lehel / Sepsi OSK
Megszenvedett a sereghajtó Szatmárnémeti ellen a Sepsi OSK a román labdarúgó-másodosztály 5. fordulójában, de végül – a kupát is beleértve – egy hét alatt harmadszor is kapott gól nélkül nyert a székelyföldi csapat.

A Torvund Alexandert alig néhány órával a mérkőzés előtt átigazoló, s rögtön be is vető Olimpia mindent megtett, hogy elrontsa a Sepsi játékát, és a hazaiak sokáig nem is találták az ellenszert a beadásokat elfejelgető szatmári bunkerfocira. Így az első félidő két legnagyobb helyzetét a vendégek hagyták ki, a szentgyörgyiek erejéből csak egy lesgólra futotta Dimitri Oberlin révén.

A svájci csatár azonban szünet után már érvényes gólt is lőtt Cosmin Matei indításából, amire az Olimpiának nem volt válasza – Pintér Bence átlövéseit leszámítva teljesen veszélytelen volt a vendégcsapat. A Sepsit pedig nem zavarta, hogy többször már nem tudott betalálni, hiszen a gyenge bajnoki rajt ellenére a válogatott szünetben már csupán két ponttal van lemaradva a felsőházi rájátszást érő hatodik helytől.

Liga 2, alapszakasz, 5. forduló
Sepsi OSK–Olimpia Satu Mare 1–0 (Oberlin 49.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem szerepelt a keretben.
Szatmárnémeti: Pintér Bence végigjátszotta a mérkőzést, a 88. percben sárga lapot kapott, Torvund Alexander szintén 90 percet játszott, Bontas Kristóf tartalék volt, de nem állt be.

ASA Targu Mures–Campulung Muscel 3–0
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel kezdőként 80 percet játszott.

Az állás: 1. Marosvásárhely 13, 2. FC Bihor 12, 3. Chiajna 10, …10. Sepsi 8, …22. Olimpia 0.

 

