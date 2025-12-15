Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Palasics Kristóf tizenhat lövést hárított

2025.12.15. 07:43
Palasics 16 lövést hárított (Fotó: MT Melsungen)
Pergel Andrej kézilabda Palasics Kristóf
Palasics Kristóf tizenhat védéssel vette ki a részét az MT Melsungen 33–28-as hazai győzelméből a Bergischer HC ellen a német férfi kézilabda-bajnokság legutóbbi játéknapján.

A Bundesliga honlapja szerint a junior világbajnoki ezüstérmes kapus csapattársai közül Bartucz László nem lépett pályára, Sipos Adrián pedig nem szerzett gólt.

A szintén junior vb-ezüstérmes Pergel Andrej három gólt dobott a CB Ciudad de Logronóban, amely meglepetésre 21–17-re kikapott a Viveros Herol BM Nava otthonában a spanyol élvonalban.

Az olimpikon Rosta Miklós négyszer volt eredményes a címvédő Dinamo Bucuresti-ben, amely 42–27-es sikerrel távozott a CSU Suceava otthonából a román bajnokságban.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a Dunaszerdahely hazai pályán 27–25-ös vereséget szenvedett az MSK Iuventa Michalovcétól a női Szlovák Kupa elődöntőjében. Pénzes Mónika négy, Élő Beatrix három, Bánfai Kíra két góllal zárt a házigazdáknál.

 

 

