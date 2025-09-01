Nem tudott győzni odahaza a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

8. FORDULÓ

FK Csíkszereda–Otelul Galati 1–1 (0–1)

Csíkszereda, Városi Stadion, 2500 néző. V: Gaman

Csíkszereda: E. Pap – Bloj, Végh, Palmes, Ferenczi – Anderson Ceará (Jebari, 86.), Bödő, Veres, Szabó B. (Szalay, 76.) – Eppel, Dolny (Csürös, 90+4.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Otelul: I. Popescu – Zselev, Né Lopes (Murria, a szünetben), Iacob (Pedro Nuno, 79.), Kazu (Ciobanu, 26.) – Lameira, Zivulic, Joao Paulo – Andrézinho (Paulinho Araújo, 57.), Patrick F., Bana (Frunza, 79.). Vezetőedző: Bálint László György

Gólszerző: Ceará (49.), ill. Joao Paulo (31.)

Kiállítva: Bödő (90+1.)

Az első győzelemre még mindig várnia kell az FK Csíkszeredának a román Superligában, de az Otelul Galati ellen már sikerült újra pontot szereznie a székelyföldi csapatnak.

A vendégek az első perctől igyekeztek kezdeményezni, de mivel az FK többnyire hosszú indításokkal próbálta megjátszani támadóit, a hazaiakat nem hozta zavarta az Otelul mezőnyfölénye. A töredezett játék számos pontrúgást hozott, Eppel Márton tökéletes helyen, a tizenhatos előterében harcolt ki szabadrúgást, de Anderson Ceará erőtlen lövését könnyedén elcsípte Iustin Popescu.

A galaci lövéseket jól blokkolta a csíki védelem, de egy jobb oldali szögletre Joao Paulo szabadon érkezhetett középen, és a kapu közepébe fejelte a labdát.

A gól felpörgette az eseményeket, a félidő végén mindkét csapat a korábbiaknál nagyobb lehetőségeket hagyott ki. Előbb Andrézinho tekert a hazai kapu mellé, válaszul Raul Palmes 12 méterről a kapusba lőtt, Ferenczi János léc alá tartó távoli bombáját pedig Popescu hárította.

A csíki átlövések sorozata a szünet után is folytatódot, és Jozef Dolny próbálkozását még kiszedte a léc alól Popescu, de egy perccel később Anderson Ceará egy csel után 18 méterről átemelte a kissé kinn álló kapust. Az egyenlítés alaposan felpörgette a csíkiakat, akik végigtámadták a második félidőt, de Andreson újabb bombáját már védte Popescu, Dolny becsúszva fölé vágta a labdát és Eppel fejese sem talált kaput.

A ráadáspercekre az ellenfelét combon talpaló Bödő Efraim kiállítása miatt emberhátrányba került az FK, de a galaciakban sem maradt már erő egy igazán veszélyes utolsó rohamra.