Arne Slot Szoboszlai sérüléséről: Nem festett túl jól...

P. GY. B. P. GY. B.
2025.12.13. 20:11
Szoboszlait (jobbra) a mérkőzés végén sérülés miatt kellett lecserélni (Fotó: Getty Images)
A Liverpool 2–0-ra legyőzte a Brightont az angol labdarúgó Premier League 16. fordulójában, de Szoboszlai Dominikot sérülés miatt le kellett cserélni a hajrában. Arne Slot vezetőedző a magyar játékosról is beszélt a mérkőzés után.
Angol labdarúgás
3 órája

Ekitiké duplázott, a Liverpool hazai pályán legyőzte a Brightont

Kerkez Milos végig a pályán volt, Szoboszlai Dominikot először cserélték le az idényben. A liverpooli keretbe visszatérő Mohamed Szalah csereként beállva közel 70 percet játszott.

A Liverpool Hugo Ekitiké duplájával 2–0-ra győzött a Brighton ellen, de a siker áldozatokkal is járt: sérülés miatt Joe Gomezt és Szoboszlai Dominikot is le kellett cserélni.

Arne Slot vezetőedző a mérkőzés után beszélt a sérültek állapotáról a Liverpool hivatalos honlapján.

„Ha egy játékost izomsérülés miatt le kell cserélni, mint most Joe Gomezt, az nem jó. Nem számítok arra, hogy a Tottenham elleni jövő heti meccsre felépül, de néha kellemes meglepetés is érheti az embert.”

A szakvezető hozzátette, hogy reméli, most már mindenki megérti, hogy miért nem játszatja sokat Gomezt, még akkor is, ha a jobbhátvéd poszton a mostani idényben többször is problémája volt a Liverpoolnak. Gomez kiesése után Szoboszlai húzódott vissza a védelembe, ám ő is megsérült.

„Dominik bokája sérült meg. Nem festett túl jól, amikor láttam... De hihetetlen mentális ereje van, szóval reménykedjünk a legjobb forgatókönyvben.”

Conor Bradley visszatér eltiltásából, illetve a jövő héten Jeremie Frimpong is már a csapattal edz, így a jobbhátvéd posztra ők megoldást nyújthatnak, azt azonban kiemelte Slot, hogy Mohamed Szalah nem lesz velük, mert elutazik az Afrika-kupára.

ANGOL PREMIER LEAGUE
16. FORDULÓ
LIVERPOOL–BRIGHTON 2–0 (1–0) 
Liverpool, Anfield Road. Vezette: Pawson
LIVERPOOL: Alisson – J. Gomez (Szalah, 26.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai (Chiesa, 83.), A. Mac Allister, Wirtz (A. Robertson, 78.) – Ekitiké (Isak, 78.). Menedzser: Arne Slot
BRIGHTON: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Baleba (Ayari, 64.), Hinshelwood (Kosztulasz, 82.) – Minteh, Gruda (Mitoma, 64.), D. Gómez (Milner, 87.) – Rutter (Welbeck, 82.). Menedzser: Fabian Hürzeler
Gólszerző: Ekitiké (1., 61.)

