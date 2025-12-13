Arne Slot Szoboszlai sérüléséről: Nem festett túl jól...

A Liverpool Hugo Ekitiké duplájával 2–0-ra győzött a Brighton ellen, de a siker áldozatokkal is járt: sérülés miatt Joe Gomezt és Szoboszlai Dominikot is le kellett cserélni.

Arne Slot vezetőedző a mérkőzés után beszélt a sérültek állapotáról a Liverpool hivatalos honlapján.

„Ha egy játékost izomsérülés miatt le kell cserélni, mint most Joe Gomezt, az nem jó. Nem számítok arra, hogy a Tottenham elleni jövő heti meccsre felépül, de néha kellemes meglepetés is érheti az embert.”

A szakvezető hozzátette, hogy reméli, most már mindenki megérti, hogy miért nem játszatja sokat Gomezt, még akkor is, ha a jobbhátvéd poszton a mostani idényben többször is problémája volt a Liverpoolnak. Gomez kiesése után Szoboszlai húzódott vissza a védelembe, ám ő is megsérült.

„Dominik bokája sérült meg. Nem festett túl jól, amikor láttam... De hihetetlen mentális ereje van, szóval reménykedjünk a legjobb forgatókönyvben.”

Conor Bradley visszatér eltiltásából, illetve a jövő héten Jeremie Frimpong is már a csapattal edz, így a jobbhátvéd posztra ők megoldást nyújthatnak, azt azonban kiemelte Slot, hogy Mohamed Szalah nem lesz velük, mert elutazik az Afrika-kupára.

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

LIVERPOOL–BRIGHTON 2–0 (1–0)

Liverpool, Anfield Road. Vezette: Pawson

LIVERPOOL: Alisson – J. Gomez (Szalah, 26.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai (Chiesa, 83.), A. Mac Allister, Wirtz (A. Robertson, 78.) – Ekitiké (Isak, 78.). Menedzser: Arne Slot

BRIGHTON: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Baleba (Ayari, 64.), Hinshelwood (Kosztulasz, 82.) – Minteh, Gruda (Mitoma, 64.), D. Gómez (Milner, 87.) – Rutter (Welbeck, 82.). Menedzser: Fabian Hürzeler

Gólszerző: Ekitiké (1., 61.)