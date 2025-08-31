Nemzeti Sportrádió

Sallói Dániel remek góllal járult hozzá csapata győzelméhez

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.31. 07:37
null
Sallói Dániel (balra) remek gólt szerzett (Fotó: Facebook, Sporting Kansas City)
Címkék
Sporting Kansas City MLS Sallói Dániel
A Sporting Kansas City hazai pályán 4–2-re győzte le a Colorado Rapids csapatát az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS), így lezárta négymeccses vereségsorozatát.

A Sporting Kansas City négy vesztes mérkőzés után fogadta a Colorado Rapids csapatát, és Dejan Joveljics révén korán meg is szerezte a vezetést.

A coloradóiak viszont az első félidőben úgy is meg tudták fordítani a mérkőzést, hogy egy tizenegyest kihagytak. A vendégek sokáig tartották az előnyüket, ám a 73. percben Sallói Dániel remekül indult el jobbról befelé, majd jobbal kilőtte a hosszú sarkot.

Mason Toye és Joveljics révén a Sporting Kansas City még kétszer betalált, így lezárta négymeccses vereségsorozatát. Sőt, az SKC hat nyeretlen mérkőzés után nyert újra, legutóbb éppen a Colorado ellen szerzett három pontot, még július 4-én. Sallói végig a pályán volt.

Az MLS másik magyarja, Gazdag Dániel kezdőként 74 percet töltött a pályán, a Columbus Crew gól nélküli döntetlent ért el a New York Red Bulls otthonában.

SALLÓI GÓLJA

MAJOR LEAGUE SOCCER
Cincinnati–Philadelphia Union 0–1
New England Revolution–Charlotte 1–2
New York City FC–DC United 1–2
New York Red Bulls–Columbus Crew 0–0
Toronto FC–CF Montreal 1–1
Austin–San Jose Earthquakes 3–1
Minnesota–Portland Timbers 1–1
Nashville–Atlanta United 0–1
Sporting Kansas City–Colorado Rapids 4–2
St. Louis City–Houston Dynamo 2–3

 

Sporting Kansas City MLS Sallói Dániel
Legfrissebb hírek

Sallói mellől öngólt rúgtak, de ez sem segített rossz passzban lévő csapatán

Légiósok
2025.08.25. 07:26

Videók: Müller és Szon is megszerezte első MLS-gólját, de Gazdag is betalált

Minden más foci
2025.08.24. 10:43

Luis Suárez: Messivel együtt szeretnék visszavonulni

Minden más foci
2025.08.20. 12:15

Messi remekelt, Gazdag lesgólig jutott, Sallóiék megint kikaptak az MLS-ben

Minden más foci
2025.08.17. 07:47

Los Angelesben valaki azt várja, Szon Hung Min vb-győzelemhez segítse az Egyesült Államokat

Minden más foci
2025.08.07. 16:55

A Los Angeles FC bejelentette Szon Hung Min érkezését – hivatalos

Minden más foci
2025.08.06. 23:45

Az MLS-csapat bejelentette Thomas Müller érkezését – hivatalos

Minden más foci
2025.08.06. 19:20

Messi addig játszhat Miamiban, ameddig akar

Minden más foci
2025.08.02. 10:05
Ezek is érdekelhetik