Sallói Dániel remek góllal járult hozzá csapata győzelméhez

A Sporting Kansas City négy vesztes mérkőzés után fogadta a Colorado Rapids csapatát, és Dejan Joveljics révén korán meg is szerezte a vezetést.

A coloradóiak viszont az első félidőben úgy is meg tudták fordítani a mérkőzést, hogy egy tizenegyest kihagytak. A vendégek sokáig tartották az előnyüket, ám a 73. percben Sallói Dániel remekül indult el jobbról befelé, majd jobbal kilőtte a hosszú sarkot.

Mason Toye és Joveljics révén a Sporting Kansas City még kétszer betalált, így lezárta négymeccses vereségsorozatát. Sőt, az SKC hat nyeretlen mérkőzés után nyert újra, legutóbb éppen a Colorado ellen szerzett három pontot, még július 4-én. Sallói végig a pályán volt.

Az MLS másik magyarja, Gazdag Dániel kezdőként 74 percet töltött a pályán, a Columbus Crew gól nélküli döntetlent ért el a New York Red Bulls otthonában.

SALLÓI GÓLJA

MAJOR LEAGUE SOCCER

Cincinnati–Philadelphia Union 0–1

New England Revolution–Charlotte 1–2

New York City FC–DC United 1–2

New York Red Bulls–Columbus Crew 0–0

Toronto FC–CF Montreal 1–1

Austin–San Jose Earthquakes 3–1

Minnesota–Portland Timbers 1–1

Nashville–Atlanta United 0–1

Sporting Kansas City–Colorado Rapids 4–2

St. Louis City–Houston Dynamo 2–3