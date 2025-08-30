A 95. percben kapott gól miatt botlott a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

7. FORDULÓ

Topolyai SC–Javor 2–2 (1–0)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: Stefan Jeknics

Topolya: Szimics – Szrdjan Jovanovics (Szasa Jovanovics, 70.), Degenek, Roux, Krsztics – Jovicsics (Singh, a szünetben), Sztancsics – Szavics. Mezei, Todorszki –Petrovics (Mladenovics, 70.). Vezetőedző: Darije Kalezics.

Javor: Vasziljevics – Bjekovics, Petrovics, Risztics (Pantelics, 88.), Skoko, Vilotics (Ilics, 85.) – Doucoure, Amadou Sabo, Micsics (Tanko, 85.) – Krszmanovics (Zuvics, 77.), Saliman (Djokovics, 77.). Vezetőedző: Radovan Curcsics

Gólszerző: Todoroszki (40.), Szasa Jovanovics (72.), ill. Vilotics (52.), Petrovics (90+5.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A sereghajtó Javor nem állt be védekezni Topolyán, és ezzel kicsit meg is lepte a hazai együttest, de ahogy múlt az idő, úgy vette át a játék irányítását a TSC, s a félidő végére már 70 százalékban birtokolta a labdát a Topolya, amely a 40. percben szerezte meg a vezetést: egy tetszetős hazai akció végén Andrej Todoroszki elé került a labda, aki szemben állva a kapuval, egyet igazított a labdán, majd 19 méterről kilőtte a jobb felső sarkot.

A középpályás addig is nagyon aktív volt, ő és Mezei Szabolcs oroszlánrészt vállaltak a TSC támadásaiból, a középcsatár pozíción játszó Bogdan Petrovicsot a vendégek védelme remekül semlegesítette. A második félidőben valamivel veszélyesebbek voltak a vendégek, s ennek az 52. percben meg is lett az eredménye, amikor Sztefan Viloticsot senki nem vette komolyan, ő pedig a félpályáról indulva igen gyorsan eljutott a hazaiak tizenhatosáig, ahol gondolt egyet, és kilőtte a bal alsó sarkot. Kellett egy kis idő, mire a hazaiak rendezték a soraikat a kapott gól után, de miután ezt megtették, akkor ismét átvették a játék irányítását.

A 70. percben Darije Kalezics kettőt is cserélt: Bogdan Petrovics és Srdjan Jovanovics helyére Sztefan Mladenovics és Szasa Jovanovics érkezett. Utóbbi remek cserének bizonyult, hiszen két perccel később, az első labdaérintéséből gólt lőtt. Az akció Andrej Todoroszkitól indult, aki a jobb oldalon kiugratta Sarpreet Singhet, aki felnézett, és nem lőtt, hanem középre passzolt, ahol Jovanovics menetrendszerűen érkezett és megelőzve a védőket, a hálóba pöckölte a labdát. A bírói ráadás ötödik percében a vendégek kiharcoltak egy jobb oldali szögletet, ami után Petar Petrovics volt eredményes, kialakítva ezzel a 2–2-es végeredményt.

A Topolya szeptember közepén a lucsáni Mladosztot fogadja saját közönsége előtt a bajnokság nyolcadik fordulójában.

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.