Nemzeti Sportrádió

Gyulay Zsolt: Számomra nagyon közel van már Los Angeles

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.09. 10:25
null
Gyulay Zsolt a pontszerzésben, akár éremszerzásben is bízik a téli olimpián (Fotó: NSO Tv)
Címkék
EYOF téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Gyulay Zsolt sportévkönyv MOB Los Angeles 2028
Megjelent a Sport 2025 évkönyv, és ilyenkor mindig lehet, sőt talán kell is összegezni, és persze előretekinteni. Gyulay Zsolt is így tett, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az NSO Tv kérésére tekintett vissza a sikerekben gazdag idei esztendő történéseire, fókuszban az utánpótlással, de pillantott előre is, hiszen kevesebb mint hatvan nap múlva kezdődik a téli olimpia, és sok szempontból már nincs is olyan távol időben a következő nyár sem.

„Általában a téli olimpiára nem olyan reményekkel utazunk ki, mint egy nyárira, ahol a magyar csapat rendkívül jól szokott szerepelni, és Európában is rendkívül jó teljesítményt tud letenni – magyarázta a Sport 2025 évkönyv bemutatóján Gyulai Zsolt MOB elnök. – Korcsolyában azért a pontszerzésre, akár éremszerzésre van esélyünk, de nyilván egy jóval kisebb csapattal utazunk majd, mint a nyári játékokra szoktunk.”

Egyéb egyéni
21 órája

Megjelent a Sport 2025 évkönyv

Ezúttal is megmutatták-megmutatják magukat a Nemzeti Sport újságírói, a jelenlegi munkatársak közül tizenegyen jegyeznek anyagot az idei kiadványban.

 

 

EYOF téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Gyulay Zsolt sportévkönyv MOB Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

„Minden, a kajakozásból eddig gyűjtött pénzemet elbuktam” – Kopasz Bálint csalárd ügy áldozata lett

Kajak-kenu
18 órája

Milánó 2026: hét mérkőzéssel tesztelik a fő jégkorongcsarnokot

Téli sportok
19 órája

Megjelent a Sport 2025 évkönyv

Egyéb egyéni
21 órája

Los Angeles 2028: kétmilliárd dollár felett a befolyt szponzorpénz

Egyéb egyéni
2025.12.07. 12:10

Milánó 2026: megkezdte olaszországi útját az olimpiai láng

Téli sportok
2025.12.06. 14:18

Országjárásra indul Rómából a téli olimpia lángja

Téli sportok
2025.12.05. 13:07

Milánó 2026: megérkezett Olaszországba a láng

Téli sportok
2025.12.04. 19:31

Durva hiba: elszabták a téli olimpia jégpályájának méretét

Jégkorong
2025.12.04. 16:02
Ezek is érdekelhetik