Gyulay Zsolt: Számomra nagyon közel van már Los Angeles

Megjelent a Sport 2025 évkönyv, és ilyenkor mindig lehet, sőt talán kell is összegezni, és persze előretekinteni. Gyulay Zsolt is így tett, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az NSO Tv kérésére tekintett vissza a sikerekben gazdag idei esztendő történéseire, fókuszban az utánpótlással, de pillantott előre is, hiszen kevesebb mint hatvan nap múlva kezdődik a téli olimpia, és sok szempontból már nincs is olyan távol időben a következő nyár sem.

„Általában a téli olimpiára nem olyan reményekkel utazunk ki, mint egy nyárira, ahol a magyar csapat rendkívül jól szokott szerepelni, és Európában is rendkívül jó teljesítményt tud letenni – magyarázta a Sport 2025 évkönyv bemutatóján Gyulai Zsolt MOB elnök. – Korcsolyában azért a pontszerzésre, akár éremszerzésre van esélyünk, de nyilván egy jóval kisebb csapattal utazunk majd, mint a nyári játékokra szoktunk.”