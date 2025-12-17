Csütörtöki sportműsor: Kovács Patrik a darts-vb-n
DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
21.00: AZ Alkmaar (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) (Tv: Sport2)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–HNK Rijeka (horvát), Krakkó
21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Häcken (svéd)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
21.00: Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót)
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Noa (örmény), Lublin
21.00: Crystal Palace (angol)–Kuopion PS (finn)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai)
21.00: Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: Mainz (német)–Samsunspor (török)
21.00: Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi)
21.00: Celje (szlovén)–Shelbourne (ír)
21.00: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák)
21.00: AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román)
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–Skendija (északmacedón)
21.00: Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz) (Tv: M4 Sport)
OLASZ SZUPERKUPA, RIJÁD
Elődöntő
20.00: Napoli–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
19.00: Burgos (II.)–Getafe
19.00: Ourense (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)
21.00: Murcia (III.)–Real Betis
FUTSAL
FÉRFI NB I, 18. FORDULÓ
19.00: Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
CURLING
Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna
3.00: Magyarország–Franciaország
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
13.30 (Tv: Sport1)
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
20.00 (Tv: Sport1)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
KÉZILABDA
Magyar Kupa, nők. 4. forduló
18.00: Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE
KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó
18.00: Sopron Basket–Besiktas (török)
Női Euroliga, második csoportkör, 2. forduló, F-csoport
19.30: Venezia (olasz)–DVTK HunTherm
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Milan (olasz)–Fenerbahce (török)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Paris Basketball (francia)
NBA, ALAPSZAKASZ
Péntek, 1.00: Indiana Pacers–New York Knicks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1176 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
18.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
SAKK
Férfi és női országos bajnokság, utolsó forduló
SZNÚKER
Scottish Open
14.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont
9.00: férfiak, egyes, 2. forduló, páros, negyeddöntő; nők, egyes, negyeddöntő, páros, döntő
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
11.45: világkupaverseny, férfi lesiklás, Val Gardena (Tv: Eurosport1)
Hódeszka
12.20: világkupa, férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
13.55: világkupa, nők, sprint, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Áll a bál a 2026-os futball-vb jegyárai miatt
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott 2025-ben
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Lépd át a lehetetlent!
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Olimpia, évzáró beszélgetés Fürjes Balázs NOB-taggal és Gyulay Zsolt MOB-elnökkel
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Somogyi Zsolt
17.00: Beszéljünk magyarul! Kovács Patrik a darts-vb-n
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: 2025 legszebb sportpillanatai
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Wukovics László a Ferencváros nemzetközi és hazai szerepléséről
19.00: Tízpróba Bene Ferenccel
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág