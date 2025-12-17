Csütörtöki sportműsor: Kovács Patrik a darts-vb-n

DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

21.00: AZ Alkmaar (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) (Tv: Sport2)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–HNK Rijeka (horvát), Krakkó

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Häcken (svéd)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

21.00: Sparta Praha (cseh)–Aberdeen (skót)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Noa (örmény), Lublin

21.00: Crystal Palace (angol)–Kuopion PS (finn)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Drita (koszovói)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Hamrun Spartans (máltai)

21.00: Omonia (ciprusi)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: Mainz (német)–Samsunspor (török)

21.00: Strasbourg (francia)–Breidablik (izlandi)

21.00: Celje (szlovén)–Shelbourne (ír)

21.00: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák)

21.00: AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova (román)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: AEK Larnaca (ciprusi)–Skendija (északmacedón)

21.00: Lausanne (svájci)–Fiorentina (olasz) (Tv: M4 Sport)

OLASZ SZUPERKUPA, RIJÁD

Elődöntő

20.00: Napoli–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

19.00: Burgos (II.)–Getafe

19.00: Ourense (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)

21.00: Murcia (III.)–Real Betis

FUTSAL

FÉRFI NB I, 18. FORDULÓ

19.00: Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

15. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

CURLING

Vegyes páros olimpiai selejtező, Kelowna

3.00: Magyarország–Franciaország

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

13.30 (Tv: Sport1)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

20.00 (Tv: Sport1)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

KÉZILABDA

Magyar Kupa, nők. 4. forduló

18.00: Eszterházy SC–Kisvárda Master Good SE

KOSÁRLABDA

Női Európa-kupa, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó

18.00: Sopron Basket–Besiktas (török)

Női Euroliga, második csoportkör, 2. forduló, F-csoport

19.30: Venezia (olasz)–DVTK HunTherm

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Milan (olasz)–Fenerbahce (török)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Paris Basketball (francia)

NBA, ALAPSZAKASZ

Péntek, 1.00: Indiana Pacers–New York Knicks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1176 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

18.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

SAKK

Férfi és női országos bajnokság, utolsó forduló

SZNÚKER

Scottish Open

14.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Felnőtt országos bajnokság, Nemzeti Edzésközpont

9.00: férfiak, egyes, 2. forduló, páros, negyeddöntő; nők, egyes, negyeddöntő, páros, döntő

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

11.45: világkupaverseny, férfi lesiklás, Val Gardena (Tv: Eurosport1)

Hódeszka

12.20: világkupa, férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

13.55: világkupa, nők, sprint, Le Grand-Bornand (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Áll a bál a 2026-os futball-vb jegyárai miatt

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott 2025-ben

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Olimpia, évzáró beszélgetés Fürjes Balázs NOB-taggal és Gyulay Zsolt MOB-elnökkel

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Somogyi Zsolt

17.00: Beszéljünk magyarul! Kovács Patrik a darts-vb-n

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: 2025 legszebb sportpillanatai

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Wukovics László a Ferencváros nemzetközi és hazai szerepléséről

19.00: Tízpróba Bene Ferenccel

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág