Az Anadolu Efes meglepetésre 23 ponttal legyőzte a Zalgiris Kaunast a kosárlabda Euroligában
A Baskonia is értékes győzelmet aratott hazai pályán a Monaco ellen.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Zalgiris Kaunas (litván)–Anadolu Efes (török) 64–87 (17–28, 18–9, 16–26, 13–24)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Bayern München (német) 76–74 (15–22, 27–16, 9–24, 25–12)
Baskonia (spanyol)–Monaco (francia) 85–73 (17–14, 26–20, 19–21, 23–17)
Partizan Beograd (szerb)–Virtus Bologna (olasz) 68–86 (19–24, 18–16, 15–23, 16–23)
Kedden játszották
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 95–97 (30–23, 22–28, 14–28, 29–18)
Fenerbahce (török)–Panathinaikosz (görög) 77–81 (16–17, 21–24, 20–9, 20–31)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 84–78 (21–21, 19–16, 21–22, 23–19)
Olympiakosz (görög)–Valencia (spanyol) 92–99 (27–25, 20–24, 29–18, 16–32)
Milan (olasz)–Real Madrid (spanyol) 89–82 (23–21, 27–18, 16–21, 23–22)
Paris Basketball (francia)–Barcelona (spanyol) 69–85 (13–30, 16–22, 23–16, 17–17)