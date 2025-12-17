Nemzeti Sportrádió

Az Anadolu Efes meglepetésre 23 ponttal legyőzte a Zalgiris Kaunast a kosárlabda Euroligában

2025.12.17. 23:30
Az Anadolu Efes meglepetésre 23 ponttal nyert Kaunasban (Fotó: Getty Images)
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 16. fordulójában, a szerdai játéknapon az Anadolu Efes idegenben meglepetésre 23 ponttal legyőzte a tabellán jóval előrébb rangsorolt Zalgiris Kaunast.

 

A Baskonia is értékes győzelmet aratott hazai pályán a Monaco ellen.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Zalgiris Kaunas (litván)–Anadolu Efes (török) 64–87 (17–28, 18–9, 16–26, 13–24)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Bayern München (német) 76–74 (15–22, 27–16, 9–24, 25–12)
Baskonia (spanyol)–Monaco (francia) 85–73 (17–14, 26–20, 19–21, 23–17)
Partizan Beograd (szerb)–Virtus Bologna (olasz) 68–86 (19–24, 18–16, 15–23, 16–23)

Kedden játszották
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 95–97 (30–23, 22–28, 14–28, 29–18)
Fenerbahce (török)–Panathinaikosz (görög) 77–81 (16–17, 21–24, 20–9, 20–31)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 84–78 (21–21, 19–16, 21–22, 23–19)
Olympiakosz (görög)–Valencia (spanyol) 92–99 (27–25, 20–24, 29–18, 16–32)
Milan (olasz)–Real Madrid (spanyol) 89–82 (23–21, 27–18, 16–21, 23–22)
Paris Basketball (francia)–Barcelona (spanyol) 69–85 (13–30, 16–22, 23–16, 17–17)

Az álláshoz kattintson ide.

 

